Wie Sie die richtige Cloud-Zertifizierungsschulung finden

Zertifizierungen sind ein fester Bestandteil der IT-Branche und in der Regel nach Rollen oder Technologien unterteilt. Zertifizierungen für Netzwerke, Betriebssysteme und Virtualisierung sind weit verbreitet. Die Welt der Zertifizierungen hat sich jedoch durch Cloud Computing verändert, sodass Sie sich darauf einstellen müssen.

Zertifizierungen lassen sich in zwei Gruppen einteilen: herstellerspezifische und herstellerunabhängige Zertifizierungen. Beide haben ihre Berechtigung, aber Sie müssen Ihre Optionen kontinuierlich prüfen, um in der sich ständig weiterentwickelnden Cloud-Landschaft den Überblick zu behalten. Dies kann Ihnen in Ihrer aktuellen Position helfen oder Sie auf den Weg zu Ihrem Wunschjob bringen, beispielsweise als Cloud-Architekt.

Erfahren Sie, wie Sie ein Cloud-Zertifizierungsprogramm auswählen, das Ihren Lernvorlieben, Karrierezielen und Ihrem Budget entspricht.

Wie finde ich das richtige Cloud-Schulungsprogramm? Angesichts des exponentiellen Wachstums der Cloud-Nutzung ist es keine Überraschung, dass Cloud-Schulungen ein großes Geschäft sind. Eine einfache Suche liefert Listen mit Online- und Bootcamp-Angeboten, die das Bestehen von Cloud-Zertifizierungen garantieren. Sehen wir uns einige wichtige Bereiche an, mit denen sich Lernende befassen sollten. Kurse Achten Sie bei der Auswahl eines Kurses auf die Bewertungen und die Geschichte des Unternehmens. Ein Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im Schulungsbereich ist glaubwürdiger als eines, das erst vor einem Jahr gegründet wurde. Achten Sie auf die Mitarbeiter und ihre Zertifizierungen sowie auf Partnerschaften mit Anbietern. Die meisten Unternehmen geben ihre Partnerschaften, Erfolgsquote und den Erfolg ihrer ehemaligen Teilnehmer offen bekannt, da dies ein wichtiges Marketinginstrument ist. Wenn es keine Bewertungen und Erfahrungsberichte gibt, ist das ein Warnsignal. Wenn es darum geht, die Zertifizierungsprüfung zu bestehen, handelt es sich um einen Vorbereitungskurs oder um einen Kurs, in dem Sie die betreffende Technologie erlernen? Idealerweise sollten Sie einen Kurs wählen, der beides bietet. Ein guter Bildungsanbieter sorgt dafür, dass Sie die Technologie erlernen, gibt Ihnen hilfreiche Tipps zum Bestehen der Prüfung und fördert die Vernetzung mit Ihren Kommilitonen. Zertifizierungs-Bootcamps sollen Ihnen helfen, die Zertifizierung zu erwerben – sie konzentrieren sich nicht auf Produktkenntnisse, weshalb das finanzielle Interesse ein anderes ist. Abbildung 1: Diese Fragen sollten Sie sich stellen, wenn Sie nach einer Schulung suchen. Dozenten Suchen