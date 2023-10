Wie die Zukunft des maschinellen Lernens aussieht

Machine-Learning-Algorithmen erstellen Vorhersagen, Empfehlungen und neue Inhalte, indem sie Muster in ihren Trainingsdaten analysieren und erkennen. Diese Fähigkeiten bilden die Grundlage für weit verbreitete Technologien wie digitale Assistenten und Empfehlungsalgorithmen sowie für beliebte generative KI-Tools wie ChatGPT und Midjourney.

Obwohl diese prominenten Beispiele generativer KI in letzter Zeit die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen haben, bietet maschinelles Lernen vielversprechende Anwendungen in Bereichen, die von der Big-Data-Analyse bis hin zu selbstfahrenden Autos reichen. Und die Akzeptanz ist bereits groß: In einer kürzlich durchgeführten Umfrage des Beratungsunternehmens McKinsey & Company gaben 55 Prozent der Befragten an, dass ihr Unternehmen in irgendeiner Form künstliche Intelligenz (KI) einsetzt.

Viele der Konzepte, die den heutigen Anwendungen des maschinellen Lernens zugrunde liegen, reichen bis in die 1950er Jahre zurück (siehe Abbildung 2), aber in den 2010er Jahren gab es mehrere Fortschritte, die diesen weit verbreiteten Einsatz in Unternehmen ermöglichten:

Zugang zu Daten. Die zunehmende Digitalisierung von Dokumenten und die Verbreitung des Internets führten zur Big-Data-Revolution. Zusammen mit Verbesserungen bei den Technologien zum Speichern, Verwalten und Analysieren von Daten erleichterten diese Faktoren die Erstellung von Modellen für maschinelles Lernen, für die umfangreiche Trainingsdaten erforderlich sind.

Diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass KI und maschinelles Lernen in den Mainstream der Wirtschaft Einzug gehalten haben. Beliebte KI-Anwendungsfälle am Arbeitsplatz sind unter anderem prädiktive Analysen, Chatbots für den Kundenservice und KI-gestützte Qualitätskontrolle.

Künstliche Intelligenz versus maschinelles Lernen Obwohl die beiden Begriffe in der Praxis manchmal synonym verwendet werden, ist maschinelles Lernen eine Untergruppe des umfassenderen Bereichs der KI. Während KI ein weit gefasstes Konzept ist – im Wesentlichen die Fähigkeit einer Maschine, Aufgaben auszuführen, die typischerweise mit menschlicher Intelligenz in Verbindung gebracht werden – ist maschinelles Lernen eine spezifische Form der KI, bei der Algorithmen trainiert werden, um Muster und Beziehungen in Daten zu erkennen und ihre Aktionen entsprechend anzupassen.

Trends, die die Zukunft des maschinellen Lernens prägen In den nächsten fünf bis zehn Jahren sind Entwicklungen im Bereich des maschinellen Lernens in einer Reihe von Bereichen zu erwarten. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele: Kundenerfahrung. Algorithmen des maschinellen Lernens können adaptive, persönlich zugeschnittene Kundenerlebnisse schaffen, wie zum Beispiel individualisierte Werbeaktionen. Virtuelle Assistenten und Chatbots können auch sich wiederholende Aufgaben im Kundenservice automatisieren, zum Beispiel die Beantwortung von Kunden-E-Mails und Chats.

Objekterkennung für die Bestandsverwaltung und Qualitätskontrolle in der Fertigung und im Einzelhandel.

Fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme, die maschinelles Lernen nutzen, um Aufgaben wie die automatische Anpassung der Fahrzeuggeschwindigkeit, die Überwachung der Aufmerksamkeit des Fahrers und die Warnung vor möglichen Kollisionen oder Spurabweichungen zu erfüllen. Im Bereich der generativen KI werden Bildgeneratoren wie Dall-E und Midjourney bereits von Verbrauchern sowie im Marketing und Grafikdesign eingesetzt. In Zukunft könnten Fortschritte bei der Videogenerierung kreative Arbeitsabläufe weiter verändern. Lee ist besonders an multimodaler KI interessiert, zum Beispiel an der Kombination fortschrittlichen Computer-Vision-Fähigkeiten mit NLP und Audio-Algorithmen. „Bild, Video, Audio, Text – mit Hilfe der Transformer können Sie im Grunde alles auf diese Kernsprache reduzieren und dann ausgeben, was Sie wollen“, erklärt er. So kann ein Modell zum Beispiel auf der Grundlage einer Texteingabe Audio oder auf der Grundlage eines Bildes ein Video erzeugen. Gesundheitswesen und Medizin Maschinelles Lernen im Gesundheitswesen kann die medizinische Forschung beschleunigen und die Behandlungsergebnisse verbessern. Zu den vielversprechenden Bereichen gehören die Früherkennung von Krankheiten, personalisierte Medizin und wissenschaftliche Durchbrüche dank leistungsstarker Modelle wie dem Proteinstrukturvorhersagemodell AlphaFold. Krankenhäuser haben damit begonnen, klinische Entscheidungsunterstützungssysteme einzuführen, die auf maschinellem Lernen basieren und bei der Diagnose, der Behandlungsplanung und der Analyse medizinischer Bildgebung unterstützen. Die KI-gestützte Analyse komplexer medizinischer Scans kann dazu beitragen, die Diagnose zu beschleunigen, indem Anomalien identifiziert werden – zum Beispiel durch die Korrektur fehlerhafter MRT-Daten oder die Erkennung von Herzfehlern in Elektrokardiogrammen. „Ein wichtiger Schwerpunkt ist die Entwicklung und Automatisierung von Maßnahmen zur Einbeziehung von Patienten mit maschinellem Lernen“, erläutert Hal McCard, Anwalt bei der Anwaltskanzlei Spencer Fane, die sich auf den Gesundheitssektor konzentriert. Modelle des maschinellen Lernens können riesige Gesundheitsdatensätze analysieren, um die Ergebnisse für die Patienten besser vorherzusagen, so dass Gesundheitsdienstleister personalisiertere und schnellere Maßnahmen entwickeln können, die die Einhaltung von Behandlungsschemata verbessern. Die größte Veränderung ist hier nicht die zugrunde liegende Technologie, sondern vielmehr der Umfang. „Maschinelles Lernen für datengestützte Lösungen und die Gesundheit der Bevölkerung ist kein neues Konzept“, sagt McCard. Was sich ändert, ist vielmehr die Art und Weise, wie es angewendet wird, und die Effektivität, mit der Sie diese Ergebnisse nutzen können, um bessere Ergebnisse in der Patientenversorgung und der klinischen Versorgung zu erzielen. NLP hat sich auch als vielversprechend für die klinische Entscheidungsfindung und die Zusammenfassung von Arztberichten erwiesen. Aber auf absehbare Zeit erfordert die Implementierung immer