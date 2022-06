So migrieren Sie ältere Hosts und VMs zu Windows Server 2022

Wer Server zu Windows Server 2022 verschiebt, wird bei Clustern und Hyper-V-Hosts in den meisten Fällen kein In-Place-Update durchführen, sondern eine Side-by-Side-Migration. Dabei installieren Sie die neue Version parallel zu den vorhandenen Servern auf neuer Hardware. Im Anschluss verschieben Sie die VMs und Cluster-Ressourcen auf den neuen Server.

Eine direkte Aktualisierung eines Clusters durch ein Cluster Rolling Upgrade ist bei der Migration von Windows Server 2012/2012 R2 oder Windows Server 2016 zu Windows Server 2022 selten sinnvoll. Im Fall eines Clusters integrieren Sie besser neue Clusterknoten direkt ins bestehende Cluster. Auch im Falle von Hyper-V implementieren Sie neue Server in das Netzwerk und verschieben die virtuellen Maschinen (VMs) im Anschluss mit der Livemigration auf den neuen Server zu. Dabei sollten Sie einige Punkte beachten.

So ist es beispielsweise nicht möglich, die Migration von Hyper-V über Windows Server 2012/2012 R2 über eine Replikation durchzuführen oder mit einer Livemigration. Das geht nur ab Windows Server 2016.

Beim Importieren einer VM in Windows Server 2022 Setzt das System die Konfigurationsversion immer automatisch auf mindestens 8. Daneben können Sie in Hyper-V-Manager über das Kontextmenü die Konfigurationsversion automatisch heraufstufen.

Das sollten Sie bei der Hyper-V-Host-Migration beachten

Bei der Migration von Hyper-V-Hosts geht es im Grunde nur darum, die VMs zu verschieben. Dazu installieren Sie auf neuer Hardware einen Hyper-V-Host und lassen danach die VMs umziehen. Hier stehen Ihnen verschiedene Methoden zur Verfügung. Das Exportieren von VMs auf dem alten Hyper-V-Host und das anschließende Importieren der VM auf den neuen Host sind eine einfache Angelegenheit, alle Daten der VM und natürlich auch die Einstellungen der VM werden dabei übernommen.

Abbildung 2: VMs in der PowerShell oder im Hyper-V-Manager exportieren

Wichtig ist vor allem, dass Sie die VM auf dem alten Host herunterfahren. Zum Exportieren der VMs verwenden Sie die PowerShell-Befehle Import-VM und Export-VM. Diese beiden Cmdlets sind zudem für das Erstellen von Skripten nützlich. Sie können mit Export-VM mehrere VMs auf einmal exportieren. Das ist bei Migrationen natürlich besonders hilfreich. Fragen Sie mit Get-VM eine Liste der virtuellen Maschinen ab und geben Sie diese dann an Export-VM weiter. Alternativ können Sie sich aus der Liste auch einzelne virtuelle Maschinen herauspicken, um sie umziehen zu lassen:

Get-VM

Export-VM w2k19 -Path F:\Backups

Um alle VMs zu exportieren, verwenden Sie im Skript das Pipe-Zeichen:

Get-VM | Export-VM -Path F:\Backups

Es gibt außerdem im Kontextmenü für virtuelle Server im Hyper-V-Manager eine Schaltfläche für das Exportieren. Diesen Prozess können Sie im laufenden Betrieb durchführen. Der Exportvorgang umfasst die .vhd(x)-Dateien, Prüfpunkte und die Einstellungen des virtuellen Servers. Die Größe der Exportdateien entspricht der Größe der Quelldateien.

Um die virtuellen Computer wieder zu importieren, nutzen Sie die Schaltfläche Virtuellen Computer importieren im Aktions-Bereich des Hyper-V-Managers. Der Importvorgang findet dann auf der neuen Hardware statt. Über den Assistenten wählen Sie den Ordner aus, in dem sich die Exportdatei befindet, im nächsten Fenster finden Sie Informationen zum Servernamen. Danach wählen Sie die Optionen zum Importieren aus.

Beim Importieren sollten Sie darauf achten, dass im Assistenten die VMs nicht nur einfach registriert werden, sondern auch gleich am richtigen Ort wiederhergestellt (Virtuellen Computer direkt registrieren). Beim Registrieren verwendet der Import-Assistent das Verzeichnis, in dem sich die Exportdateien befinden. Das wird zum Problem, wenn es sich zum Beispiel um eine externe Festplatte oder ein anderes Medium handelt.

Abbildung 3: Auswählen der Optionen zum Importieren von VMs in Windows Server 2022.

In solchen Fällen greifen Sie auf die Funktion Virtuellen Computer wiederherstellen zurück. Damit kopieren Sie die VMs auch gleich an einen neuen Speicherort. Sie können diese Methode genauso im Cluster anwenden. Beim Importieren passt das System automatisch die Konfigurationsversion an die Mindestversion des Servers an. Ein Heraufstufen zu einer neueren Version ist immer möglich.