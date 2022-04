Windows Server 2022: So unterscheiden sich die Editionen

Windows Server 2022 ging mit weitaus weniger Trubel an den Start als bisherige Versionen des Serverbetriebssystems. Doch Unternehmen mit spezifischen Anforderungen werden die Verbesserungen dieser Server-Betriebssystemversion zu schätzen wissen.

Microsoft bietet seit mehreren Jahren Standard- und Datacenter-Editionen seiner Windows-Server-Betriebssysteme an. Das gilt auch für Windows Server 2022. Hinzu kommt jedoch ein neues Produkt namens Windows Server 2022 Datacenter Azure Edition. Wie der Name schon sagt, bindet diese Edition Server-Workloads enger an die Cloud-Plattform Azure und richtet sich an eine spezifische Kundengruppe, die einfachere Patches und andere Vorteile wünscht.

Microsoft hat beschlossen, den Windows Server Semi-Annual Channel (SAC) aufzugeben und stattdessen nur den Long-Term Servicing Channel (LTSC) beizubehalten, in dem der Anbieter alle zwei Jahre eine neue Version mit neuen Funktionen herausbringt. Alle Windows-Server-2022-Editionen folgen diesem Zyklus und erhalten fünf Jahre Mainstream-Support, gefolgt von fünf Jahren erweitertem Support. Microsoft empfiehlt stets die Neuinstallation seiner Serverbetriebssysteme, unterstützt aber auch Upgrades von den beiden vorhergehenden Windows-Server-Versionen.

Hardware-Anforderungen und Einschränkungen von Windows Server 2022 Windows Server 2022 Standard und Datacenter haben die gleichen Hardwareanforderungen. Beide benötigen eine 64-Bit-CPU mit 1,4 GHz und 512 MB Arbeitsspeicher; für die GUI-basierte Desktop Experience Version brauchen Sie 2 GB RAM und zusätzlich 32 GB Festplattenspeicher. Diese Mindestanforderungen an die Hardware werden nicht ausreichen, um Workloads mit angemessener Leistung auszuführen. Selbst Microsofts eigene Dokumentation weist darauf hin, dass die Mindestanforderungen allein für die Installation von Windows Server 2022 mindestens 800 MB RAM sind. Nach der Installation können Sie den Arbeitsspeicher bei Bedarf auf 512 MB reduzieren. Idealerweise stimmen sie Ihre Server-Hardware auf die Workloads ab. Sowohl die Standard-Edition als auch die Datacenter Edition laufen auf einer unbegrenzten Anzahl von Kernen. Beide Editionen sind auf eine Gesamtzahl von 64 Sockeln beschränkt, die 64-Bit sein müssen. Ebenso unterstützen beide Editionen maximal 48 TB RAM. Für alle Trusted Platform Module (TPM)-Funktionen, wie BitLocker Drive Encryption und Secured-Core-Server, muss die Hardware mit einem TPM 2.0-Chip ausgestattet sein.

Von Microsoft abgeschaffte Funktionen in Windows Server 2022 Jedes Mal, wenn Microsoft ein neues Windows-Server-Produkt veröffentlicht, werden der Funktionsumfang bereinigt und alte Features abgeschafft. Im Fall von Windows Server 2022 entfernte Microsoft den Internet Storage Name Service, das Protokoll, das dem Auffinden von und Arbeiten mit iSCSI-Systemen (Internet Small Computer System Interface) im Netzwerk dient. Microsoft hat auch die Entwicklung des Geschützen Fabric und abgeschirmte virtuelle Maschinen eingestellt, die mit Windows Server 2016 eingeführt wurden. Die Funktionen selbst bleiben aber erhalten. Administratoren, welche die Server Core-Version von Windows Server einsetzen, sollten beachten, dass Microsoft plant, das Serverkonfigurations-Tools (sconfig) nicht mehr weiter zu entwickeln und es aus der nächsten Windows Server-Version zu entfernen. Das sconfig-Dienstprogramm wird bei der Anmeldung weiterhin ausgeführt; Windows Server 2022 verwendet jedoch PowerShell anstelle der Eingabeaufforderung. Weitere Funktionen, die Microsoft nicht weiterentwickeln wird, sind die Windows Deployment Service boot.wim-Images. Außerdem ist in der neuen Version die Local-Security-Authority-Remote-Protocol-Schnittstelle deaktiviert, die dazu diente, sich mit Dateien aus dem Encrypting File System über das Netzwerk zu verbinden.

