Zertifizierungen für DevOps-Einsteiger und -Fortgeschrittene

DevOps-Kenntnisse sind gefragt und DevOps-Ingenieure erhalten hervorragende Gehälter. Aber bevor Sie einen DevOps-Job bekommen können, benötigen Sie das nötige Fachwissen und die erforderlichen Fähigkeiten.

DevOps-Zertifizierungen und -Schulungsprogramme können Sie auf den Weg zu einer lohnenden DevOps-Karriere bringen. Diese Angebote können Sie dabei unterstützen, DevOps-Fachwissen zu erlernen und nachzuweisen, unabhängig von Ihrem Hintergrund.

Was ist DevOps? Im Kern ist DevOps eine Methodik, die den traditionellen Entwicklungsprozess verändert, um die Zusammenarbeit zwischen IT-Ingenieuren und Entwicklern zu verbessern. Das Ziel von DevOps ist es, das Entwicklungstempo zu beschleunigen und die funktionalen Silos zu beseitigen, die traditionell IT-Teams von Entwicklungsteams trennten und es ihnen erschwerten, miteinander zu kommunizieren oder sich gegenseitig bei ihren Bemühungen zu unterstützen. DevOps ist eher eine Arbeitsphilosophie als ein starres Set an Tools und Praktiken. Eine Vielzahl von Technologien und Methoden ermöglicht oder verbessert jedoch DevOps-Prozesse. Dazu gehören Techniken wie die kontinuierliche Integration/kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD), das heißt die schnelle und kontinuierliche Implementierung und Bereitstellung von Softwareaktualisierungen. Sie erstrecken sich auch auf die Verwendung von Tools wie Git zur Quellcodeverwaltung, wobei Cloud Computing in großem Umfang genutzt wird, um Softwareumgebungen zu erstellen, die flexibler und skalierbarer sind. Automatisierte Konfigurationsmanagement-Tools werden auch eingesetzt, um die Bereitstellung von Software und die Bereitstellung von Umgebungen zu beschleunigen. DevOps verändert auch die Methode, mit der Anwendungen entwickelt werden. In der Vergangenheit wurde ein Großteil der Entwicklungsarbeit vor Beginn der Fehlerbehebung erledigt, was als Wasserfallmethode bekannt ist. Diese Methode hat sich als umständlich und ineffizient erwiesen, da Fehler in einer Anwendung mit 100.000 Codezeilen viel schwieriger aufzuspüren sind. DevOps verwendet daher eine Entwicklungsmethode, die als Agile bekannt ist und bei der Tests direkt zu Beginn der Entwicklung eingeführt werden. Anstatt eine vollständige Anwendung auf einmal zu erstellen und erst nach Abschluss der Entwicklung zu testen, wird ein kleiner, grundlegender Teil der Anwendung, der ausgeführt oder getestet werden kann, entwickelt und gründlich getestet. Nach dem Testen werden neue Features, Funktionen oder Teile der Anwendung hinzugefügt. Diese werden dann getestet. Dieser Prozess wird immer wieder wiederholt – Code, dann Test. So können Fehler frühzeitig im Entwicklungsprozess gefunden werden, wenn die Codebasis relativ klein ist, oder Fehler können gefunden werden, wenn sie neu hinzugefügt werden und die Entwickler wissen, wo sie suchen müssen. Wenn eine Organisation einen DevOps-Ansatz verfolgt, arbeiten IT-Ingenieure und Entwickler eng zusammen, um festzulegen, welche Software entwickelt wird, wie sie eingesetzt wird und wie Probleme, die nach dem Einsatz auftreten, gelöst werden und in den nächsten Entwicklungszyklus einfließen.

Warum ist DevOps wichtig? Durch die Optimierung der Softwarebereitstellungsprozesse und die Beseitigung von Reibungsverlusten zwischen Entwicklungs- und IT-Teams erschließt DevOps Vorteile für Unternehmen und ihre Kunden. Beispiele hierfür sind: Updates lassen sich schneller und kostengünstiger innerhalb einer CI/CD-Pipeline implementieren. Dadurch können Unternehmen schneller auf Marktveränderungen reagieren und den Benutzern regelmäßig innovative Funktionen bereitstellen.

Automatisierungs-Tools, die von DevOps-Teams häufig verwendet werden, helfen, Kosten zu senken und gleichzeitig die Wiederverwendbarkeit und Wiederholbarkeit von Konfigurationen und Umgebungen zu erhöhen, was Unternehmen bei der Skalierung unterstützt.

