Grundlagenwissen: CAMM Memory von DIMMs unterscheiden

Es gibt mit CAMM ein neues Memory-Format auf dem Markt. Das Compression Attached Memory Module (CAMM) soll eine verbesserte Signalintegrität und eine schnellere Leistung bieten.

Der CAMM-Hauptspeicher ist eine Alternative zum bewährten DIMM. Aber wie schneidet das Memory im Vergleich zu DIMMs ab und wofür eignet es sich am besten?

Ein wenig Hintergrundwissen

Es ist etwas überraschend, dass DIMMs noch nicht durch eine neuere Technologie ersetzt wurden. DIMM begann in den 1980er Jahren als Single Inline Memory Module (SIMM) bei Wang Laboratories.

Wangs neuartige Idee bestand darin, Memory auf kleineren Tochterplatinen (Daughterboard) zu montieren, die in die Hauptplatine (Motherboard) eingesteckt wurden, sodass Systeme aus einer einzigen großen Platine aufgebaut werden konnten. Sie verfügten auch über unterschiedliche Memory-Mengen, je nach Bedarf des Kunden.

Als die Prozessorbusse mit dem Intel Pentium-Prozessor auf 64 Bit erweitert wurden, reichte ein einzelnes 32-Bit-SIMM nicht mehr aus, um den gesamten Bus zu bedienen, sodass aufeinander abgestimmte SIMM-Paare erforderlich wurden. Um die Abstimmung zu ermöglichen, erweiterten die Entwickler den Steckverbinder und brachten auf beiden Seiten der Tochterplatine Anschlüsse an – daher der Name Dual – und schufen so das seitdem verwendete DIMM. Das war in den frühen 1990er Jahren.