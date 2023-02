Schritte zur Bereitstellung von Zero Trust Network Access

Vor der Einführung von Zero Trust Network Access (ZTNA) herrscht oft Nervosität im Unternehmen, denn alles soll reibungslos ablaufen. Doch Neuland zu betreten, ist stets mit Herausforderungen verbunden. Aus diesem Grund sollte jeder IT-Entscheider diese Hürden kennen sowie auch die Schritte, die zu einer mühelosen ZTNA-Bereitstellung führen.

Die Vorteile von ZTNA liegen ohnehin auf der Hand: Man kann jede Ressource, wie Cloud oder Rechenzentren, Anwendungen und Dateien mit minimalem privilegiertem Zugriff, Datenschutz, Datensicherung und Bedrohungsabwehr schützen.

Mit einer zu hundert Prozent auf der Cloud basierenden ZTNA-Bereitstellung, die mit einer Firewall as a Service (FWaaS) der nächsten Generation, einem Cloud-IPS und Cloud-DLP ( Data Loss Prevention ) integriert ist, werden Sicherheitsfunktionen für den nahtlosen Schutz von Verbindungen und Assets integriert.

Empfehlenswert ist eine Sicherheitslösung, mit der ein Zugriff auf Netzwerk-, oder auf Anwendungsebene oder beides zugleich eingerichtet werden kann. Dabei sollte man den Mitarbeiterzugriff mit verwalteten Geräten auf Netzwerkebene sichern. Gleichzeitig kann man über den agentenlosen Zugriff auf Anwendungsebene den Zero-Trust -Zugriff für mitarbeitereigene Geräte und Drittanwender sicherstellen. Die IT-Verantwortlichen entscheiden, welcher Ansatz für die jeweilige Umgebung am besten geeignet ist, und sie erhalten die Flexibilität, beide nebeneinander einzusetzen.

Einheitliche Verwaltung erhöht die Transparenz

Eine einheitliche Konsole ist am einfachsten zu bedienen. Die IT-Kräfte haben so an einem Ort den Blick über alle SASE-Anwendungsfälle (Secure Access Service Edge), einschließlich:

Zero-Trust-Netzwerkzugriff

Zero-Trust-Anwendungszugriff

Zugriff von Drittanbietern

Sicherer Internetzugang

Zweigstellenzugang

Auf diese Weise lassen sich schnell und konsequent Sicherheitsrichtlinien durchsetzen und Benutzeraktivitäten überwachen. Es braucht keine lange Lernkurve für Administratoren oder Benutzer.