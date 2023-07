Diese 10 Trends prägen die generative KI in Zukunft

Generative KI-Technologie hat sich in den letzten Jahren in vielen Bereichen durchgesetzt. Ein großer Teil dieser Entwicklung ist auf Fortschritte bei neuen Sprachmodellen zurückzuführen, die durch Transformatoren ermöglicht wurden. In der Zwischenzeit haben Verbesserungen bei etwas älteren Techniken es der künstlichen Intelligenz (KI) erleichtert, Texte, Bilder, Stimmen, synthetische Daten und andere Arten von Inhalten in höherer Qualität zu erzeugen.

Die Einführung von ChatGPT hat die generative KI ins Rampenlicht gerückt und das öffentliche Bewusstsein für ihr Potenzial für Wirtschaft, Produktivität und Kunst geschärft.

„Mit der Veröffentlichung von ChatGPT wurde KI für jeden, der einen Browser besitzt, kostenlos zugänglich. So können unsere Familien, Kinder und Menschen ohne KI- oder Data-Science-Hintergrund damit arbeiten“, sagt Bret Greenstein, Data and Analytics Partner bei PwC. „Dies kommt nach einem Jahr, in dem bildgenerierende KI und Filter in mobilen Apps magische Ergebnisse hervorgebracht haben, so dass sich die Öffentlichkeit bereits für KI im Alltag erwärmt hat und sich ihrer bewusst ist.“

Jonathan Watson, CTO bei der Rechtsberatungsplattform Clio, führt die explosionsartige Zunahme der generativen KI auch auf die jüngsten Fortschritte bei generativen Modellen wie Generative Adversarial Networks (GAN) und Variations-Auto-Encodern zurück, die qualitativ hochwertige Ergebnisse erzeugen können. Darüber hinaus bietet generative KI zahlreiche Anwendungen wie Musik, Kunst, Spiele und Gesundheitswesen, die sie für die breite Bevölkerung attraktiver machen.

Einige Beobachter sehen in der generativen KI eine neue Allzwecktechnologie, die die gleiche Breitenwirkung entfalten könnte wie die Dampfmaschine und die Elektrizität. „Ich denke, das Interesse an generativer KI ist so schnell gestiegen, weil sie als unser zweites Gehirn fungieren kann und letztlich das Potenzial hat, die Produktivität und Effizienz in einer Vielzahl von Branchen drastisch zu verbessern“, sagt Rex Chekal, leitender Produktdesigner bei TXI, einem in Chicago ansässigen Unternehmen für Produktinnovation. „Im Grunde genommen wird dadurch meine kognitive Bandbreite freigesetzt, damit ich mich auf wichtigere und hochwertigere Aufgaben konzentrieren kann.“

Anwendungsfälle für generative KI in der Industrie Branchenexperten sehen viele neue Anwendungsfälle für generative KI, die über das schnellere Schreiben von E-Mails oder das Stellen von Fragen hinausgehen: Generierung von Code. Donncha Carroll, Partner und Chief Data Scientist, der das Data Science- und Engineering-Team bei Lotis Blue Consulting leitet, sagt, dass seine Gruppe GitHub Copilot verwendet, um ganze Python-Codeblöcke zur Unterstützung ihrer Dienstleistungen zu schreiben. Das Tool bringt je nach Projekt eine Produktivitätssteigerung von 30 bis 50 Prozent. Schreiben verschiedener Arten von Text. John Blackmon, CTO bei ELB Learning, erklärt, dass sein Unternehmen generative KI einsetzt, um verschiedene Arten von Inhalten zu generieren, darunter Ressourcenleitfäden, Anleitungen, Nachrichtenartikel, Essays, Produktbeschreibungen und Beiträge für soziale Medien. „Solange Sie die KI-Inhalte gründlich prüfen und sie als Hilfsmittel und nicht als endgültigen Inhalt verwenden, kann und wird sie Ihnen das Leben und die Arbeit erleichtern“, sagt er. Automatisierung. Kavitha Chennupati, Senior Director of Global Product Management bei SS&C Technologies, einem Entwickler von IT-Lösungen, sagt, dass das Unternehmen generative KI einsetzt, um vorzuschlagen, wo neue Automatisierungen eingesetzt werden sollten. Dies ermöglicht es einer noch größeren Anzahl von Mitarbeitern, die Entwicklung von Automatisierungen, wie zum Beispiel Robotic Process Automation (RPA) Bots und Low-Code-gesteuerte Prozesse, zu initiieren. Dokumentation. Pierre Custeau, CTO bei ToolsGroup, einem Unternehmen für Supply-Chain-Planung und -Optimierung, setzt generative KI-Tools ein, um den Prozess der Erstellung besserer Dokumentationen zu unterstützen.