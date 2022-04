SmartNICs: Produkte und Anwendungsfälle im Vergleich

Netzwerkadapter (Network Interface Cards, NICs) haben die Geschwindigkeit, mit der sich Server mit Netzwerken verbinden können, von 10 MBit/s auf 200 GBit/s und bald auf 400 GBit/s erheblich gesteigert. Infolgedessen sind hardwarebasierte Angebote zur Infrastrukturbeschleunigung, sogenannte smartNICs, auf den Markt gekommen. Diese smartNICs verwenden optimierte Prozessarchitekturen, die für die Verarbeitung und Weiterleitung von Netzwerk-Traffic besser geeignet sind als herkömmliche Standard-CPUs.

SmartNICs lassen sich in der Regel so programmieren, dass sie Storage-, Networking- und Sicherheitsprotokolle auslagern und dadurch den Server entlasten, damit er seinen primären Aufgaben besser nachkommen kann. Zu den weiteren smartNIC-Anwendungen gehören Packet Capturing, Netzwerkmanagement, Netzwerkvisibilität und Telemetrie.

Die wirtschaftliche Grundlage von smartNICs ist ein Kompromiss zwischen Kosten und Vorteilen bei der Anwendungsverarbeitung. SmartNICs sind zwar etwas teurer, aber sie ermöglichen es den Server-CPUs, ihre Hauptaufgabe zu erfüllen, anstatt Netzwerk- und Infrastrukturanwendungen auszuführen.

Ein wichtiger Grund für das Wachstum von smartNICs ist das Aufkommen einer neuen Kategorie von Prozessoren, die auf die Datenverarbeitung ausgerichtet sind. Diese Data Processing Units (DPU) oder Infrastructure Processing Units (IPU) beschleunigen die Datenkommunikation, genauso wie CPUs dies für die allgemeine Verarbeitung und GPUs für beschleunigtes Computing tun.

Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Dell'Oro Group wird der smartNIC-Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 26 Prozent zulegen: von 270 Millionen US-Dollar (circa 238 Millionen Euro) im Jahr 2020 auf 848 Millionen US-Dollar (circa 748 Millionen Euro) bis zum Jahr 2024. Damit übertrifft er den gesamten Markt für Ethernet-Controller und -Adapter deutlich.

Es ist eine neue Generation von SmartNICs und DPUs entstanden, die eine Reihe von Anwendungsfällen und Data-Center-Anwendungen unterstützen. Dieser Artikel befasst sich mit diesen Anwendungsfällen und stellt smartNIC-Angebote von Achronix, Napatech und Nvidia vor.

Saqib Jang, der Autor dieses Artikels hat drei smartNIC-Produkte evaluiert, die aus verschiedenen Marktsegmenten stammen:

smartNICs auf Grundlage von DPUs für Storage-, Networking- und Sicherheits-Workloads in Unternehmens- und Cloud-Rechenzentren.

Angebote für smartNIC-Plattformen, die sich an OEMs und Integratoren richten;

Die Grundlage der Speedster7t-Architektur ist ein zweidimensionales Network on a Chip mit über 20 Terabit pro Sekunde (TBit/s). Der Chip verbindet die gesamte I/O, gehärtete IP-Blöcke und die FPGA-Fabric. Die FPGA-Fabric und ihre externen GDDR6-Speicher-Controller unterstützen eine Bandbreite von vier TBit/s für eine hohe Performance.

Achronix Semiconductor bietet FPGA-basierte Produkte zur Datenbeschleunigung, darunter Geräte mit Speedster7t FPGA und Speedcore Embedded FPGA IP. Mit diesen Optionen können Anwender die Technologie entweder als eigenständiges Produkt oder in einem ASIC- beziehungsweise System-on-a-Chip -Design einsetzen. Achronix bietet außerdem die Beschleunigerkarte VectorPath S7t-VG6 , die auf dem Speedster7t FPGA basiert, für Entwicklungszwecke oder als vollständige, produktionsreife Option an.

