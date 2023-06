Generative KI: Anwendungsfälle für DevOps- und IT-Workflows

Der Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) hat sich in letzter Zeit explosionsartig entwickelt, da entsprechende Algorithmen und Technologien die Vorteile einer enormen Rechenleistung und endloser Massen an Rohdaten ausnutzen. Die vielleicht interessanteste Entwicklung ist das Aufkommen generativer KI-Modelle, die Daten synthetisieren, um neue Inhalte auf noch nie dagewesene Weise zu erzeugen.

Obwohl generative KI die Aufmerksamkeit von Schriftstellern und Künstlern auf sich gezogen hat, bietet sie auch spannende Anwendungen in IT- und DevOps-Workflows. Doch trotz potenzieller Einsatzmöglichkeiten generativer KI in der Softwareentwicklung und im IT-Betrieb gibt es für Unternehmen, die generative KI einsetzen möchten, auch Nachteile zu beachten.

Was ist generative KI und wie funktioniert sie? Vor dem Aufkommen der generativen KI waren viele KI-Systeme für die Datenanalyse und datengesteuerte Entscheidungsfindung gedacht, zum Beispiel für prädiktive Analysen und Geschäftsprognosen. Generative KI-Modelle gehen einen Schritt weiter und produzieren auf der Grundlage ihrer Trainingsdaten als Reaktion auf Benutzeranfragen neue Inhalte wie Texte, Videos, Codes und Bilder. Generative KI verwendet komplexe Konstrukte des maschinellen Lernens, die als neuronale Netze bekannt sind, um Muster und Strukturen in den Trainingsdaten zu erkennen, und wendet dann das Erlernte an, um seine Ausgabe zu erstellen. Ein generatives KI-System, das mit Bildern aller bekannten Picasso-Gemälde trainiert wurde, kann beispielsweise ein neues Bild im Stil Picassos erzeugen. Ein KI-Modell ist der eigentliche Algorithmus, der die eingegebenen Daten verarbeitet und analysiert. Softwareanwendungen können dann das KI-Modell verwenden, um als Reaktion auf Benutzeranfragen Ausgaben zu erzeugen. Der Chatbot ChatGPT von OpenAI stützt sich beispielsweise auf ein als GPT bekanntes Modell. Abbildung 1: Generative KI bietet eine Reihe von Vorteilen für Unternehmen, in technischen Teams und darüber hinaus.

Generative Adversarial Networks versus Transformatoren Generative Adversarial Networks (GAN) sind das am häufigsten verwendete neuronale Netzwerk in der generativen KI. GANs haben zwei Komponentenmodelle: einen Generator und einen Diskriminator. Der Generator erzeugt neue Daten auf der Grundlage der Eigenschaften, Muster und Strukturen der Trainingsdaten, die der Diskriminator dann auswertet. Dieser Prozess kann entweder automatisch erfolgen, indem ein Belohnungssystem eingesetzt wird, das das Verhalten des Generators automatisch verstärkt, wenn seine Ausgabe gut genug ist, um als echt durchzugehen, oder manuell, indem Feedback oder Bewertungen von menschlichen Nutzern verwendet werden, um der KI mitzuteilen, ob ihre Ausgabe angemessen und korrekt war. Im Endeffekt gibt der Diskriminator dem Generator ein Feedback, das ihn unterstützt, in Zukunft bessere Ergebnisse zu erzielen – ein Prozess, der als Tuning bezeichnet wird. Es ist dieses konkurrierende oder gegnerische Verhalten, das der generativen KI die offensichtliche Fähigkeit verleiht, mit der Zeit zu lernen. Zusätzlich zu GAN kann generative KI auch Transformatoren verwenden: Programme oder Algorithmen, die Datensequenzen anstelle einzelner Datenpunkte verarbeiten. Da Transformatoren Anfragen von Benutzern in natürlicher Sprache in umsetzbare computerbasierte Befehle übersetzen können, werden sie häufig für die Arbeit mit Text verwendet.

