Einführung in Festplattentechnologie mit mehreren Aktuatoren

Die Multi-Aktuator-Technologie ermöglicht den Bau von Festplatten, die sowohl hohe Kapazitäten als auch hohe Leistungen bieten.

Seagate steht bei diesen Bemühungen an vorderster Front, gefolgt von Western Digital. Ihre Bemühungen sind erst der Anfang. Wenn sich ihre Laufwerke bewähren, könnte die neue Technologie in absehbarer Zukunft die Bauweise vieler Festplatten für Unternehmen verändern. Um darauf vorbereitet zu sein, sollten Speicheradministratoren verstehen, wie multiple Aktuatoren zusammenarbeiten und welche Vorteile und Herausforderungen sich daraus ergeben.

Heutige Festplatten umfassen in der Regel mehrere Platten, Aktuator-Arme und Schreib-/Leseköpfe. Trotz all dieser Komponenten kann eine Festplatte mit einem einzigen Aktuator Daten immer nur von einer Stelle aus lesen und schreiben, was bedeutet, dass immer nur ein Kopf aktiv ist.

Warum Festplatten mit multiplen Aktuatoren interessant sind

Die Multi-Aktuator-HDD-Technologie ist vielversprechend für bestimmte künftige Arbeitslasten. Solche Workloads werden hohe Kapazitäten und Performance erfordern, aber nicht unbedingt das Leistungsniveau, das die Investition in SSDs rechtfertigt.

Im Laufe der Jahre haben Fortschritte in der HDD-Technologie dazu beigetragen, sowohl die Kapazität als auch die Leistung zu verbessern, was diesen Arten von Arbeitslasten sehr zugute kommt. Die Nachfrage nach Kapazität und Leistung hält unvermindert an – ein Trend, der sich in absehbarer Zukunft fortsetzen dürfte, insbesondere wenn die Datenmengen ungebremst wachsen. Schon jetzt stoßen die Festplatten für Unternehmen an ihre praktischen Grenzen.

Die mechanischen Komponenten einer Festplatte, insbesondere der Antrieb, können sowohl die sequentielle als auch die zufällige Leistung beeinträchtigen. Wenn die Festplattenkapazitäten weiterhin wachsen, ohne dass die Datenrate erhöht wird, kann ein einzelner Aktuator nicht mehr schnell genug auf alle Daten zugreifen, um mit der Arbeitslast Schritt zu halten, was zu Leistungseinbußen führt. Wenn die Kapazitäten weiter zunehmen, wird die Leistung noch stärker beeinträchtigt. Diese erhöhten Kapazitäten bedeuten auch, dass es unverhältnismäßig viel Zeit in Anspruch nimmt, ein Laufwerk im Falle eines Ausfalls wiederherzustellen.

Da sich die Branche auf 30-TB- und 40-TB-Laufwerke zubewegt, werden Hyperscale-Rechenzentren Festplatten benötigen, die die benötigten Kapazitäten ohne Leistungseinbußen bieten können. Gleichzeitig müssen die Rechenzentrenin der Lage sein, ihre Daten zu erschwinglichen Kosten pro Terabyte zu speichern, insbesondere große Speicher mit häufig abgerufenen warmen Daten. Hier kommen die Multi-Aktuator-HDDs ins Spiel. Sie bieten eine Lösung, um die IOPS beizubehalten oder sogar zu verbessern und gleichzeitig größere Kapazitäten zu erreichen.

Multi-Aktuator-HDDs sind kein Ersatz für SSDs. Sie erfüllen die Anforderungen von Hyperscale-Cloud-Anbietern und anderen Rechenzentren, die Speichersysteme benötigen, die auf die benötigten Kapazitäten skaliert werden können, ohne dass die Kosten in die Höhe schnellen. SSDs sind unschlagbar, wenn es um Leistung geht, und sie haben HDDs in mehreren Situationen verdrängt. Dennoch können HDDs jetzt und in Zukunft viele Arbeitslasten unterstützen und bieten gleichzeitig bessere Kosten pro Terabyte als SSDs.

Multi-Aktuator-HDDs könnten sich bei der Unterstützung von Workloads wie Mail-Servern, Video-Streaming, Content-Delivery-Netzwerken und Hadoop-Clustern als hilfreich erweisen.