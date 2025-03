Die 4 verschiedenen Arten von drahtlosen Netzwerken

Drahtlose Technologien werden immer beliebter und erfordern die richtige Art von drahtlosen Netzwerken, um sie zu unterstützen. Für Organisationen ist es wichtig, den richtigen Typ zu wählen, da jeder seine eigenen Funktionen und Anwendungsfälle hat.

Es gibt die folgenden Arten von drahtlosen Netzwerken:

Jedes drahtlose Netzwerk erfordert unterschiedliche Geräte und Konnektivität und deckt eine Reihe von Bereichen ab, von Verbindungen mit kurzer Reichweite für persönliche Geräte bis hin zu großen Bereichen, die mehrere Verbindungen ermöglichen.

1. WLAN

WLANs bieten Internetzugang innerhalb eines Gebäudes oder eines begrenzten Außenbereichs. WLANs unterstützen eine Vielzahl von Geräten, die Funkwellen verwenden, darunter Laptops, Smartphones, Tablets und IoT-Geräte. WLANs wurden zuerst in Privathaushalten und Büros eingesetzt, aber inzwischen werden sie auch in Geschäften und Restaurants genutzt. Da WLANs auf Funkübertragungen statt auf Kabelverbindungen basieren, ist ihre Reichweite auf ein einzelnes Unternehmen oder einen einzelnen Campus beschränkt.

WLANs arbeiten mit Funkwellen (RF) und verschiedenen drahtlosen Protokollen. Das am häufigsten verwendete Protokoll ist der 802.11-Standard, auch bekannt als Wi-Fi. Obwohl die beiden Begriffe oft synonym verwendet werden, ist Wi-Fi nur eine Art von WLAN.

Abildung 1: Dieses Venn-Diagramm zeigt, wie sich Wireless, WLAN und Wi-Fi unterscheiden.

WLAN-Konfigurationen sind entweder Ad-hoc-WLANs oder Infrastruktur-WLANs. In einem Ad-hoc-WLAN kommunizieren die Endgeräte direkt miteinander, ohne dass ein Access Point (AP) benötigt wird.

Infrastruktur-WLANs arbeiten mit Wi-Fi-kompatiblen APs. Ein einfaches Heimnetzwerk verbindet beispielsweise einen Router mit der Leitung, dem Kabel oder der Glasfaser eines lokalen Dienstanbieters. Ein in der Regel integrierter WLAN-Router dient in diesem Fall als drahtloser AP.

Das Infrastrukturmodell wird auch in Büronetzwerken verwendet, allerdings in einer komplexeren Weise. Große Büros benötigen mehrere APs, die in der Regel an der Decke montiert werden. Jeder AP ist über eine Kabelverbindung mit einem Switch mit dem Backbone-Netzwerk des Büros verbunden und sendet ein Funksignal an die Umgebung. Die APs sind so verteilt, dass die gesamt Fläche wie gewünscht mit WLAN versorgt wird. Die Anwender können sich im Gebäude frei bwegene und werden ohne Unterbrechung der WLAN-Verbindung vom jeweils nächsten AP versorgt.