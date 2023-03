Schwere Zeiten für den Festplattenmarkt

Die Umsätze der Festplattenhersteller sind rückläufig, aber noch nicht am Ende, denn sie sehen Anzeichen für eine Marktverbesserung und neuere Technologien am Horizont.

Seagate und Western Digital (WD) sind die beiden größten Festplattenhersteller der Welt, die laut Statista im Jahr 2021 80 Prozent des Marktes ausmachen werden. Beide Unternehmen mussten in den letzten sechs Monaten Umsatzeinbußen hinnehmen, und im Fall von Seagate kam es zu einer Reihe von Entlassungen. Beide Unternehmen treiben jedoch die Innovation bei der Speicherdichte pro Laufwerk voran, eines der wichtigsten Verkaufsargumente für diese Technologie.

WD hat im Januar seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht und dabei einen Rückgang des Gesamtumsatzes um 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einen Rückgang des HDD-Umsatzes um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gemeldet. WD hat außerdem Vereinbarungen mit Apollo Global Management und Elliott Investment Management über wandelbare Vorzugsaktien in Höhe von 900 Millionen US-Dollar getroffen.

„Wir werden weiterhin Maßnahmen ergreifen, um das Geschäft als Reaktion auf das Umfeld nach der Pandemie neu auszurichten, indem wir unsere Kostenstruktur optimieren und unsere Liquidität stärken“, sagt David Goeckeler, CEO von Western Digital, in einer Presseerklärung.

Ebenso im Januar meldete Seagate im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 einen Umsatzrückgang bei Festplatten von 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen gab an, dass es einen Nettoverlust von 33 Millionen US-Dollar erlitten hat, seinen ersten Quartalsverlust seit 2016. In den Ergebnissen des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2023, das am 30. September 2022 endete, meldete Seagate einen Umsatzrückgang von 35 Prozent und teilte den Investoren mit, dass das Unternehmen die Entlassung von 3.000 Mitarbeitern plane.

Während des Gewinngesprächs von Seagate in der vergangenen Woche führte CEO Dave Mosley den Gewinnrückgang auf mehrere Faktoren zurück, darunter COVID-19-Beschränkungen in China, die den Absatz verlangsamten, ein Überangebot an Nearline-HDDs durch Hyperscaler, eine vorsichtigere Nachfrage aufgrund von Anzeichen einer wirtschaftlichen Abschwächung und Störungen, die sich auf die Verbrauchermärkte auswirken.

„Diese Faktoren blieben auch im Dezember-Quartal bestehen und belasteten die Märkte für Massenkapazitäten stark, was zu einem 10-prozentigen Umsatzrückgang bei den Massenkapazitäten führte“, so Mosley.

Was zur Krise führte Die größten Abnehmer von Festplatten sind die großen Cloud-Unternehmen, die die Auswirkungen der sich abschwächenden Konjunktur zu spüren bekommen. Laut Ed Burns, Research Director bei IDC, haben Amazon, Google und Microsoft kürzlich Mitarbeiter entlassen und ihre Ausgaben reduziert. „Hyperscaler werden weiterhin wachsen, nur nicht mehr so wie früher, und das wird sich negativ auf die Festplattenkäufe auswirken“, so Burns. Beide HDD-Anbieter erklärten, dass die Unterbrechungen in der Lieferkette - die während der COVID-19 einen Höhepunkt erreichten, als bestimmte Komponenten nicht mehr beschafft werden konnten - weiter anhalten. Jetzt sitzen die Unternehmen jedoch nicht mehr auf zu wenig, sondern auf zu viel Lagerbestand. Laut Thomas Coughlin, Präsident des Analystenunternehmens Coughlin Associates, geht die Verlangsamung der Ausgaben von Hyperscalern mit einem Rückgang der Geräteverkäufe einher, was sich auf die damit verbundenen Anwendungen auswirkt. „Der Rückgang bei den Legacy-Anwendungen und die Verringerung des Kaufs von Nearline-Laufwerken durch die großen Rechenzentren hat sich spürbar auf die Festplattenhersteller ausgewirkt“, so Coughlin. HDDs sind im Allgemeinen für ihre hohe Dichte bei niedrigen Kosten bekannt. WD und Seagate haben sich im letzten Jahr weiter auf die Dichte konzentriert. Im Mai 2022 brachte WD eine konventionelle magnetische Festplatte mit 22 TB und eine SMR-Festplatte (Shingled Magnetic Recording) mit 26 TB auf den Markt, bei der sich die Datenspuren wie Dachschindeln leicht überlappen, was eine höhere Dichte ermöglicht. Seagate begann Ende 2021 mit der Auslieferung von 20-TB-Festplatten, was einer Steigerung von 2 TB gegenüber den Vorgängermodellen entspricht. Laut Steve McDowell, Hauptanalyst und Gründungspartner von NAND Research, könnte die neue Speicherdichte den Absatz bremsen. „Man kann jetzt eine 24-TB-HDD bekommen, während man früher drei 8-TB-HDDs kaufen musste“, so McDowell. Aufgrund der höheren Kapazität können weniger Festplatten die Bestellungen erfüllen. Dichtere, kostengünstigere Festplatten werden jedoch attraktiver, wenn der Speicherbedarf steigt und sich der Speichermarkt erholt, meint McDowell.