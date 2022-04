Refurbished-Produkte sparen Kosten und schonen die Umwelt

Es gibt zahlreiche Ansätze, um mit gebrauchten Produkten sowohl im Rechenzentrum als auch bei der technischen Ausstattung der Mitarbeiter Kosten zu sparen. Der Ankauf von generalüberholten Leasing-Rückläufern (refurbished) und von gebrauchter Software ist dabei mehr als sinnvoll, da die Geräte und Software je nach Herkunft Support und Garantie bekommen und in der Regel funktionieren, wie neue.

Leasing-Rückläufer von großen und kleinen Unternehmen werden beim Hersteller neu aufbereitet, Verbrauchsteile ersetzt und die komplette Hardware geprüft. Sie entspricht unter Umständen nicht mehr dem allerneusten Stand der Technik, ist aber in den meisten Fällen immer noch schneller als neue Hardware zum gleichen Preis. Sie erhalten solche Angebote über manche Systemhäuser, bei speziellen Refurbished-Händlern, oder bei Hardwareherstellern selbst, wie Dell und HPE.

Refurbished-Geräte sind in den meisten Fällen Leasing-Rückläufer, Testgeräte oder Ausstellungsstücke. Die Geräte waren bereits ein bis drei Jahre im Einsatz. Das ist kein Nachteil, sondern zeigt im Grunde, dass die Hardware gut funktioniert. Diese Erfahrung haben Sie bei neuer Hardware nicht. Hier kann es passieren, dass die Geräte gar nicht erst laufen.

Gebrauchte Server lassen sich aufrüsten und konfigurieren

Im Internet finden sich haufenweise Händler, die gebrauchte Server anbieten. Manche von ihnen bieten an, die Server aufzurüsten, zu erweitern und so anzupassen, dass sie dem Kundenwunsch entsprechen. Auch hier stehen gebrauchte Geräte den neuen Servern in nichts nach. Es gibt vielleicht ein paar weniger Optionen zum konfigurieren des Servers, das lässt sich aber leicht ausgleichen, indem die Hardware einfach entsprechend ausgestattet wird.

Da diese Geräte meistens nur wenige Jahre alt sind, läuft auf ihnen die moderne Software und das Aktualisieren von BIOS und Firmware stellt genauso wenig ein Problem dar, wie bei neuer Hardware und Software. Sie installieren Betriebssysteme wie Windows Server 2022 problemlos, solange die Hardware für Windows Server 2022 zertifiziert ist und entsprechende Treiber vorhanden sind. Ihr Händler wird Sie dazu beraten.