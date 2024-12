Ein in Inplace-Upgrade zu Windows Server 2025 durchführen

Mit Windows Server 2025 ist Microsoft sehr viel flexibler, was die Möglichkeit von Inplace-Upgrades angeht. Es ist jetzt offiziell erlaubt, direkt von Windows Server 2012 R2 und neuer zu Windows Server 2025 zu aktualisieren. Sinnvoll ist das zum Beispiel für VMs, bei denen eine direkte Aktualisierung oft schneller abläuft als eine Neuinstallation.

Außerdem lassen sich ältere Windows-Server über Windows-Update zu Windows Server 2025 aktualisieren, ähnlich wie bei Windows 10 zu Windows 11. Allerdings brauchen Unternehmen für Windows Server 2025 entsprechende Lizenzen und CALs, beides steht nicht kostenlos zur Verfügung. Lizenzen für Windows Server 2022 und älter lassen sich nicht mit Windows Server 2025 nutzen.

Vor der Aktualisierung sollten Sicherheitsprogramme und Malware -Schutz möglichst deaktiviert werden. Außerdem muss sichergestellt sein, dass alle installierten Tools und Programme kompatibel mit Windows Server 2025 sind. Agenten für Überwachungslösungen sollten daher zuvor aktualisiert oder entfernt werden. Generell sollte im Überwachungslösungen der Server in den Wartungsmodus versetzt werden, da durch die Aktualisierung der Server mehrfach neu startet. Sind spezielle Firewall -Einstellungen oder -Regeln im Einsatz, sollte im Vorfeld überprüft werden, dass diese nicht den Datenverkehr blockieren. Normalerweise übernimmt der Installationsassistent alle Einstellungen, aber es kann durchaus zu Problemen kommen, vor allem in komplexen Szenarien.

Auch bei physischen Servern sollten zuerst alle Daten gesichert werden, idealerweise ebenfalls über ein Image. Ein bekanntes Tool dazu ist Disk2VHD von Microsoft Sysinternals. Das Tool sichert die kompletten Festplatten eines Servers in VHD (X)-Dateien, ohne eine Installation oder notwendige Lizenzierung.

In den meisten Fällen erfolgt die direkte Aktualisierung vermutlich von Servern mit Windows Server 2016/2019 auf Windows Server 2025. Das ist genauso möglich wie die Aktualisierung von Windows Server 2012 R2 und natürlich auch von Windows Server 2022. Bei VMs ist es sinnvoll, vorher einen Snapshot zu erstellen oder den kompletten Server zu sichern. Geht bei der Aktualisierung etwas schief, lässt sich der Vorgang schnell wieder rückgängig machen.

Bereithaltung von Produktschlüssel, CALs und Treibern

Nach der Aktualisierung muss der Server in den meisten Fällen neu aktiviert werden. In jedem Fall ist der aktuelle Produktschlüssel für Windows Server 2025 notwendig oder es erfolgt die Konfiguration der nutzungsbasierten Lizenzierung über die Verbindung mit Azure Arc, wenn die Installation abgeschlossen ist. Bei der Aktualisierung zu Windows Server 2025 sind natürlich auch neue Treiber notwendig. Es sollten in der neuen Serverversion möglichst keine Treiber für Windows Server 2022 genutzt werden und schon gar nicht noch ältere Treiber. Dazu kommt, dass CALs für Windows Server 2025 zur Verfügung stehen sollten, das gilt auch für RDS-CALs oder CALs für ADRMS.