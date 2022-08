Fünf SAP S/4HANA Zertifizierungs- und Schulungsangebote

Die Zeit der COVID-19-Pandemie, in der Unternehmen mit der Einführung von SAP S/4HANA warteten, scheint vorbei zu sein. Inzwischen nehmen Unternehmen wieder mit frischen Wind Implementierungs- und Migrationsprojekte in Angriff. Ein wichtiger Grund ist laut einem Bericht der Information Services Group – einem Forschungs- und Beratungsunternehmen – das Auslaufen des Supports für SAP ERP Central Component (ECC) im Jahr 2027.

Da in Folge des drohenden Endes von ECC immer mehr Unternehmen S/4HANA als ihr ERP-System implementieren, benötigen sie Mitarbeiter, die in S/4HANA geschult sind. Diese betrifft insbesondere die Grundlagen von S/4HANA, also das Management, die Programmierung und viele andere Aspekte der Software. Nur mit umfassendem Know-how lässt sich das Optimum aus der teuren Investition herauszuholen.

Unternehmen, die Schulungen anbieten beziehungsweise ihre Mitarbeiter dazu animieren, können den Wert ihrer SAP-Software deutlich steigern. Einer IDC-Studie zufolge sind Organisationen mit gut geschulten Endanwendern, Administratoren und Implementierungsteams zu 72 Prozent zufriedener mit ihrer SAP-Software. Bieten sie nur zehn Prozent mehr an kontinuierlichen Schulungen an, verdoppelt sich die Verbesserung der wichtigsten Werttreiber einer Implementierung. In Bezug auf SAP S/4HANA liegt der größte Nutzen von Schulungen laut dem Bericht in reduzierten Auditkosten und geringeren Fehlerquoten bei den Cash Forecasts.

Glücklicherweise gibt es keinen Mangel an Zertifizierungs- und Schulungsangeboten für SAP S/4HANA. Die Auswahl erstreckt sich von Kursen, die von SAP selbst veröffentlicht werden, über Angebote von Beratungsunternehmen, bis hin zu SAP-Anwendergruppen und Peer-to-Peer-Plattformen wie Udemy.

Im Folgenden haben wir eine Übersicht über einige der besten SAP S/4HANA-Zertifizierungs- und Schulungskurse sowie deren Anbieter zusammengestellt.

1. Von SAP erstellte S/4HANA-Schulungen Für manche Mitarbeitende ist es am effektivsten, sich direkt an der Quelle zu informieren. SAP bietet ein offizielles Schulungsportal mit über 50 Zertifizierungen zu S/4HANA an. Dazu zählen unter anderem SAP Certified Application Associate, SAP Certified Application Specialist und SAP Certified Application Professional. Die Associate-Zertifizierung deckt die grundlegendsten Kenntnisse ab, während sich die Specialist-Zertifizierung spezifischeren Rollen oder Komponenten der Software widmet. Die Professional-Zertifizierung ist eine anspruchsvolle Zertifizierung, die Projekterfahrung und Kenntnisse der Geschäftsprozesse sowie ein detailliertes Verständnis der Funktionsweise des SAP-Produkts voraussetzt. Bei allen SAP-Zertifizierungen müssen die Teilnehmer eine Prüfung ablegen. Interessenten haben die Möglichkeit, Online- oder Vor-Ort-Kurse und Schulungen im Selbststudium zu belegen – oder eine Mischung aus beiden. Für diejenigen, die eine Orientierungshilfe benötigen, welche Kurse sie besuchen und welche Zertifizierungen sie anstreben sollten, bietet der Anbieter in seinem SAP Learning Hub Leitfäden zur SAP Learning Journey an. Für alle, die sich mit den Grundlagen von S/4HANA vertraut machen wollen, hat SAP einen S/4HANA-Überblickskurs veröffentlicht. Dieser kann in einem physischen oder virtuellen Klassenzimmer absolviert werden. Er umfasst unter anderem Module zur Navigation in der Software, zu systemübergreifenden Konzepten, zu Buchhaltung, Logistik, Embedded Analytics sowie zu Human Capital Management und zu SAP SuccessFactors. Der dreitägige Kurs setzt keine SAP-Vorkenntnisse voraus. Er eignet sich für Trainer, Anwender, Technologieberater, Projektmanager, Unternehmensarchitekten, Change Manager und Verantwortliche für Geschäftsprozesse.

2. S/4HANA Financial Accounting Overview (LinkedIn Learning) Die LinkedIn-Plattform bietet für Unternehmen und Fachleute mit Learning-Abonnements mehrere SAP S/4HANA-Kurse an. Der beliebteste davon ist der Kurs SAP S/4HANA Financial Accounting Overview. Er wird von Michael Management, einem unabhängigen Online-SAP-Schulungsanbieter, zur Verfügung gestellt. Die Erfahrungen mit dem Kurs sind gut: er hat durchschnittlich 4,6 Sterne als Bewertung erhalten. Der Lernstoff deckt Finanzbuchhaltung, Hauptbuch und Nebenbuch ab. Er enthält auch einen kurzen Abschnitt über zusätzliche SAP S/4HANA-Module, die von Interesse sein könnten. Die Teilnehmer schreiben, dass sich der Kurs hervorragend für Anfänger eignet und ein grundlegendes Verständnis der Software vermittelt.

3. SAP S/4HANA: Grundlagentraining (Skillshare) Ein weiterer Einstiegskurs ist SAP S/4HANA: Grundlagentraining für SAP-Anfänger:innen. Dieser Kurs wird über Skillshare angeboten und von George Boyle geleitet, einem Projektmanager bei Accenture mit über 20 Jahren SAP-Erfahrung. Die Schulung umfasst insgesamt 36 Lektionen, in denen die verschiedensten Aspekte behandelt werden: Die Erstellung eines Business Case für S/4HANA, die Generierung von Logins, das Verständnis der wichtigsten Aspekte von S/4HANA, die Navigation in der neuen GUI, die Arbeit mit dem SAP-Befehlsfeld und die Handhabung von Übergangsszenarien. Abbildung 1: Der Skillshare Online-Kurs SAP S/4HANA Essential Training for Beginners.

4. SAP S/4HANA-Schulung – in Plain English (Udemy) SAP S/4HANA Training – in Plain English ist einer der am besten bewerteten und meistverkauften S/4HANA-Kurse auf Udemy. Er wird von Siva Prasad unterrichtet, einem Berater mit mehr als zehn Jahren SAP-Erfahrung. Der Kurs setzt ein gewisses Maß an SAP-Kenntnissen voraus und richtet sich an funktionale oder technische Berater. Vermittelt werden insbesondere Kenntnisse, was S/4HANA ist, wie sich die neuen Geschäftsprozesse gestalten, was die wichtigsten Änderungen im Vergleich zu ECC sind und wie man S/4HANA implementiert. Nach Meinung der Teilnehmer sollte der Kurs noch mehr auf Basiswissen und FICO eingehen, aber die Beispiele sind aus realen Unternehmen und nachvollziehbar. Auch der Dozent ist den Bewertungen zufolge leicht zu verstehen.