noch eine enge menschliche Kontrolle. In einer kürzlich erhobenen Studie gab ChatGPT in einem Drittel der Fälle unangemessene Empfehlungen zur Krebsbehandlung und verursachte in rund 13 Prozent der Fälle Halluzinationen. „Wenn es um klinische Entscheidungen geht, gibt es so viele Feinheiten für die einzigartige Situation eines jeden Patienten“, sagt Dr. Danielle Bitterman, die korrespondierende Autorin der Studie und Assistenzprofessorin für Radioonkologie an der Harvard Medical School, in einer Mitteilung über die Ergebnisse. „Eine richtige Antwort kann sehr nuanciert sein und ist nicht unbedingt etwas, was ChatGPT oder ein anderes großes Sprachmodell liefern kann.“ Softwareentwicklung und IT Das maschinelle Lernen verändert auch die Rolle der Entwickler, indem es sich wiederholende Codierungsaufgaben automatisiert und potenzielle Fehler und Sicherheitslücken aufspürt. Aufstrebende generative Tools wie ChatGPT, GitHub Copilot und Tabnine können Code und technische Dokumentationen auf der Grundlage natürlichsprachlicher Aufforderungen erstellen. Auch wenn die menschliche Überprüfung weiterhin unerlässlich ist, kann die Auslagerung der anfänglichen Erstellung von Standardcode an KI den Entwicklungsprozess erheblich beschleunigen. In Kombination mit NLP-Fortschritten kann dies zu mehr interaktiven, chatbasierten Funktionen in zukünftigen integrierten Entwicklungsumgebungen führen. „Ich denke, dass Coding-Editoren in Zukunft eine eher chatbasierte Schnittstelle haben werden“, sagt Jonathan Siddharth, Mitbegründer und CEO von Turing, einem Unternehmen, das Entwickler mit Arbeitgebern zusammenbringt, die technische Talente suchen. „Jeder Softwareentwickler wird einen KI-Assistenten an seiner Seite haben, mit dem er beim Programmieren sprechen kann.“ Beim Testen und Überwachen von Software kann der Einsatz von Machine-Learning-Techniken wie der Erkennung von Anomalien und prädiktiven Analysen zur Analyse von Protokolldaten IT-Teams dabei unterstützen, Systemausfälle vorherzusagen oder Engpässe zu erkennen. In ähnlicher Weise könnten AIOps-Tools maschinelles Lernen nutzen, um die Ressourcenzuweisung auf der Grundlage von Nutzungsmustern automatisch zu skalieren und effizientere Infrastruktur-Setups vorzuschlagen. Obwohl Prompt Engineering – die Praxis der Erstellung von Abfragen für generative KI-Modelle, die den bestmöglichen Output liefern – in letzter Zeit ein heißes Thema in der Tech-Community war, ist es unwahrscheinlich, dass der Prompt Engineer weiterhin eine eigenständige Rolle spielen wird, da generative Modelle immer geschickter werden. „Ich glaube nicht, dass man für die Position des Prompt Engineers eingestellt wird“, ist sich Lee sicher. Marktbeobacher gehen jedoch davon aus, dass der Umgang mit generativen KI-Tools zu einer immer wichtigeren Fähigkeit für technische Fachkräfte wird. „Ich denke, dass es im Bereich der Softwareentwicklung immer mehr Ingenieure geben wird, die wissen, wie man LLMs ansteuert“, sagt Siddharth. „Ich denke, das wird eine breit anwendbare Fähigkeit sein.“

