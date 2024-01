5 Anwendungsfälle für 5G-Augmented- und -Virtual-Reality

5G entwickelt sich rasch zur Standardtechnologie für Mobilfunknetze. Neue Varianten von 5G bieten sogar die Möglichkeit, kabelgebundene WANs zu ersetzen.

Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von 5G wachsen auch die Möglichkeiten, die hohe Bandbreite sowie die geringe Latenz für neue und spannende Anwendungsfälle zu nutzen.

Ein Bereich von wachsendem Interesse ist die Unterstützung von 5G für Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR). Sehen wir uns fünf Möglichkeiten an, wie AR und VR 5G nutzen können.

Zum Beispiel könnte ein Kunde, der versucht, ein komplexes Gerät zusammenzubauen, Live-Hilfe über AR erhalten, die spezifische Anweisungen über das einblendet, was er gerade sieht. In diesem Szenario kann ein Produktexperte den Kunden bei der Ausführung der erforderlichen Schritte anleiten.

Die meisten Kundenkontakte bestehen heute aus Anrufen oder Textnachrichten mit Contact-Center -Agenten. Durch die Nutzung der Geschwindigkeit von 5G in Verbindung mit AR- und VR-Anwendungen auf mobilen Geräten können Unternehmen ihren Kunden in Echtzeit Hilfestellung geben.

2. Gesundheitswesen

Die Gesundheitsbranche hat viele Möglichkeiten, AR und VR über 5G zu nutzen. In einem Schulungsszenario können Ausbilder VR nutzen, um Medizinstudenten, Ärzten und Krankenschwestern aus der Ferne ein neues Verfahren oder eine neue Technik unabhängig von deren Standort zu demonstrieren, was Reisekosten spart. Ausbilder können AR zusätzlich zu Live-Verfahren verwenden, um auf Schritte und interessante Punkte hinzuweisen. Oder sie können VR nutzen, um Teilnehmer aus der Ferne in einen Operations- oder Untersuchungsraum zu bringen, damit sie beobachten und Fragen stellen können.

Aus der Patientenperspektive bieten AR und VR über 5G die Möglichkeit, die Telemedizin zu verbessern, indem medizinisches Fachpersonal die Möglichkeit erhält, Fernuntersuchungen durchzuführen, Patienten auf problematische Bereiche hinzuweisen und sie sogar vor ihren Terminen durch Verfahren zu führen.

5G-fähige AR- und VR-Geräte, zum Beispiel tragbare Brillen, können es medizinischen Fachkräften ermöglichen, Experten aus der Ferne direkt in den Untersuchungsraum einzubeziehen und so möglicherweise Zeit, Kosten zu sparen und letztlich Leben zu retten. Nehmen wir zum Beispiel Chirurgen, die während eines Eingriffs auf ein Problem stoßen. Mit einem 5G-fähigen tragbaren Gerät können sie einem Spezialisten aus der Ferne ganz einfach zeigen, was sie sehen. Per AR kann der Spezialist den lokalen Arzt während des Eingriffs anleiten.