Hyper-V und VMs mit dem neuen Admin Center 2410 verwalten

Die neue Version des Windows Admin Centers (WAC) verfügt über ein deutlich verbessertes und auch schnelleres Gateway. Davon profitieren Admins, die mit dem WAC ihre Cluster, Hyper-V-Hosts und VMs verwalten. Darin liegt generell auch der Schwerpunkt des Windows Admin Centers. Natürlich lassen sich eingeschränkt auch andere Komponenten von Windows-Servern mit dem WAC verwalten, aber die Dienste Hyper-V, Storage Spaces Direct und Cluster sind umfassend integriert. Es lohnt sicher daher für Admins, einen Blick auf die neue Version des WAC zu werfen.

VMs und Storage auf Hyper-V-Clustern

Sobald im Windows Admin Center ein Windows-Cluster oder ein Cluster mit Azure Stack HCI und Azure Local angebunden wurde, lassen sich nach einer Verbindung mit dem Cluster auch die VMs verwalten. Nach der Verbindung mit dem Cluster stehen dessen Optionen und Informationen im Windows Admin Center deutlich effektiver zur Verfügung als im Failover-Cluster-Manager. Der Zustand des Clusters ist hier ebenfalls zu sehen.

Abbildung 1: Verwalten Sie Windows-Cluster im Windows Admin Center.

Wichtige Basis für VMs in Clustern sind dabei natürlich auch die physischen Datenträger und die darauf aufbauenden Volumes. Auch diese lassen sich im Windows Admin Center wesentlich besser verwalten als in anderen Werkzeugen. Bei Laufwerke sind zum Beispiel die Anzahl und die Kapazität der in Storage Spaces Direct integrierten Laufwerke zu finden. Bei Inventar sehen Admins die einzelnen Datenträger.

Abbildung 2: Lassen Sie sich die Laufwerke in einem Cluster mit Storage Spaces Direct anzeigen.

Bei Volumes sind die virtuellen Laufwerke aufgeführt, die Admins in S2D auf Basis der erstellten Pools konfiguriert haben. Hier kann man auch Volumes erstellen und das wesentlich effektiver und komfortabler als im Failover-Cluster-Manager, Server-Manager oder mit der PowerShell. Hier lassen sich zum Beispiel Ausfallsicherheit, Einstellungen und Größe der einzelnen Datenträger im Cluster steuern, die auf die Pools in S2D aufbauen.