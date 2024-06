Wie man den Wasserverbrauch nachhaltig verwaltet

Nach den Angaben der Vereinten Nationen sind Wasser und Klimawandel eng miteinander verbunden. Der Klimawandel führt zu höheren Wassertemperaturen, die die Wasserverschmutzung und -qualität verschlechtern, während das Abschmelzen der Gletscher die Wasservorräte verringert und zu größerer Wasserknappheit führt.

Die Energieerzeugung ist in hohem Maße von Wasser abhängig, weshalb Rechenzentren und ihre Umweltauswirkungen im Mittelpunkt des Interesses stehen. Rechenzentren verbrauchen direkt und indirekt riesige Mengen an Strom, Wärme und Wasser auf vielfältige Weise.

Der Wasserverbrauch ist aufgrund der mangelnden Transparenz in der Branche zu einem größeren Problem geworden, aber einige Unternehmen öffnen sich der Thematik.

Wie viel Wasser Rechenzentren verbrauchen

Nach Angaben von The World Counts, einem Open-Source-Community-Projekt, das Verbrauchsdaten von Organisationen auf der ganzen Welt sammelt, werden jedes Jahr weltweit mehr als 4,3 Billionen Kubikmeter Wasser verbraucht. Tech-Giganten wie Google, Amazon und Microsoft geben ihre Wasserverbrauchszahlen öffentlich bekannt.

Google

Im Jahr 2022 teilte Google sein Engagement für eine klimabewusste Kühlung von Rechenzentren mit der Veröffentlichung seiner Wasserverbrauchsstatistiken für das Vorjahr. Im Jahr 2021 verbrauchten die Rechenzentren von Google fast 16,3 Milliarden Liter Wasser. Im Durchschnitt verbraucht ein Google-Rechenzentrum 450.000 Gallonen Wasser pro Tag.

Amazon

Amazon macht zwar keine Angaben zum Gesamtwasserverbrauch, aber aus einem öffentlichen Bericht geht hervor, dass AWS-Rechenzentren 0,19 Liter Wasser pro Kilowattstunde (kWh) verbrauchen. Zum Vergleich: Das durchschnittliche Rechenzentrum verbraucht 1,8 Liter Wasser pro kWh. Diese Kennzahl wird als Water Usage Effectiveness (WUE) bezeichnet, ein von The Green Grid entwickelter Begriff, der die Nachhaltigkeit von Rechenzentren in Bezug auf den Wasserverbrauch und dessen Verhältnis zwischen dem Wasserverbrauch in Litern und dem Energieverbrauch in Kilowattstunden. Je niedriger das Verhältnis, desto effizienter ist es.

Microsoft

Microsoft hat sowohl seinen jährlichen Wasserverbrauch als auch seinen WUE-Wert veröffentlicht. Insgesamt verbrauchte Microsoft im Jahr 2022 fast 6,4 Milliarden Liter Wasser. Nach Angaben von Microsoft verbrauchen die Rechenzentren des Unternehmens weltweit 0,49 Liter Wasser pro kWh.

Andere Rechenzentren verbrauchen Wasser in großem Umfang und veröffentlichen oder sammeln nicht die erforderlichen Daten, um ein genaues Bild davon zu erhalten, wie viel Wasser Rechenzentren in der Branche weltweit verbrauchen. Die Verwalter von Rechenzentren müssen die Bedeutung von Transparenz erkennen und ihre Wasserverbrauchszahlen mitteilen. Dadurch wird eine Basis für die Branche geschaffen und es werden neue Nachhaltigkeitsziele formuliert, um sicherzustellen, dass die Branche ihren Teil zur Reduzierung des Wasserverbrauchs, zur Begrenzung des Klimawandels und zum Schutz der Wasserverfügbarkeit beiträgt.