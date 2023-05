NAND-Herstellern drohen unbeständige Zeiten

NAND-Hersteller kämpfen immer noch darum, wieder Fuß zu fassen, nachdem der Nachfrageschub für Consumer-Speichergeräte Ende 2022 ins Stocken geraten ist.

Die Trends bei Angebot und Nachfrage der nichtflüchtigen Speichertechnologie waren schon immer zyklisch – der Preis für NAND ist seit April 2022 stetig gesunken. Experten weisen jedoch auf ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren hin, die diesen besonderen Zyklus auszeichnen, darunter die Auswirkungen von COVID-19 und der jüngste Anstieg der Inflation. Heute melden NAND-Hersteller wie Samsung, SK Hynix und Micron niedrige Gewinne, während Berichte über steigende Preise und Fusionen auftauchen.

Laut Joe Unsworth, Research Vice President bei Gartner, sorgte die Verbrauchernachfrage während der Pandemie, die Arbeitnehmer mit Laptops in ausgestattete Heimbüros schickte, für einen Boom auf dem NAND-Markt. Doch im aktuellen makroökonomischen Umfeld haben ein deutliches Überangebot und die Unsicherheit über die steigende Inflation das Kaufverhalten verändert.

„Es hat mehr oder weniger eine Implosion der Nachfrage stattgefunden“, sagt Unsworth.

Die Hersteller produzieren NAND für verschiedene Speichergeräte, von Smartphones über Computer bis hin zu Server-SSDs. Der Rückgang der Kundenverkäufe hat den allgemeinen Abschwung für diese Unternehmen verursacht, so Unsworth.

Micron hat die Zahl der Wafer-Starts sowohl für DRAM als auch für NAND um 20 Prozent reduziert und wird das Wachstum der Bit-Lieferungen in den Jahren 2023 und 2024 verringern, was im Jahresvergleich zu einem Rückgang von etwa 40 Prozent führt.

Micron Technology verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023, das am 1. Dezember 2022 endete, einen Umsatzrückgang von 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Anbieter meldete einen Nettoverlust von 195 Millionen Dollar. Micron kündigte eine Reduzierung der Belegschaft um 10 Prozent durch eine Kombination aus freiwilliger Fluktuation und Personalabbau sowie eine Aussetzung von Boni bis 2023 an.

NAND-Hersteller sehen sich schweren Zeiten gegenüber

Der Rückgang der NAND-Verkäufe betrifft nicht nur Verbrauchergeräte, sondern auch den Unternehmensmarkt, so Jeff Janukowicz, Analyst bei IDC. Das Servergeschäft und die Anbieter von Cloud-Diensten verzeichnen ebenfalls eine geringere Nachfrage nach SSDs.

„Infolgedessen beobachten wir einen ziemlich aggressiven Preisverfall“, so Janukowicz.

Ein Grund für den Rückgang hat mit dem Überangebot an Storage zu tun. „Während der COVID-19 verlegten sich die Unternehmen aufgrund von Lieferkettenproblemen - einschließlich der Speicherkomponenten - vom Just-in-Time-Bestandsmanagement auf die Lagerung von Überschussbeständen“, erklärt Janukowicz. „Kunden wie Hyperscaler sind nun dabei, ihr Überangebot zu nutzen und als Angebote an den Markt zu bringen.“

„Jetzt, da die Mitarbeiter wieder ins Büro zurückkehren und die Unternehmen weniger virtuelle Meetings und Konferenzen veranstalten, brauchen die Unternehmen nicht mehr so viel Speicher“, meint Jim Handy, Generaldirektor und Halbleiteranalyst bei Objective Analysis. „Das hat zur Folge, dass die Rechenzentren nicht mehr so stark wachsen müssen wie in den letzten Jahren.“

Jedes Mal, wenn sich die Ausgaben verlangsamen, entsteht ein Überangebot, und die Preise für Standardprodukte wie Laufwerke sinken. Laut Handy sei es schwer zu sagen, wann sich die Dinge wieder ändern werden. Objective Analysis prognostiziert beispielsweise ein negatives Wachstum von 19 Prozent für Halbleiter im Jahr 2023.

„Es hängt stark von den Rechenzentren ab“, meint Handy und fügt hinzu: „Ich weiß, dass Hersteller massenhaft Leute entlassen, also sieht es kurzfristig nicht gut aus.“

Die Anbieter bleiben zuversichtlich, dass sich die Marktbedingungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 verbessern werden. Branchenexperten erwarten keinen Anstieg des Angebots an Speicherchips, da die Marktteilnehmer planen, Investitionen und Produktion zu reduzieren, was dazu führen wird, dass die Lagerbestände in der ersten Jahreshälfte ihren Höchststand erreichen werden.

Micron sagt, dass ein besseres Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage dem Markt helfen wird, sich zu erholen - ein Prozess, der das ganze Jahr dauern könnte.

„Wir glauben, dass ein negatives Wachstum des DRAM-Bit-Angebots im Jahresvergleich für den Kalender 2023 und ein flaches Wachstum des NAND-Bit-Angebots im Jahresvergleich für den Kalender 2023 diese Erholung beschleunigen wird“, so der Ergebnisbericht der Firma Micron.