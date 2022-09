Lizenzen für virtuelle Maschinen: darauf sollten Sie achten

Die Lizenzierung von Software ist selten einfach – und die Virtualisierung erhöht die Komplexität zusätzlich, da Sie sowohl für die Virtualisierungsplattformen als auch die virtuellen Maschinen (VMs) und die Software darin die richtigen Lizenzen benötigen.

Denken Sie an die Lizenzen, die Sie schon von Ihren physischen Servern kennen. Jede Plattform ist anders, doch die meisten erfordern eine Betriebssystemlizenz , eine Anwendungslizenz und gegebenenfalls Lizenzen für den Client -Zugriff.

Es gibt zwar einige branchenweit übliche Lizenzierungspraktiken, aber jeder Softwareanbieter hat seine eigene Vorgehensweise. Nicht alle Anbieter halten sich an die gleichen Anforderungen.

Sowohl die Standard- als auch die Datacenter-Edition-Lizenzen haben ein 16-Kern-Limit für CPUs, so dass Hostserver eine zusätzliche Lizenz für jeweils 16 Kerne benötigen.

Eine Standard-Edition-Lizenz ermöglicht es Ihnen, das übergeordnete Betriebssystem auf dem Host auszuführen, wenn es Betriebssystem so konfiguriert ist, dass es nur als Virtualisierungshost fungiert und keine anderen Anwendungen ausführt. Außerdem dürfen Sie innerhalb der Lizenz auf dem Host eine einzige VM platzieren. Für weitere VMs benötigen Sie zusätzliche Lizenzen.

Gastbetriebssystem-Lizenzierung

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der VM-Lizenzierung ist die Lizenzierung des Gastbetriebssystems. In einer Windows-Server-Umgebung ist dies relativ einfach zu bewerkstelligen. Eine Standard-Edition-Lizenz deckt bis zu zwei OSEs ab und erlaubt damit bis zu zwei Windows Server-VMs, während eine Datacenter-Edition-Lizenz eine unbegrenzte Anzahl von Windows Server-VMs erlaubt.

Das gleiche Konzept gilt für VMware-Umgebungen. Das Windows-Betriebssystem in den virtuellen Maschinen ist in der VMware-Lizenz nicht enthalten. Hierfür benötigen Sie also zusätzliche Lizenzen.

In beiden Fällen ist es wichtig, dass genügend Lizenzen für die Anzahl der auf dem Host laufenden CPU-Kerne erworben werden.