Generative KI-Anwendungsfälle im IT-Betrieb Obwohl Anwendungen wie ChatGPT und Dall-E in Bereichen wie Unterhaltung, Finanzwesen, Gesundheitswesen und Produktion Aufmerksamkeit erregt haben, ist generative KI auch im IT-Betrieb auf dem Vormarsch. Prozessautomatisierung. Generative KI kann lernen, was ein typischer Prozess oder Arbeitsablauf beinhaltet, und viele sich wiederholende Geschäftsaufgaben automatisieren, zum Beispiel die Sicherstellung der Compliance und Datenintegrität. In einigen Fällen ist generative KI sogar in der Lage, solche Probleme mit minimalem menschlichen Eingriff zu beheben. Risikobewertung und -management. Wie andere Arten von KI kann auch die generative KI enorme Datenmengen aus der gesamten IT-Infrastruktur analysieren und Muster erkennen. Während sich prädiktive KI auf die Berichterstattung konzentriert, können generative KI-Systeme Lösungen für solche Probleme vorschlagen und sogar implementieren. Optimierung der Infrastruktur. Der generativen KI kann beigebracht werden, eine ordnungsgemäß funktionierende Infrastruktur zu beobachten und potenzielle Verbesserungen an System- und Netzwerkkonfigurationen zu erkennen, zum Beispiel das Auffinden eines Engpasses aufgrund langer Systemlatenzen. Das KI-System kann das Problem beheben, Vorschläge für Abhilfemaßnahmen unterbreiten und die Änderungen automatisch umsetzen. Berichterstattung und Schnittstellen. Generative KI kann Text synthetisieren und Beschreibungen auf der Grundlage von Daten formulieren, was sie zu einer natürlichen Ergänzung von IT-Berichtsplattformen macht. Mit Text- oder Sprachaufforderungen können IT-Administratoren gezielte Abfragen in natürlicher Sprache an ein generatives KI-System stellen. Anstatt beispielsweise eine Systemkonfigurationseinstellung manuell zu suchen und zu ändern, kann ein Administrator das KI-Tool bitten, diese Aufgabe auszuführen und die erforderlichen Aktualisierungen im Änderungsmanagementsystem des Unternehmens vorzunehmen.

Anwendungsfälle für generative KI in DevOps Generative KI-Plattformen wie ChatGPT sind bereits für ihre Fähigkeit bekannt, Text, einschließlich Softwarecode, zu produzieren. Folglich ist zu erwarten, dass generative KI in verschiedenen Phasen des DevOps-Lebenszyklus eine wachsende Rolle spielen wird. Codeerzeugung. Generative KI, die anhand von Codebeispielen trainiert wurde, kann eine enorme Menge an Programmiertechniken erlernen, um Teams bei der Softwareentwicklung zu unterstützen. Die KI-gestützte Softwareentwicklung kann Aufgaben umfassen, die von der einfachen Codevervollständigung, zum Beispiel durch Vorschläge zur Fertigstellung einer Zeile oder eines Codeblocks, bis hin zur Erstellung ganzer Routinen oder Programme auf der Grundlage detaillierter Benutzeranfragen reichen. Testerstellung. Generative KI ist in der Lage, Daten zu synthetisieren und Text zu produzieren und eignet sich daher hervorragend für die Erstellung von Daten und Testfällen im Rahmen von Softwaretests. Darüber hinaus können KI-Systeme diese Tests ausführen und über die Testergebnisse berichten. Ein generatives KI-Tool kann eventuell sogar Fehler identifizieren und auf der Grundlage der Testergebnisse Vorschläge zur Korrektur und Optimierung des Codes machen. Fehlerbehebung. Generative KI-Modelle können von Menschen und KI erstellten Code auf Fehler analysieren und Korrekturen vorschlagen. Dies kann die Softwarequalität verbessern, indem Fehler reduziert und die Einhaltung der Codierungsstandards des Unternehmens sichergestellt werden. Automatisierte Bereitstellung. Wenn der Code die Tests besteht, können DevOps-Teams ihn mit generativer KI als Teil von Workflow- oder Prozessautomatisierungen automatisch bereitstellen. Generative KI-Tools können auch die Workload-Platzierung optimieren und Instrumente für die Workload-Überwachung und die Erfassung von KPI-Daten einbinden.