DevOps-Praktiken erhöhen die Sicherheit durch die Standardisierung von Softwarebereitstellungspraktiken, wodurch das Risiko von Versäumnissen, die zu Sicherheitslücken führen, verringert wird. Auch Ingenieure profitieren von DevOps. Da das DevOps-Konzept die Automatisierung stark fördert, bedeutet die Arbeit als DevOps-Ingenieur, dass weniger Zeit für mühsame Arbeiten aufgewendet werden muss – wie die manuelle Konfiguration eines Servers oder die Bereitstellung einer Anwendungsversion – und mehr Zeit für kreativere und originellere Aufgaben, wie die Planung von Aktualisierungen einer Anwendungsarchitektur oder die Bewertung eines neuen Cloud-Dienstes. DevOps kann auch das Leben von Ingenieuren erleichtern, indem es die Behebung von Problemen beschleunigt und vereinfacht. Wenn es eine problematische Version gibt, können Ingenieure sie schnell beheben, indem sie ein Update über ihre CI/CD-Pipeline veröffentlichen. Abbildung 1: Tools für die einzelnen Stufen der CI/CD-Pipeline. Durch Automatisierung und agile Entwicklungsprozesse wird der Lebenszyklus der Softwareentwicklung verkürzt, wodurch die Markteinführung beschleunigt und gleichzeitig die Kosten gesenkt werden. Durch die Automatisierung von Tests und Überwachung kann DevOps dazu beitragen, Fehler frühzeitig im Entwicklungsprozess zu erkennen und zu beheben. Und durch die Beseitigung von Silos zwischen Entwicklungs- und Betriebsteams können Unternehmen schneller auf Veränderungen des Marktes oder der Kundenbedürfnisse reagieren. Durch den Erwerb von DevOps-Kenntnissen können Ingenieure ihren Wert für Unternehmen steigern und sich gleichzeitig für Jobs positionieren, die ihnen mehr Spaß machen.

DevOps-Zertifizierungen im Überblick Wenn Sie einen DevOps-Kurs belegen oder eine DevOps-Zertifizierung erwerben möchten, werden Sie feststellen, dass diese in drei Hauptkategorien unterteilt sind: Einführungskurse und -zertifizierungen. Diese konzentrieren sich auf die Grundlagen von DevOps.

Fortgeschrittenenkurse und -zertifizierungen. Diese vermitteln anspruchsvollere Arten von DevOps-Fähigkeiten und -Tools, konzentrieren sich jedoch nicht auf eine einzelne Plattform oder ein einzelnes Unternehmen.

Kurse und Zertifizierungen, die mit DevOps in einem bestimmten Kontext verbunden sind. Beispiele für diese Art von Kursen sind die Nutzung einer bestimmten Public Cloud oder einer spezifischen Container-Orchestrierungsplattform. Ihre Ziele geben die Richtung vor, welche Art von Zertifizierung oder Kurs Sie anstreben sollten. Wenn Sie DevOps noch nicht kennen und nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, ist ein Einführungskurs am besten für Sie geeignet. So können Sie dem Management zeigen, dass Sie in einer DevOps-Umgebung arbeiten können, auch wenn Sie noch keine Erfahrung mit bestimmten DevOps-bezogenen Tools haben, die das Unternehmen verwendet. Wenn Sie bereits mit DevOps vertraut sind, aber Ihre Fähigkeiten verbessern möchten, ist ein fortgeschrittener, allgemeiner DevOps-Schulungskurs oder eine entsprechende Zertifizierung eine gute Alternative. Dieser Ansatz ist nützlich, wenn Sie bereits in DevOps arbeiten, sich aber für eine Beförderung in eine Position wie die des leitenden DevOps-Ingenieurs positionieren möchten. Wenn Ihr Unternehmen ein bestimmtes DevOps-Toolset verwendet, sollten Sie einen DevOps-Kurs oder eine DevOps-Zertifizierung in Betracht ziehen, die auf die darin enthaltenen Plattformen oder Tools zugeschnitten ist. Es gibt eine Vielzahl von DevOps-Kursen und -Zertifizierungen für die wichtigsten Public-Cloud-Plattformen sowie für beliebte DevOps-orientierte Tools wie Jenkins und Kubernetes.