Zukünftige Herausforderungen Enthusiasmus und Optimismus sind weit verbreitet, aber die Umsetzung von Initiativen zum maschinellen Lernen erfordert die Bewältigung praktischer Herausforderungen und Sicherheitsrisiken sowie potenzieller sozialer und ökologischer Schäden. Die Einführung des maschinellen Lernens wirft dringende ethische Bedenken auf, wie zum Beispiel algorithmische Verzerrungen und Datenschutz. Auf der technischen Seite kann die Integration des maschinellen Lernens in Legacy-Systeme und bestehende IT-Arbeitsabläufe schwierig sein und erfordert spezielle Fähigkeiten im Bereich des maschinellen Lernens (MLOps) und entsprechender Technik. Und ob die aufkommenden generativen KI-Tools dem Hype in der realen Arbeitswelt gerecht werden, bleibt unklar. Im Bereich des maschinellen Lernens zum Beispiel ist man von menschlicher Sprachgewandtheit noch weit entfernt, und es ist unklar, ob KI jemals wirklich die menschliche Leistung oder das menschliche Denken in offenen Szenarien nachahmen wird. LLMs können zwar überzeugende Texte erstellen, aber es fehlt ihnen an gesundem Menschenverstand oder logischem Denken. Ähnliche Einschränkungen gibt es auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Computer Vision, wo die Modelle immer noch mit unbekannten Daten zu kämpfen haben und ihnen das kontextuelle Verständnis fehlt, das für den Menschen selbstverständlich ist. Angesichts dieser Einschränkungen ist es wichtig, den besten Ansatz für maschinelles Lernen für einen bestimmten Anwendungsfall sorgfältig auszuwählen – wenn maschinelles Lernen überhaupt notwendig ist. „Es gibt eine Klasse von Problemen, die mit generativer KI gelöst werden können“, sagt Siddharth. „Es gibt eine noch größere Klasse von Problemen, die mit reiner KI gelöst werden können. Es gibt eine noch größere Klasse von Problemen, die mit guter Datenwissenschaft und Datenanalyse gelöst werden können. Sie müssen herausfinden, was die richtige Lösung für die jeweilige Aufgabe ist.“ Darüber hinaus ist generative KI oft risikoreicher in der Umsetzung als andere Arten von Modellen, insbesondere in Sektoren wie dem Gesundheitswesen, die mit hochsensiblen persönlichen Daten arbeiten. „Die generativen Lösungen, die darauf abzielen, originäre Inhalte und ähnliche Dinge zu produzieren, bergen meiner Meinung nach das größte Risiko“, sagt McCard. Bei der Bewertung potenzieller Datenschutzrisiken für externe Produkte betont McCard, wie wichtig es ist, die Datenquellen eines Modells zu verstehen. „Es ist ein wenig unrealistisch zu glauben, dass man Einblick in den Algorithmus erhält“, gibt er zu bedenken. „Wenn man also davon ausgeht, dass es nicht möglich ist, den Algorithmus zu verstehen, dann stellt sich die Frage nach den Datenquellen und den Nutzungsrechten an den Datenquellen.“ Die riesigen Mengen an Trainingsdaten, die für Modelle des maschinellen Lernens benötigt werden, machen ihre Erstellung kostspielig und schwierig. Die zunehmende Nutzung von Rechenressourcen nach dem Boom der generativen KI hat Cloud-Dienste und Hardware-Anbieter belastet, einschließlich eines anhaltenden Mangels an GPUs. Die zusätzliche Nachfrage nach spezialisierter Hardware für maschinelles Lernen kann diese Probleme in der Lieferkette weiter verschärfen. „Dies hängt mit einer weiteren grundlegenden Herausforderung zusammen“, sagt Lynton, „nämlich dem Zustand der IT-Infrastruktur eines Unternehmens“. Er nennt das Beispiel eines Beratungsauftrags für einen branchenführenden Kunden, dessen Buchhaltungs-, Beschaffungs- und Kundendatensysteme alle auf verschiedenen Legacy-Systemen basierten, die nicht miteinander kommunizieren konnten – darunter zwei, die nicht mehr weiterentwickelt wurden. „Es ist ein wenig erschreckend, aber das ist eine häufige Situation für viele große Unternehmen“, erklärt Lynton. „Der Grund, warum dies ein Problem für die Einführung von KI ist, liegt darin, dass die meisten Führungsteams ihre IT-Landschaft nicht kennen und daher vielleicht X Millionen [Euro] für KI budgetieren, dann aber wenig bis gar keinen ROI erzielen, weil ein großer Teil davon für den Versuch verschwendet wird, ihre Systeme zusammenzuflicken.“ McCard äußert eine ähnliche Sorge über die Bereitschaft zur Implementierung im Gesundheitswesen. „Ich habe ernsthafte Zweifel an der Fähigkeit einiger dieser Tools, insbesondere der generativen Tools, mit den elektronischen Krankenakten und anderen Systemen, die in diesen Gesundheitssystemen derzeit eingesetzt werden, zu interagieren“, sagt er. Die für Initiativen zum maschinellen Lernen erforderliche Hardware und Berechnungen haben auch Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere mit dem Aufstieg der generativen KI. Das Training von Modellen des maschinellen Lernens ist mit hohen Kohlenstoffemissionen verbunden, insbesondere bei großen Modellen mit Milliarden von Parametern. „Das Hauptrisiko besteht darin, dass die Menschen durch das Training von KI-Modellen mehr Kohlendioxid erzeugen, als ihre Anwendungsfälle im Bereich der Nachhaltigkeit jemals einsparen können“, so Lynton. „Das war bei den etablierteren Bereichen kein großes Problem ... aber jetzt, mit [generativer KI], ist es eine echte Bedrohung.“ Um die Auswirkungen auf das Klima abzuschwächen, empfiehlt Lynton, sich auf die Auswahl rechenintensiver Modelle zu konzentrieren und die Umweltauswirkungen eines KI-Projekts von Anfang bis Ende zu messen. Effizientere Modellarchitekturen bedeuten kürzere Trainingszeiten und damit auch einen geringeren ökologischen Fußabdruck.