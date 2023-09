Warum das Netzwerk für KI-Anwendungen extrem wichtig ist

Die Effizienz des Netzwerks spielt eine entscheidende Rolle, um KI-Anwendungen optimal betreiben zu können. Diese Effizienz bestimmt, wie schnell ein System Informationen verarbeitet, und wirkt sich auch auf die Gesamt-Performance der Anwendungen aus.

KI-Anwendungen sind in der Regel datenintensiv und verarbeiten große Informationsmengen. Dies erfordert einen schnellen Zugriff und eine zügige Übertragung über verschiedene Netzwerkgeräte wie Switches, Router und Server. Ein ineffizientes Netzwerk mit geringen Geschwindigkeiten oder hoher Latenz verkürzt die Verarbeitungszeiten, indem es Echtzeit- oder echtzeitnahe Eingangssignale unterbricht. Die Algorithmen einer Anwendung sind auf diese Signale angewiesen, um spezifische Muster zu erkennen, die für genaue Ergebnisse entscheidend sind.

Wenn eine Anwendung auf einer Netzwerkinfrastruktur läuft, tauschen die Prozessoren über Inter-Prozessortransfers Informationen mit Remote-Speicher aus. Diese Übertragung führt zu erheblicher Latenz und Bandbreitenreduktion, was letztlich die Anwendungseffizienz einschränkt. Die zunehmende Diskrepanz zwischen der Verarbeitungsgeschwindigkeit von CPUs und der Geschwindigkeit des Speicherzugriffs ist für KI-Anwendungen eine große Herausforderung, die als Memory Wall bezeichnet wird.

Trotz erheblicher Fortschritte bei der CPU-Leistung wurden bei der Speicherzugriffsgeschwindigkeit nur vergleichsweise geringe Verbesserungen erzielt. Folglich schränkt dieser Engpass die Gesamtleistung des Systems ein.

Das Memory-Wall-Problem der KI und Networking

Wenn es um KI-Anwendungen geht, ist die Verarbeitung großer Datensätze eine unbestreitbare Notwendigkeit. Doch genau dieser Prozess stellt ein potenzielles Problem dar. Die Übertragung besagter Datensätze zwischen verschiedenen Komponenten, etwa Verarbeitungseinheiten und Speichersystemen, kann sich aufgrund von Bandbreitenbeschränkungen oder hohen Latenzen, die für solche Systeme charakteristisch sind, als langsam erweisen.

Erschwerend kommt hinzu, dass moderne Computer über verschiedene Speicherebenen verfügen, die sich in bestimmten Eigenschaften, wie Zugriffsgeschwindigkeit und Kapazität, unterscheiden. Das Übertragen von Daten zwischen diesen unterschiedlichen Ebenen führt zu einem Memory-Wall-Problem, bei dem längere Zugriffszeiten die Leistung beeinträchtigen.

Was das Caching betrifft, so werden manchmal Daten angefordert, aber nicht in den Zwischenspeichern gefunden, die ursprünglich für einen schnellen Abruf konzipiert waren. Dieses Manko führt zu einem weiteren Problem, dem so genannten Cache Miss. Solche Unterbrechungen verursachen erhebliche Verzögerungen, die oft die gesamte Systemleistung beeinträchtigen. Wenn mehrere Verarbeitungseinheiten oder Threads gleichzeitig auf eine Einheit zugreifen, kann es außerdem zu Konflikten um Ressourcen kommen, was die Effizienz verringert.

Mit Networking lassen sich diese Probleme jedoch minimieren. Ein verteiltes System kann Netzwerkressourcen nutzen, indem es Computing und Daten auf mehrere Knoten verteilt. Dieser Ansatz führt zu verbesserten Speicherzugriffszeiten und verringert die Auswirkungen des Memory-Wall-Problems auf die Performance von KI-Anwendungen.

Ein vielversprechender Weg, den massiven Overhead zu verringern, der mit der Übertragung von Informationen über verschiedene Knoten innerhalb eines großen Netzwerks verbunden ist, sind Netzwerktechnologien, die Remote Direct Memory Access (RDMA) ermöglichen.

RDMA erlaubt direkte Datentransfers zwischen den Speichern zweier Remote-Systeme ohne Beteiligung der CPU. Dieser Vorgang beschleunigt die Datenübertragung und minimiert gleichzeitig den daraus resultierenden CPU-Overhead. Bei KI-Anwendungen eröffnet RDMA Möglichkeiten, den Speicherzugriff zu optimieren, indem es die Kommunikation zwischen verschiedenen Teilen des Netzwerks beschleunigt und möglichst effizient gestaltet.

In einem verteilten Deep-Learning-System könnten Unternehmen beispielsweise RDMA nutzen, um Daten mit beeindruckender Schnelligkeit von einer GPU zu einer anderen GPU oder einem externen Speicher zu übertragen. RDMA optimiert die Nutzung des verfügbaren Speichers, während es gleichzeitig potenzielle RAM-Beschränkungen umgeht und die Auswirkungen des Memory-Wall-Problems begrenzt. Dieser Paradigmenwechsel bringt große Vorteile für KI-basierte Anwendungen, bei denen nahtlose Kommunikation oft den Unterschied zwischen durchschnittlicher und hoher Leistung ausmacht.