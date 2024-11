Microsoft Windows Server 2025 ist allgemein verfügbar

Microsoft hat den Windows Server 2025 als LTSC-Version allgemein freigeben. Der Nachfolger des Windows Server 2022 ist somit nun offiziell verfügbar. Der Mainstream Support des Windows Server 2025 wird im Oktober 2029 enden. Der Extended Support soll bis zum Oktober 2034 reichen, so die Release Notes von Microsoft. Damit ist Windows Server 2025 das aktuelle LTSC-Release (Long-Term Servicing Channel) Der Windows Server 2025 ist in den Versionen Standard Edition, Datacenter Edition und Datacenter: Azure Edition verfügbar. Wir haben nachfolgenden exemplarisch einige Neuerungen zusammengefasst.

Mit Windows Server 2025 hält die Funktion Hotpachting beim Serverbetriebssystem Einzug. So sollen Admins Sicherheitsupdates neu starten können, ohne dass hierfür ein Neustart notwendig sein. Damit müssten entsprechend auch Anwendungen nicht unterbrochen werden. Das soll Ausfallzeiten reduzieren und es IT-Teams erlauben entsprechende Update-Fenster in ihren Wartungsarbeiten anders zu definieren.

Neues bei Hyper-V

Beim Windows Server 2025 hat Microsoft besonderes Augenmerk auf Hyper-V gelegt (siehe auch Wichtige Neuerungen für Hyper-V in Windows Server 2025). Hyper-V ist fester Bestandteil von Windows Server 2025. Mit der neuen Version soll es nun möglich sein auch GPUs zu virtualisieren. Verbesserungen für Administratoren soll es zu dem beim wichtigen Thema Live-Migration geben. So soll nicht mehr unbedingt eine Active-Directory-Umgebung erforderlich sein, um eine Live Migration durchzuführen. Mit Windows Server 2025 werden zudem Generation-2-VMs zum Standard, wenn neue virtuelle Maschinen angelegt werden – insbesondere in Sachen Sicherheit nicht unwichtig.