Was beinhaltet die Windows Server 2022 Standard-Edition? Microsoft hat Windows Server 2022 Standard für physische Maschinen oder Umgebungen mit minimaler Virtualisierung konzipiert. Der Einzelhandelspreis für die Standard-Edition beträgt 1.069 US-Dollar für die Nutzung von bis zu 16 Kernen. Für Systeme mit mehr als 16 Kernen sind zusätzliche Lizenzen erforderlich, um jeden physischen Kern der CPU abzudecken. Außerdem benötigt jeder Client, der auf einen Server der Standard-Edition zugreift, eine Client Access License (CAL), also eine Client-Zugangslizenz. Windows Server 2022 Standard verfügt im Wesentlichen über den gleichen Funktionsumfang wie die Datacenter-Edition mit einigen geringfügigen Abweichungen. So beschränkt die Standard-Edition die Funktion der Speicherreplikation auf eine einzelne Partnerschaft mit einer Ressourcengruppe und einem 2 TB-Volume. Ebenso unterstützt die Standard-Edition nur die vererbte Aktivierung, wenn sie als Gast auf einem Server der Datacenter-Edition ausgeführt wird. Die Standard-Edition enthält keine Funktionen für softwaredefinierte Netzwerke und die softwaredefinierte Speicherfunktion direkter Speicherplätze. Der größte Unterschied zwischen den Editionen Standard und Datacenter betrifft die Lizenzierung virtueller Maschinen. Beide Editionen unterstützen eine unbegrenzte Anzahl von Windows Server Containern. Das bedeutet, dass auf einem Server der Standard-Edition ein übergeordnetes Betriebssystem und eine einzelne virtuelle Hyper-V-Maschine oder ein einzelner Hyper-V-Container laufen können. Im Gegensatz dazu erlaubt eine Datacenter-Edition-Lizenz eine unbegrenzte Anzahl von virtuellen Hyper-V-Maschinen oder Hyper-V-Containern.

Was beinhaltet die Windows Server 2022 Datacenter Edition? Microsoft vermarktet Windows Server 2022 Datacenter für den Einsatz in hochgradig virtualisierten Umgebungen, wie Rechenzentren und Clouds. Die Datacenter-Lizenz hat einen Verkaufspreis von 6.155 US-Dollar. Wie die Standard-Edition erlaubt diese Lizenz die Ausführung von Windows Server auf bis zu 16 Kernen, wobei für CPUs mit mehr Kernen zusätzliche Lizenzen erforderlich sind. Außerdem sind für jeden Client, der auf den Server zugreift, CALs erforderlich. Windows Server 2022 Datacenter Azure Edition wird entweder als virtuelle Azure-Maschine oder auf einem Azure Stack HCI Cluster ausgeführt. Sie kann weder auf reiner Hardware installiert noch als virtuelle Hyper-V-Maschine ausgeführt werden. Microsoft hat keine Preise für diese Edition bekanntgegeben. Windows Server 2022 Azure Edition bietet mehrere neue Funktionen, die weder in der Standard- noch in der Datacenter-Edition von Windows Server 2022 enthalten sind. Microsoft nennt diese exklusive Kombination von Funktionen Automanage für Windows Server. SMB (Server Message Block) über QUIC bietet verschlüsselten Zugriff auf SMB-Dateifreigaben, ohne dass ein VPN erforderlich ist. Diese Funktion nutzt das TLS 1.3-Protokoll (Transport Layer Security), und die Verschlüsselung lässt sich in den Einstellungen nicht abschalten. Laut Microsoft verwendet sie Zertifikate und nicht die Authentifizierung über die Public Key Infrastructure. Eine weitere Besonderheit der Windows Server 2022 Datacenter Azure Edition ist das Hotpatching. Mit dieser Funktion können Administratoren virtuelle Maschinen von Windows Server 2022 Datacenter Azure patchen, ohne dass ein Neustart von Windows erforderlich ist, was zu Ausfallzeiten führt. Die Datacenter Azure Edition unterstützt ein erweitertes Netzwerk in Azure, so dass virtuelle Maschinen ihre IP-Adresse während einer Migration vom Rechenzentrum in die Microsoft Cloud beibehalten.