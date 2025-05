DIMM vs. SO-DIMM: Funktionen und Einsatzmöglichkeiten

SO-DIMM steht für Small Outline Dual In-Line Memory Module, während DIMM die Abkürzung für Dual In-Line Memory Module ist. Wie der Name suggeriert, fällt bei einem Vergleich vor allem die Größe der Chips ins Gewicht.

Der Begriff Dual bezieht sich auf die Stifte auf der Vorderseite des Moduls, die andere Signale haben als die Stifte auf der Rückseite. In den 1980er Jahren hatten beide Seiten das gleiche Signal. In-Line bedeutet einfach, dass die Pins in einer einzigen Reihe angeordnet sind und nicht in zwei oder drei.

Beim Vergleich zwischen DIMM und SO-DIMM gibt es darüber hinaus Unterschiede bei der Verwendung. Fast alle PCs verwenden ungepufferte DIMMs, und in Servern werden keine SO-DIMMs verwendet, so dass sich dieser Artikel auf ungepufferte DIMMs bezieht.

Größenunterschiede Der größte Unterschied zwischen den Formaten DIMM und SO-DIMM ist die Größe. Ein Standard-DDR5-DIMM ist normalerweise 133,35 mm x 30 mm groß und hat 288 Pins. Ein DDR5 SO-DIMM ist mit 67,6 mm x 30 mm und 262 Pins nur halb so lang. Die ungeraden Längen ergeben sich aus der ursprünglichen DIMM-Spezifikation von 133,35 mm oder 5,25 Zoll. Beide werden auch in einem sehr flachen Format mit einer Höhe von 20 mm oder zwei Dritteln der Standardhöhe von 30 mm angeboten. Aufgrund der geringeren Größe der SO-DIMMs ist es schwierig, mehr als acht DRAM-Chippakete auf jeder Seite unterzubringen. Aus diesem Grund unterstützen SO-DIMMs selten Parität oder Fehlerkorrekturcode, da diese Funktionen in PCs nicht unbedingt als erforderlich angesehen werden. Elektrisch sind die beiden nahezu identisch. Der Unterschied in der Anzahl der Pins ergibt sich aus einer geringeren Anzahl von Pins, die für eine spätere Verwendung reserviert sind (15), und zusätzlichen Strom- und Erdungspins (11). Es gibt keinen Leistungsvorteil des einen gegenüber dem anderen.

Verwendungszwecke für DIMM- und SO-DIMM DIMMs sind die Hauptmethode, um PCs und Servern Arbeitsspeicher hinzuzufügen. Wenn ein Hersteller einen der beiden Computertypen produziert, verkauft er Modelle zu unterschiedlichen Preisen, indem er verschiedene Memory-Größen anbietet. Er kann DIMMs in leere Steckplätze einsetzen, um eine größere Memory-Konfiguration zu erhalten, oder einige Steckplätze leer lassen, um eine kleinere Konfiguration zu erhalten. Dieser Ansatz hängt von den Bedürfnissen des Benutzers ab. Nutzer, die die Leistung ihres PCs oder Servers verbessern wollen, können das Gleiche tun. Sie können ein DIMM entweder vom Computerhersteller oder von einem anderen Anbieter kaufen und es in einen der leeren Steckplätze im Computer einbauen, oder sie können ein kleineres DIMM entfernen und es durch eines mit mehr Arbeitsspeicher ersetzen. Die meisten Server verwenden Standard-DIMMs, die die erste Art von DIMMs waren. Sie können aufgrund ihrer größeren Abmessungen mit größeren Memory-Kapazitäten gebaut werden als SO-DIMMs. SO-DIMMs wurden entwickelt, um den Einbau von austauschbarem DRAM in Laptops oder Notebooks zu erleichtern. Der Platz in diesen Systemen ist begrenzt, so dass der kleinere Formfaktor von SO-DIMMs besser für diese tragbaren Geräte geeignet ist.

Austauschbarkeit Aufgrund der unterschiedlichen Länge und Stiftkonfiguration kann ein DIMM nicht in einen SO-DIMM-Sockel gesteckt werden und umgekehrt. Wenn Sie versuchen würden, einen SO-DIMM in einen DIMM-Sockel zu stecken, würde der breitere Schlüssel des DIMM-Sockels die Installation verhindern, um ein Problem zu vermeiden.