Der Stand der Dinge bei 5G und wie es weitergeht

Der Hype um 5G ist real. Die Menschen haben erhebliche Erwartungen an die neue Mobilfunktechnik, die alle sehr unterschiedlich sind. Einige erwarten eine schnellere Form der Netzwerkkonnektivität, während andere die Aussicht auf intelligente Fahrzeuge und Satellitenkonnektivität anpreisen. Doch wie realistisch sind diese Prognosen?

Die derzeitige 5G-Technologie ist lediglich eine Weiterentwicklung von 4G LTE in Form von Non-Standalone (NSA) 5G. 5G NSA ist zwar ein Fortschritt, aber noch weit vom Hype entfernt und kann bis zur vollen Reife keine innovativen Anwendungsfälle unterstützen. Telekommunikationsanbieter investieren weiterhin Milliarden in die 5G-Entwicklung, aber die Komplexität macht es schwierig, echtes 5G zu realisieren, so Chris Antlitz, Hauptanalyst bei Technology Business Research.

Die Menschen auf der ganzen Welt mögen hohe Erwartungen an 5G haben, aber die Entwicklung sieht anders aus als erwartet. Infolgedessen wird echte 5G-Konnektivität erst später in diesem Jahrzehnt verfügbar sein, so dass Verbraucher und Unternehmen auf mehr warten müssen.

Der globale 5G-Markt befindet sich in der Post-Peak-Phase Telekommunikationsanbieter haben 5G schneller eingeführt als jede andere Generation der Mobilfunktechnologie zuvor, so Antlitz. Die beschleunigte Einführung mag wie ein Vorteil erscheinen, aber dieses schnelle Wachstum hat dem globalen 5G-Markt geschadet. Der Druck von Regierungen und Konkurrenten veranlasste zunächst schwergewichtige Anbieter in den USA und China dazu, 5G in großem Umfang einzusetzen. Die Ausgaben für den globalen 5G-Markt schienen weltweit zu steigen, aber in Wirklichkeit verzerrten die Implementierungen in den USA und China die Wahrnehmung. Beide Märkte erreichten ihren Höhepunkt in den Jahren 2021 und 2022 und sind seitdem rückläufig. Die Ausgaben in anderen Märkten auf der ganzen Welt steigen jetzt, aber weil die beiden großen Märkte nicht mehr so viel investieren, ist der globale Markt rückläufig, so Antlitz. "Das Ausmaß und die zeitliche Kompression waren beispiellos, und das führt dazu, dass die traditionellen Kurven ein wenig anders aussehen als in der Vergangenheit", meint Antlitz.

Telekommunikationsanbieter kämpfen mit der 5G-Entwicklung Viele Herausforderungen haben die 5G-Entwicklung beeinträchtigt, wie die COVID-19-Pandemie, die Komplexität der 5G-Technologie und der Mangel an qualifizierten 5G-Experten. Die Eile, 5G schnell einzuführen, führte dazu, dass die Telekommunikationsanbieter eine unfertige Technologie auf den Markt brachten, die derzeit viele der in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. So ermöglicht beispielsweise das 5G-Millimeterwellen-Spektrum (mmWave), das im Hochfrequenzbereich arbeitet, eine hohe Bandbreite und geringe Latenzzeiten. Die Telekommunikationsanbieter haben jedoch Schwierigkeiten, 5G innerhalb dieses Spektrums zu betreiben. mmWave-Signale können sich nicht weiter als ein paar hundert Metern ausbreiten und Objekte nur schwer durchdringen. Wenn ein mmWave-Signal versucht, ein Objekt zu durchqueren, prallt es manchmal an dem Hindernis ab und stört andere Signale, was die Netzqualität verschlechtert. Darüber hinaus ist es nicht nur schwierig, 5G zu realisieren, sondern es gibt auch nur wenige Ingenieure, die über die nötigen Fähigkeiten für den Betrieb eines 5G-Netzes verfügen. Die Telekommunikationsanbieter arbeiten daran, diese Hindernisse zu überwinden, aber deshalb dauert die Entwicklung von 5G auch länger. "Wir werden das Ziel erreichen, aber das Tempo der Durchbrüche ist nicht annähernd so hoch wie die Zeitvorstellungen, die die Leute haben. Wir haben noch einen langen Weg vor uns", sagte Antlitz.

5G SA ist weiter im Rückstand Die meisten 5G-Implementierungen werden derzeit als NSA und nicht als Standalone (SA) 5G betrieben. 5G NSA ist schneller und hat mehr Kapazität als 4G LTE, aber es arbeitet nicht mit einem echten 5G-Kern. Stattdessen ist NSA eher eine Kombination, so Antlitz, denn es nutzt die bestehende 4G-Infrastruktur zur Unterstützung von 5G. Nur 20 Prozent der globalen Anbieter haben SA 5G freigegeben, fügte er hinzu. 5G-SA-Netzwerke bieten viele Funktionen wie Network Slicing, ultraniedrige Latenzzeiten, schnelle Konnektivität und andere Merkmale, aber nur wenige Telekommunikationsanbieter haben sie eingesetzt, weil es kaum Anreize dafür gibt. "Es gibt keinen wirklichen Grund, diese große Umstellung auf SA vorzunehmen, es sei denn, der ROI ist möglich – aber der ROI ist immer noch nicht gegeben", meint Antlitz. Telekommunikationsanbieter haben Milliarden von Dollar in 5G-Spektrum und -Infrastruktur investiert, nur um dann bei der Erzielung von ROI zu scheitern. 5G hat einige vielversprechende aktive Anwendungsfälle, wie etwa den drahtlosen Festnetzzugang (Fixed Wireless Access). Aber viele der gehypten 5G-Anwendungsfälle wie Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Konnektivität, Satellitenanrufe und Metaverse-Netzwerke mit Augmented Reality brauchen Zeit, um Realität zu werden.

6G wird wohl nicht so bald kommen In der Telekommunikationsbranche wird bereits über 6G gesprochen, aber die Anbieter sind nicht darauf vorbereitet, insbesondere angesichts der aktuellen Herausforderungen von 5G. 6G ist deutlich komplizierter als 5G, so Antlitz, daher werden die Telekommunikationsanbieter ihre Aufmerksamkeit auf echtes 5G richten, bevor sie an 6G arbeiten. In der Zukunft, wenn 5G vollständig entwickelt ist und die Anbieter mit der Entwicklung von 6G beginnen, ist es wahrscheinlicher, dass die Anbieter 5G Advanced – eine verbesserte Version von 5G – herausbringen und als 6G vermarkten sowie freigeben, so Antlitz.