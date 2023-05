Ethische künstliche Intelligenz sollte Realität werden

Künstliche Intelligenz (KI) wird in einem breiten Spektrum von Branchen rasch demokratisiert und langsam in die Struktur unserer Existenz eingebettet. Dank zahlreicher Fortschritte in der Edge-KI, besserer Deep-Learning-Modelle und der Verfügbarkeit von Hochleistungsrechnern ist es möglich, bisher unvorstellbare Anwendungsfälle zu realisieren. KI trifft auch sensible Entscheidungen und Vorhersagen in Bereichen wie Recht, Personalwesen, öffentliche Verwaltung und anderen Bereichen, die immense Auswirkungen auf unzählige Menschenleben haben.

Daher ist es für Unternehmen wichtig, eine Vision und die richtige Technologie mit angemessenen Kontrollmechanismen zu entwickeln sowie geeignete Rahmenbedingungen und Richtlinien festzulegen, um Einzelpersonen, Unternehmen und die Gesellschaft vor möglichen negativen Auswirkungen der KI zu schützen.

Grundsätze und Voraussetzungen für ethische KI Rahmenwerke und Instrumente für die Datenverwaltung: Eine Data-Governance-Struktur, welche Datenqualitätsprüfungen, Abstammungs- und Rückverfolgbarkeitsanalysen sowie Zugangskontrollen umfasst, sind unabdingbar. Investitionen in interne Beschleuniger und Lösungen für das Datenschutzmanagement wie Data Stewardship, Sicherheitsmanagement für Daten im Ruhezustand und bei der Übertragung sowie Versionsmanagement für die Nachverfolgung könnten ebenfalls die dringend benötigte Absicherung zur Vermeidung von Verstößen sein. Erkennen von Vorurteilen: Ein unverfälschter Datensatz ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass ein KI-Modell zuverlässige und diskriminierungsfreie Vorhersagen machen kann. Bei einer Autoversicherung wurde festgestellt, dass Männer unter 25 Jahren standardmäßig als rücksichtslose Fahrer eingestuft wurden, was auf eine inhärente historische Verzerrung in den Datensätzen für Hautfarbe, Alter und Geschlecht zurückzuführen sein könnte. Geeignete Instrumente für die Überprüfung der Datenqualität und die Bewertung von Modellschwächen sowie die Definition von Metriken zur Messung der Bescheidenheit von Modellen könnten einen großen Beitrag zur Aufdeckung potenzieller Schwächen leisten. Champion-/Challenger-Methoden und kontradiktorische Tests sind weitere Instrumente, die zum Arsenal der Datenwissenschaftler gehören. Bias-Tests und Abhilfemaßnahmen sollten in den Modellentwicklungsprozess selbst integriert werden, und Fachleute darin geschult werden, wie sie die Interpretierbarkeit von Modellen verbessern können, um die Überprüfbarkeit zu erhöhen. Erklärbare und reproduzierbare KI: KI-Praktiker befassen sich auch mit erklärbarer KI (XAI), um zu verstehen, wie ein KI-Modell denkt; im Wesentlichen geht es darum, dass Menschen die von der KI getroffenen Entscheidungen oder Vorhersagen verstehen können, um Bedenken hinsichtlich Unfairness zu entkräften. XAI-Algorithmen ermöglichen Transparenz, Interpretierbarkeit und natürlich auch Erklärbarkeit. Ein weiteres Ziel ist die Reproduzierbarkeit, damit die Vorhersagen von Machine Learning(ML)-Modellen auch bei neuen Datensätzen jedes Mal konsistent sind. Werkzeuge und Prozesse zur Durchführung gründlicher Prüfungen und Was-wäre-wenn-Analysen können erklären, warum und wie sie zu bestimmten Schlussfolgerungen gelangt sind. Dadurch werden nicht nur die Bedenken der Mitarbeiter zerstreut, sondern die Unternehmen werden auch gezwungen, sorgfältig darüber nachzudenken, wie sie ihre Annahmen treffen und wie die KI zusammengesetzt wird. In ähnlicher Weise sollte ethische KI auch die Vorteile sowie die Art und Weise der Datenerhebung klar darlegen. In kritischen Situationen muss der Mensch eingreifen: Obwohl KI-Modelle so konstruiert sind, dass sie ohne menschliches Eingreifen arbeiten können, ist in einigen Fällen, wie zum Beispiel bei der Strafverfolgung, die Beteiligung des Menschen unerlässlich. Bei mehreren Anwendungen in der Justiz wurde berichtet, dass bei Gefängnisverurteilungen durch ein KI-System die falsch-positiv-Rate für bestimmte ethische Gruppen doppelt so hoch war. Daher müssen KI-Modelle durch die Einbindung von Menschen in alle wichtigen Entscheidungsprozesse und durch einen wirksamen Backup-Mechanismus für den Fall, dass ein KI-System umgangen werden muss, risikoarm gemacht werden.