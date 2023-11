Die 7 wichtigsten 5G-Anwendungsfälle für Unternehmen

Trotz einiger anfänglicher 5G-Hindernisse, darunter Preisaufschläge, begrenzter Zugang und eine stockende Bereitstellung aufgrund der COVID-19-Pandemie, hat der 5G-Mobilfunk mittlerweile den Mainstream erreicht. Die Telekommunikationsanbieter bieten 5G für Verbraucher an und haben hohe Preisaufschläge abgeschafft. Während sich die Einführung einiger 5G-Netzwerke verzögerte, trieben die Telekommunikationsanbieter den Ausbau voran.

Smartphones und mobiler Internetzugang werden nicht die einzige Anwendung von 5G sein. Für die Verbraucher könnten einige Faktoren die 5G-Akzeptanz beeinträchtigen: die real erreichte Leistung von 4G LTE genügt durchaus, hohe Preise für 5G-Verträge, Obergrenzen für das Datenvolumen und noch leistungsfähige ältere Geräte. Aber auf geschäftlicher Ebene könnten wichtige Vorteile die 5G-Anwendungsfälle in Unternehmen beschleunigen.

1. Fixed Wireless Einer der wichtigsten Anwendungsfälle für 5G in Firmen dürfte die feste Drahtlosverbindung (Fixed Wireless) sein, vor allem als Ersatz für kabelgebundenes Breitbandinternet. Für Filialen im Einzelhandel, Multi-Tenancy-Situationen, entfernte Standorte und mobile Umgebungen wird 5G die Vernetzung mit der Zentrale erheblich vereinfachen. Zudem wird die Nutzung von Software-defined WAN (SD-WAN) bei der Einführung von Fixed Wireless deutlich zunehmen. Da viele Unternehmen Work-from-Home-Programme eingeführt haben, bietet das 5G-Festnetz zusätzliche Bandbreite und eine bessere Servicequalität für Geschäftsanwendungen, wenn die Anwender auf Mobilfunknetze wechseln müssen.

2. Gesundheitsbereich Auch im Gesundheitswesen gibt es bedeutende Anwendungsfälle und Optionen für 5G. Heute verwalten viele IT-Teams im medizinischen Bereich chirurgische Geräte, die sie in ihren Netzwerken miteinander verknüpfen müssen, teilweise aber auch zur Sicherheit völlig isolieren sollten. Mobile Mitarbeiter benötigen bei Vorfällen Zugang von unterwegs, und kritische Diagnosedaten von Patienten sind zwischen Ambulanzen und Notaufnahmen zu übertragen. 5G ist ein großartiges Werkzeug für diese Bereiche, in denen Latenz, Sicherheit und Bandbreite entscheidend sind.

3. Sensorgestützte Systeme Überall dort, wo eine große Anzahl von Sensoren eingesetzt wird, etwa in der Fertigung, bei der Instandhaltung von Gebäuden, in der Landwirtschaft oder im Transportwesen, ermöglicht 5G die Übertragung großer Mengen an Telemetrie- und Systemdaten zur Analyse des Status quo beim Betrieb. Ein wichtiges Beispiel sind die Datenvorfälle beim US-Händler Target im Jahr 2013. Probleme mit der IT-Sicherheit bei einem Dienstleister für Heizung, Lüftung und Klimatisierung gefährdeten damals die Finanzdaten von Target. In einer 5G-Welt könnten die Anbieter die sensorischen Systeme verwalten, ohne sich auf das Netzwerk des Host-Unternehmens verlassen zu müssen. Abbildung 1: Ein Blick auf einige 5G-Business-Anwendungsfälle.

4. Netzwerk-Edge Da Netzwerk-Edge-Computing weiter zunimmt, kann 5G Failover-Konnektivität für SD-WAN und primäre Konnektivität für Anwendungen bieten, die an entfernten Standorten ausgeführt werden müssen. Mit der großzügigen Bandbreite von 5G kann die Datenverarbeitung am Netzwerk-Edge mit Rückverbindung zum Hauptsitz erfolgen. Dadurch wird der Netzwerkumfang erweitert. Da SD-WAN und Heimarbeitsplätze den Netzwerkrand in neue Richtungen drängen, spielt 5G eine wichtige Rolle, insbesondere bei mobilen oder dezentralen Anwendungen.

5. Remote-Geräte und Augmented Reality Die Präzisionssteuerung ferngesteuerter Geräte wird immer mehr zur Realität, da die 99,999 prozentige Verfügbarkeit und die enorme Bandbreite von 5G die Fernsteuerung von Geräten besser ermöglichen. 5G erlaubt es Robotern, gefährliche Aktivitäten wie Umweltsäuberungen oder die Beseitigung nicht explodierter Munition aus der Ferne mit mehr Sicherheit und Präzision durchzuführen. Während Virtual Reality auch bei einer 5G-Verbindung mit Bandbreitenproblemen zu kämpfen hat, bietet 5G eine große Chance für Augmented Reality. Hierbei müssen kleinere Datensätze und Informationen für Reparatur-, Wartungs- oder Sicherheitsanwendungen über Echtzeitvideos eingeblendet werden.

6. Die Automobilbranche Es wurde bereits viel über vernetzte Fahrzeuge und ihren Bedarf an 5G aufgrund der riesigen Menge an Telemetrie, die sie übertragen, gesagt. Da sich die Welt jedoch auf halbautonome und vollautonome Fahrzeuge zubewegt, ist 5G mit niedrigen Latenzzeiten von entscheidender Bedeutung, da Echtzeit-Interaktion und Video für die Entscheidungsfindung auf Systemebene erforderlich sind. Ein Großteil der KI-Funktionen für diese Fahrzeuge muss über 5G bereitgestellt werden, da die Rechenleistung im Data Center und nicht im Fahrzeug stattfindet.