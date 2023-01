Was bedeutet das Ende des Mainstream Supports von Microsoft?

Als der Support für Windows Server 2016 im Januar 2022 abgelaufen ist, entschieden sich viele Unternehmen für den Extended Support. Oft erscheint der Umzug zu teuer und aufwendig. Doch der Betrieb im Extended Support hat durchaus Risiken, die Sie beachten sollten. Wir erklären, worauf Sie achten müssen und wann sich der Umstieg lohnt.

Mainstream-Support versus Extended Support

Im Mainstream-Support befindet sich der Server in der empfohlenen Support-Stufe für den Produktionsbetrieb. Der Mainstream-Support von Windows Server 2016 ist am 11.01.2022 abgelaufen. Bei Windows Server 2019 steht das Ende dieser Support-Stufe übrigens am 09.01.2024 an.

Windows Server 2012/2012 R2 befindet sich seit dem 09.10.2018 nicht mehr im Mainstream-Support, zum 10.10.2023 läuft auch der Erweiterte Support (extended support) aus. Außerhalb des Mainstream-Supports erhalten Sie den sogenannten Erweiterten Support. In diesem Zustand erhält Produkt noch Sicherheitsupdates und Hotfixes für Sicherheitsprobleme. Läuft auch der Erweiterte Support aus, bekommen Sie gar keine Updates mehr – auch nicht für Sicherheitsprobleme. Das Produkt ist also im Erweiterten Support immernoch sicher. Sich können dennoch nicht weitermachen, wie gehabt.