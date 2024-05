Machine Learning auf Edge-Geräten mit SageMaker IoT Greengrass

Viele Anwendungen müssen Aufgaben des maschinellen Lernens (Machine Learning, ML) auf Geräte in unmittelbarer Nähe der Endbenutzer bereitstellen und ausführen, anstatt diese Aufgaben aus der Ferne in der Cloud auszuführen. Diese Anforderung führt den Anwendungsfall der Ausführung von ML-Modellen auf Edge-Geräten ein, wie zum Beispiel intelligenten Kameras, Robotern, Sensoren sowie industriellen und mobilen Geräten.

Amazon SageMaker ist ein wichtiges Tool zur Vereinfachung der Entwicklung, Schulung, Bereitstellung und Ausführung von Machine-Learning-Aufgaben in der Cloud. Eine seiner Funktionen, SageMaker Edge Manager, unterstützt bei der Verwaltung und Bereitstellung von Funktionen des maschinellen Lernens auf Edge-Geräten. AWS kündigte allerdings an, dass es diese Funktion am 26. April 2024 abschaltet. AWS empfiehlt Unternehmen die Verwendung des Formats von Open Neural Network Exchange (ONNX) in Kombination mit AWS IoT Greengrass V2 als Ersatz für den Edge Manager.

IoT Greengrass ist eine AWS IoT-Funktion, die für die Verwaltung von IoT-Geräteflotten und der darauf bereitgestellten Software entwickelt wurde. Dieses Design macht es zu einer großartigen Option für die Bereitstellung von ML-Funktionen für entfernte IoT- und Edge-Geräte.

ONNX ist ein Open Source Tool, das es Teams ermöglicht, ML-Inferenzaufgaben auf einer Reihe von Edge-Geräten auszuführen. Es unterstützt mehrere Hardwaretypen, Betriebssysteme und Frameworks. ONNX-Modelle lassen sich auch in viele bestehende Amazon-SageMaker-Funktionen integrieren. Daher passen ONNX und AWS IoT Greengrass gut zusammen, um den ML-Bereitstellungsprozess auf Edge-Geräten zu optimieren, einschließlich groß angelegter Bereitstellungen.