Die smartNIC-Plattformen und -Adapter von Achronix ermöglichen Anwendungen in Bereichen wie Telekommunikation, künstlicher Intelligenz ( KI ) und Machine Learning ( ML ), Kraftfahrzeugtechnik, High-Performance-Kommunikation, Storage, Networking sowie Militär und Verteidigung. Eine Reihe von Funktionen unterstützen Networking-Anwendungen wie 5G , Netzwerkbeschleunigung, Paketverarbeitung mit hohem Durchsatz, Traffic-Management und Datenpfadsicherheit.

Napatech bietet FPGA-basierte smartNICs für Endanwender zur Beschleunigung von standardmäßigen Networking- und Sicherheitsanwendungen in Cloud-, Unternehmens- und Telekommunikations-Data-Center-Netzwerken. Insbesondere die programmierbaren smartNICs von Napatech umfassen Optionen für 1 Gigabit Ethernet , 10 GbE , 25 GbE , 40 GbE und 100 GbE . Sie werden von Software unterstützt, die eine Vielzahl von Funktionen enthält, um Server-CPUs von rechenintensiven Verarbeitungsprozessen für Networking und Sicherheit zu entlasten. Durch dieses Offloading können kommerzielle Standardserver eine Line-Rate-Networking-Leistung liefern, während gleichzeitig Compute-Ressourcen für Netzwerk- und Sicherheitsanwendungen verfügbar gemacht werden.

Napatechs smartNICs bieten darüber hinaus eine bedarfsabhängige Datenübertragung für Anwendungen über Telekommunikationsnetzwerke, etwa 5G-Netzwerke. Diese Datenübertragung ermöglicht eine Echtzeitanalyse des Traffics in Telekommunikationsnetzwerken. Auf diese Weise können Telekommunikationsbetreiber ihre Angebote individuell anpassen und gleichzeitig neue Services zur Verfügung stellen, die die wachsende Nachfrage befriedigen.

IT-Teams können Netzwerkdaten in umfangreichen Netzwerken mit den detaillierten Netzwerkeinblicken der smartNICs korrelieren und bei Bedarf optimierte Sicherheitsmaßnahmen bereitstellen. Diese Sicherheitsmaßnahmen verhindern, dass nicht vertrauenswürdige Quellen Angriffe auf kritische Infrastruktur starten, und schützen gleichzeitig öffentliche und private Informationen.

Die Anwendungsfälle für smartNICs von Napatech erstrecken sich auf die Bereiche Cloud- und Enterprise-Rechenzentren, Cybersicherheit, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen sowie Militär und Verteidigung. Für die Betreiber von Data Centern bieten smartNICs von Napatech aussagekräftige Einblicke in den Netzwerk-Traffic durch hochperformanten Datenzugriff auf Netzwerk-Monitoring-Anwendungen.

Nvidia

Die ConnectX-smartNICs von Nvidia mit 10 GBit/s bis 200 GBit/s enthalten zusätzlich zu den üblichen Networking Offloads folgende Funktionen: eingebettete Beschleunigungs-Engines für Remote Direct Memory Access over Converged Ethernet (RoCE), IPsec- und TLS-Kryptoverarbeitung, Accelerated Switch and Packet Processing (ASAP2) für virtuelles Switching und Routing sowie Non-Volatile Memory Express over Fabrics (NVMe-oF) für Storage. Ausgewählte ConnectX-Modelle verfügen zudem über Funktionen für die Zeitsynchronisation, um 5G-Mobilfunkinfrastruktur und verteilte Datenbanken zu unterstützen.

Entwickler können programmierbare Paketverarbeitungstechnologien nutzen, um serverbasierte Networking-Funktionen zu beschleunigen. Außerdem können sie die Datenpfadverarbeitung für rechenintensive Workloads auslagern, unter anderem Netzwerkvirtualisierungs-, Sicherheits- und Storage-Funktionen.

Die ConnectX-smartNIC ist das Herzstück von Nvidias BlueField-DPU. Sie enthält eine per Software programmierbare Multicore-Arm-CPU und eine Hochleistungs-Netzwerkschnittstelle, die Daten mit Line Rate parsen, verarbeiten und übertragen kann. Außerdem umfasst sie eine Reihe von programmierbaren Beschleunigungs-Engines, unter anderem für KI und ML, Sicherheit, Telekommunikation und Storage.