Sie nach Dozenten, die in der Technologie, die sie unterrichten, zertifiziert sind. Achten Sie auch darauf, dass sie nicht nur eine Zertifizierung ohne praktische Erfahrung oder Lehrerfahrung erworben haben. Neben allgemeinen Cloud-Kenntnissen sind auch praktische Erfahrungen mit der Technologie wünschenswert. LinkedIn ist ein guter Ort, um diese Informationen zu finden. Allerdings gibt es dabei einige Einschränkungen. Es ist in Ordnung, wenn jemand neu in der Technologie ist, solange er ein erfahrener Dozent ist. Was Sie nicht wollen, ist ein technischer Experte, der noch nie zuvor unterrichtet hat. Das wird immer in einer Katastrophe enden – Sie wollen jemanden, der die Technologie kennt und sie auch erklären kann, damit die Teilnehmer sie verstehen. Deshalb sind Lehrer Lehrer und nicht einfach nur Fachexperten; die Vermittlung und Aufnahme des Stoffes sind entscheidend. Unterrichtsoptionen Bei den Vermittlungsoptionen handelt es sich eher um eine Frage der persönlichen Präferenz. Online-Optionen werden stark bevorzugt gegenüber Präsenzveranstaltungen. Der Übergang zu Online-Klassenzimmern gewinnt weiter an Bedeutung, aber Präsenzkurse haben nach wie vor ihren Wert. Einer der großen Vorteile des Präsenzunterrichts ist jedoch, dass man oft mit anderen Kursteilnehmern in Kontakt kommt, was zum Aufbau eines Gemeinschaftsgefühls beitragen kann. Dies kann sowohl persönlich als auch beruflich von großem Nutzen sein. Präsenzkurse können jedoch Reise- und Hotelkosten verursachen. Online-Angebote können nicht im Büro oder zu Hause durchgeführt werden, wenn Sie von anderen Personen umgeben sind. Sie sollten sich isolieren, um das Beste aus der Schulung herauszuholen. Die meisten dieser Live-Kurse sind eine Mischung aus Vorlesungen und Übungen, sodass Sie aufmerksam sein müssen. Reine Online-Vorlesungen sind auf Abruf verfügbar oder können im eigenen Tempo absolviert werden, sodass Sie etwas mehr Freiheit haben. Sie sollten Kurse ohne Übungen vermeiden, da Sie sich mit den Cloud-Schnittstellen vertraut machen müssen, um das Gelernte anzuwenden und praktische Erfahrungen zu sammeln. Preise Bei jeder Diskussion über Schulungen spielen auch immer Kosten und Nutzen eine Rolle. Schulungen sind nicht billig, von Anbietern angebotene Kurse können mehrere tausend Euro kosten. Bei Schulungen bekommen Sie das, wofür Sie bezahlen, und die Preise können stark variieren. Sicher, einige kostenlose Videostreams können großartige Inhalte bieten, aber wenn Ihnen die Interaktion mit dem Dozenten oder die praktischen Übungen fehlen, verlieren Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder weitere Details zu erfahren.

