Wie wird Regression beim maschinellen Lernen angewendet?

Regressionstechniken sind unverzichtbar, wenn es darum geht, Beziehungen innerhalb von Daten aufzudecken und Vorhersagemodelle für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Unternehmen zu erstellen, von Umsatzprognosen bis hin zur Risikoanalyse. Hier erhalten Sie einen tiefen Einblick in diese leistungsstarke Technik des maschinellen Lernens.

„Regression ist das, was Wissenschaftler und Unternehmen bei der Beantwortung quantitativer Fragen verwenden, insbesondere bei Fragen wie zum Beispiel ‚wie viele‘ oder ‚wann‘. Beim maschinellen Lernen wird jede Messung entdeckt, die derzeit nicht in den Daten vorhanden ist“, erklärt er.

„Regression ist ein grundlegendes Konzept in den meisten Statistiken. Maschinelles Lernen ergänzt dies, indem es Algorithmen einsetzt, um diese grundlegenden Beziehungen durch einen automatisierten Prozess zu destillieren“, sagt Harshad Khadilkar, Senior Scientist bei TCS Research und Gastprofessor am IIT Bombay.

„Die Regression ist nicht nur für Experten für maschinelles Lernen, sondern auch für alle Führungskräfte in Unternehmen ein wichtiges Konzept, da es sich um eine grundlegende Technik der prädiktiven Analytik handelt“, sagt Nick Kramer, Vice President für angewandte Lösungen beim globalen Beratungsunternehmen SSA & Company. Regression wird häufig für Prognosen verwendet. Indem sie die Art der Beziehung zwischen Variablen aufzeigt, geben Regressionstechniken Unternehmen Einblick in wichtige Themen wie Kundenabwanderung, Preiselastizität und mehr.

Der Hauptunterschied zwischen diesen Ansätzen liegt in ihrer Zielsetzung. Klassifizierung ist besonders nützlich bei überwachten maschinellen Lernprozessen, um Datenpunkte in verschiedene Klassen zu kategorisieren, die dann zum Trainieren anderer Algorithmen verwendet werden können. Die lineare Regression eignet sich besser für Probleme wie die Identifizierung von Ausreißern aus einer gemeinsamen Basislinie, wie bei der Erkennung von Anomalien, oder für die Vorhersage von Trends.

Hier sind fünf Arten der Regression und was sie am besten können:

Vor- und Nachteile der Regression

Laut Stewart ist einer der Hauptvorteile von Regressionsmodellen, dass sie einfach und leicht zu verstehen sind. Es handelt sich um transparente Modelle, und es lässt sich leicht erklären, wie das Modell eine Vorhersage trifft.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Regressionsmodelle in der Industrie schon seit langem verwendet werden und bekannt sind. So werden beispielsweise verallgemeinerte lineare Modelle in der Versicherungsmathematik häufig verwendet, und ihre Anwendung ist etabliert. „Die Modelle werden von den Aufsichtsbehörden gut verstanden, so dass es einfach ist, fundierte Diskussionen über die Modellimplementierung und die damit verbundenen Risiken, die Unternehmensführung und die Aufsicht zu führen“, erklärt Stewart.

Ihre Einfachheit ist jedoch auch ihre Einschränkung. Regressionsmodelle beruhen auf mehreren Annahmen, die in realen Szenarien selten zutreffen, und sie können nur einfache Beziehungen zwischen Prädiktoren und dem vorhergesagten Wert verarbeiten. Daher sind andere Modelle des maschinellen Lernens den Regressionsmodellen in der Regel überlegen.

Khadilkar ist der Ansicht, dass die Regression den größten Wert als quantitatives Mess-, Interpolations- und Vorhersageinstrument hat – und darin ist sie unglaublich gut. „Ihre Eigenschaften sind bekannt, und wir haben gute Möglichkeiten, unser Vertrauen in unsere Vorhersagen zu quantifizieren“, sagt er. Man kann zum Beispiel Börsenkurse mit einer bestimmten Bandbreite möglicher Schwankungen um die vorhergesagte Menge vorhersagen.

Es gibt jedoch viele Anwendungen, für die die Regression nicht gut geeignet ist. „Zum Beispiel ist sie weniger nützlich, um Gesichter auf Bildern zu erkennen. Sie ist auch nicht geeignet, wenn man versucht, Daten für die Mustererkennung oder die Automatisierung von Entscheidungen zu nutzen“, erläutert Khadilkar. „Der größte Nachteil der Regression ist möglicherweise die Tatsache, dass sie uns nur eine Vorhersage der interessierenden Größe liefert, ohne uns vorzuschlagen, was wir mit den Informationen tun sollen. Das muss der Mensch selbst entscheiden.“