KI treibt die Nachfrage nach Speichermedien nach oben

NAND- und HDD-Hersteller verzeichneten im Jahr 2023 einen Umsatzrückgang, wobei Festplatten in jedem Quartal Rückgänge bei den Auslieferungen verzeichneten und der Preis von NAND einbrach. Experten gingen davon aus, dass sich der Markt in der zweiten Hälfte dieses Jahres erholen würde, aber diese Vorhersage ist nicht eingetreten. Dennoch glauben Marktbeobachter, dass sich der Zyklus im Jahr 2024 ändern wird – vor allem dank der anhaltenden Popularität der generativen künstlichen Intelligenz (KI).

Der Nachfragerückgang ist auf zu viele Käufe von HDDs und NAND-basierten Speichern während der COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Nicht lange danach wurde die Wirtschaft für Technologieunternehmen unbeständig, was dazu führte, dass große HDD- und NAND-Verbraucher wie Microsoft Tausende von Mitarbeitern entließen.

Im Laufe des Jahres 2023 meldeten Unternehmen wie Seagate, das Ende 2022 3.000 Mitarbeiter entlassen hatte, mögliche Anzeichen einer Erholung. Doch im Oktober meldete die Firma für das erste Quartal 2024 einen Umsatz von 1,45 Milliarden Dollar, verglichen mit 2,035 Milliarden Dollar im Jahr 2023, was einen länger als typischen Abwärtszyklus verdeutlicht.

Während generative KI zum IT-Hauptthema des Jahres 2023 wurde, hat dieser Hype die Hersteller von Speichermediennicht gestützt. Zumindest noch nicht. Fachleute gehen davon aus, dass KI im Jahr 2024 aus der Wachstumsphase in die Produktion übergehen wird, und sie erwarten, dass dann die Nachfrage nach Speicherhardware wieder steigen wird.

KI-Server sind sehr teuer, und die Anschaffung dieser Server hat zur Folge, dass viele Allzweckserver mit größeren Speicherkapazitäten nicht unbedingt genutzt werden. Viele KI-Modelle sind vortrainiert und benötigen daher keine großen Mengen an Speicherplatz, um sie in Betrieb zu nehmen. Aber sie kosten Geld – ein weiterer Punkt, an dem sich die IT-Budgets auf etwas anderes als Storage verlagert haben.

Der Festplattenmarkt strauchelt weiterhin

Es ist nicht nur die KI, die das Geld aus dem Speicherbereich abzieht. Die Umsätze und Verkäufe von Seagate und Western Digital, den beiden weltweit größten Anbietern von Festplatten, waren auch im Jahr 2023 rückläufig. Der Abschwung wurde durch eine Mischung aus wirtschaftlichen Turbulenzen für Technologieunternehmen und dem Aufbau von Lagerbeständen während der COVID-19 verursacht, die den Hintergrund für einige bemerkenswerte Marktveränderungen bildete.

Im März wurde Toshiba, das etwa 20 Prozent des Festplattenmarktes ausmacht, in die Privatwirtschaft übernommen. Im April wurde festgestellt, dass Seagate gegen die Entity List des US-Handelsministeriums verstoßen hatte, weil es Huawei mit Festplatten belieferte, was zu einer Geldstrafe von 300 Millionen Dollar führte. Im Oktober erläuterte die Geschäftsführung von Western Digital ihren Plan, das Unternehmen in zwei Teile aufzuspalten, wobei sich ein Unternehmen auf Festplatten und das andere auf SSDs konzentrieren soll. Diese Aufspaltung von WD soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erfolgen.

Die Verlangsamung bei HDDs hat auch zu Komplikationen auf dem Markt geführt. Resonac, mit Hauptsitz in Tokio, wird Gerüchten zufolge sein taiwanesisches Werk, in dem es Aluminiumsubstrate für Festplatten herstellt, schließen und 600 Mitarbeiter entlassen. Aber Entlassungen in einem strauchelnden Markt sind nicht überraschend, und die Werksschließung wird wahrscheinlich keine großen Auswirkungen auf die beiden wichtigsten Festplattenhersteller haben. Angesichts der rückläufigen HDD-Verkäufe ist die Nachfrage nach Substraten zurückgegangen, und Entlassungen sind für ein Unternehmen demzufolge naheliegend.

Eines der größten Probleme für Festplattenhersteller besteht darin, dass ihre Hauptkunden große Cloud-Anbieter sind, darunter AWS und Azure. Sie könnten für ein oder zwei Quartale einen großen Auftrag erteilen und dann das Volumen herunterfahren, was in den Jahren 2020 und 2021 der Fall war. Wenn die größten Kunden eines Speicherherstellers nur eine Handvoll Kunden sind und diese eine Kaufpause einlegen, schadet das natürlich dem Wachstum.

Weniger Verkäufe und billigere Medien könnten den Anschein erwecken, dass Festplatten dem Untergang geweiht sind, aber die Anbieter sehen eine bessere Zukunft für ihre Produkte. Obwohl NAND-basierte Speichermedien wie SSDsimmer leistungsfähiger und dichter werden, speichern Firmen immer noch bis zu 90 Prozent der Geschäftsdaten auf Festplatten.