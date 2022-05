Wie VR-Collaboration Meetings verändern kann

Die Frage, wie Menschen virtuelle Realität (VR) nutzen können, um Ideen auszutauschen und Strategien zu diskutieren, ist derzeit eines der heißesten Themen auf dem Collaboration-Markt.

Einerseits ist das Bild einer VR-Collaboration – mit einer Gruppe von Mitarbeitern, die mit lächerlichen Headsets um einen Besprechungstisch im Büro sitzen – für die meisten von uns ein No-Go. Das ist einfach zu viel; wir können uns das nicht vorstellen. Andererseits wissen diejenigen von uns, die mit virtueller Realität gearbeitet haben, wie effektiv virtuelle Räume sein können.

Wir sind visuelle Lerner. Ich könnte Notre Dame in tausend Worten beschreiben und Ihnen trotzdem nicht das gleiche Gefühl für das Gebäude vermitteln, wie es ein einziges Bild tun würde. Noch besser: Gehen Sie ins Internet und laden Sie ein virtuelles 3D-Notre Dame herunter. Sie können um das Gebäude fliegen und es aus jedem Winkel betrachten. Gegen die Wirksamkeit dieser Art von virtuellem Erlebnis lässt sich kaum etwas einwenden. Es wirkt nicht unheimlich und erfordert keine lächerliche Kopfbedeckung. Stattdessen brauchen Sie nur Ihre Maus und Ihre Tastatur, um durch diesen virtuellen Raum zu navigieren.

Natürlich gibt es Notre Dame. Ein virtuelles Büro existiert nur auf Ihrem Bildschirm. Aber wenn es richtig gestaltet ist, kann sich dieses virtuelle Büro genauso real anfühlen wie Notre Dame. Menschen haben beim Spielen von Videospielen alle möglichen virtuellen Realitäten durchlaufen. Diese Erlebnisse waren nicht nur unterhaltsam, sondern auch fesselnd. Egal, ob es sich um einen großartigen Film, ein großartiges Videospiel oder ein gut geplantes VR-Büro handelt, das Ergebnis ist dasselbe: Es fühlt sich an, als wäre man selbst dabei.

Abbildung 1: BlueJeans Spaces ist ein Beispiel für einen virtuellen Arbeitsbereich, der ein Büro simuliert.

In vielen Videospielen erstellen Sie das Äquivalent eines Büros. Ich habe ein Spiel gespielt, in dem mein Team von Spielern eine Gildenvilla gebaut hat, die als Büro diente. Wir haben uns dort virtuell getroffen, um Spielpläne zu besprechen. Wir teilten Gegenstände, die in der Villa gelagert wurden. Es war viel einfacher, das Team zu managen und produktiv zu sein, als wenn wir alles nur per E-Mail koordiniert hätten.

Obwohl keiner von uns VR-Headsets trug, nutzten wir einen virtuellen Raum. Ich ging mit meinem kleinen Avatar in den Hauptraum des Anwesens, und wenn die Avatare meiner Freunde dort herumliefen, wusste ich, dass sie online und für einen Chat verfügbar waren. Das war nicht anders als bei der Verwendung der Anwesenheitsanzeige in meiner Team-Chat-Anwendung im Büro.