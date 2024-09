Wie elastische Lizenzierung für mehr Flexibilität sorgt

Software steht immer häufiger als Abonnement zur Verfügung. Benötigt ein Unternehmen zehn Instanzen einer bestimmten Softwarelösung, abonniert es zehn Lizenzen. So weit, so einfach. Etwas komplizierter wird es, wenn sich im IT-Portfolio fünf Instanzen der Software mit Standardfunktionen, drei mit erweiterten Features und zwei mit Premium-Support befinden. Bei manchen Softwarelösungen (und Nutzern) macht sich das Abo bezahlt, bei anderen liegt die Präferenz auf nutzungs- oder ergebnisorientierten Abrechnungsmodellen. Zudem laufen manche Legacy-Anwendungen noch unter unbefristeten Lizenzen.

Das Management verschiedener Softwarepakete mit unterschiedlichen Laufzeiten und Lizenzen für verschiedene Nutzer im Unternehmen bereitet nicht nur IT-Verantwortlichen, Compliance-Managern und CFOs Kopfzerbrechen. Auch die Anbieter selbst suchen nach Monetarisierungsmodellen und Strategien, welche die Nutzung ihrer Produkte für den Kunden möglichst einfach gestaltet. Je einfacher und transparenter der Preis, desto besser die Kundenzufriedenheit und damit höhere Chance auf eine Vertragsverlängerung (Renewals) und/oder den Ausbau bestehender Vereinbarungen.

Flexibel und trotzdem planbar

Flexibilität und Planbarkeit stehen auf Kundenseite momentan hoch im Kurs. In wirtschaftlich volatilen Zeiten wollen Unternehmen möglichst viel Spielraum, was die Nutzung ihrer IT-Assets angeht. Gleichzeitig sollen die Kosten der Anwendungen vorhersagbar bleiben. Doch selbst bei den weit verbreiteten Software-Abos ist das nicht immer der Fall. Kommt es zu saisonalen oder kurzfristigen Nachfragespitzen reichen vorhandene Berechtigungen oft nicht aus. Neue Lizenzen, die vielleicht sogar nur auf Jahresbasis verfügbar sind, rechnen sich wiederum auf die Dauer kaum.

In manchen Fällen müssen einzelne Anwender nach wie vor warten, bis eine Lizenz einer Software frei wird oder sie loggen sich unter einem geteilten Account ein (was nicht selten gegen Compliance-Richtlinien verstößt). Beschließen Unternehmen in den sauren Apfel zu beißen und für ein kurzfristiges Projekt zusätzliche Lizenzen zu kaufen, ist es an der IT-Abteilung, die Nutzung zu überwachen und den Mehrwert zu evaluieren, um unnötige IT-Ausgaben zu verhindern. Eine Aufgabe, die angesichts des hybriden IT-Estates sowie fehlender Kapazitäten, oft genug unter den Tisch fällt. Elastic Access soll das ändern.