Welche Zertifizierungen sollte ich erwerben? Eine Amazon-Web-Services-Zertifizierung ist zwar ideal für Unternehmen, die die Cloud-Plattform von AWS nutzen, aber wenn Ihr Unternehmen Microsoft Azure verwendet, ist sie nutzlos. Sicher, einige der grundlegenden Konzepte sind dieselben, aber die großen Clouds haben einzigartige Dashboards, Schnittstellen und Funktionen. Das bedeutet nicht, dass die Zertifizierung Zeitverschwendung ist, aber sie wird nicht mehr denselben Einfluss haben wie in der Vergangenheit. Nehmen wir als Beispiel die VMware-Zertifizierung. Vor einigen Jahren war dies die einzige Zertifizierung, die Sie für Virtualisierung benötigten. Aber das hat sich mit der Entwicklung des Marktes und dem Aufkommen anderer Anbieter geändert. Heute ist eine VMware-Zertifizierung immer noch wertvoll, aber ihr Wert hängt davon ab, was Ihr Unternehmen verwendet. Das Gleiche gilt für die Cloud. AWS und Microsoft sind die größten Anbieter von Cloud-Zertifizierungsschulungen. Sie bieten jeweils mehrere Zertifizierungsstufen an, die in der Regel mit Grund- oder Basisprüfungen beginnen und dann zu Associate- und Professional-Stufen führen. Auch Google Cloud Platform (GCP) hat sich als bedeutender Cloud-Anbieter etabliert. Zertifizierungen wie der Google Professional Cloud Architect sind mittlerweile hoch angesehen. Abhängig von der Branche oder Region könnten auch Oracle Cloud Infrastructure oder Alibaba Cloud eine Rolle spielen. Verfolgen Sie einen Multi-Cloud-Ansatz Die typische Denkweise bei Zertifizierungen war immer, dass man mit jedem höheren Level wertvoller wird – aber in der Cloud ist das anders. Viele Unternehmen nutzen mehrere Cloud-Anbieter, je nachdem, wo die Services am besten geeignet sind. One-Stop-Anbieter gibt es in der IT einfach nicht mehr und das hat direkte Auswirkungen auf Ihren Ansatz für Zertifizierungen. Selbst wenn Ihr Unternehmen beispielsweise seine gesamte Entwicklungsarbeit in AWS durchführt, verfügt es wahrscheinlich auch über eine Azure-Präsenz für Office 365. Das mag nur eine SaaS-basierte Beteiligung sein, aber sie ist dennoch vorhanden. Wenn Sie also nur über eine AWS-Zertifizierung verfügen, werden Sie Ihren tatsächlichen Geschäftsanforderungen nicht gerecht. Expertenzertifizierungen mögen in der Vergangenheit ideal gewesen sein, aber jetzt sollten Sie Ihren Ansatz zum Ausbau Ihrer Cloud-Kenntnisse überdenken. Anstatt sich auf die Zertifizierungsprüfungen eines einzelnen Anbieters zu konzentrieren, sollten Sie sich für niedrigere Zertifizierungen für mehrere Anbieter entscheiden. Das Bestehen einer Expertenprüfung für Azure mag beeindruckend sein, aber das Gleiche gilt für Associate-Zertifizierungen für Azure, AWS und Google Cloud. Diese Vielfalt zeigt Ihre Anpassungsfähigkeit. Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich das Cloud Computing verändert, ist das eine gute Sache. Der Nachteil dieses Multi-Cloud-Ansatzes ist natürlich, dass Sie drei verschiedene Zertifizierungen mit jeweils eigenen Verlängerungsfristen und Prüfungskosten aufrechterhalten müssen. Dennoch sind die Vorteile mehrerer Zertifizierungen nicht zu unterschätzen. Selbst wenn Ihr aktuelles Team oder Ihr Arbeitgeber keinen der Anbieter nutzt, könnte dies bei Ihrem nächsten Job der Fall sein. Tatsächlich könnte dies sogar einer der Hauptgründe sein, warum Sie diese Stelle bekommen. Letztendlich kommt es darauf an, dass Ihre Zertifizierungen den Anforderungen des Unternehmens entsprechen. Ergänzende Tools wie Terraform, Kubernetes oder FinOps-Modelle sind zunehmend Bestandteil einer umfassenden Cloud-Strategie. Entsprechende Zertifizierungen wie CKA, CKAD oder FinOps Practitioner bieten zusätzliche Karrieremöglichkeiten. Zertifizierungen unabhängig von Anbietern in Betracht ziehen Anbieterspezifische Zertifizierungen haben sicherlich ihre Bedeutung. Eine Alternative sind herstellerunabhängige Zertifizierungen wie CompTIA Cloud+ oder Certified Cloud Security Professional (CCSP). Bei herstellerunabhängigen Zertifizierungen sollten Sie die Zielgruppe des jeweiligen Programms berücksichtigen. Die CCSP konzentriert sich beispielsweise auf Sicherheit, während die CompTIA-Zertifizierung auf Branchenneulinge ausgerichtet ist. Diese zielgerichteten Zertifizierungen sind für erfahrene Fachleute möglicherweise nicht relevant, haben aber dennoch ihren Platz im Gesamtkonzept der Zertifizierung. Da KI in Cloud-Architekturen eine zentrale Rolle spielt, gewinnen Zertifizierungen mit Fokus auf künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen an Bedeutung. Viele Anbieter haben mittlerweile spezialisierte Pfade für diese Themen etabliert.