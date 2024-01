Support-Ende von Windows Server 2012: Migration, Cloud, ESU

Am 10. Oktober 2023 ist der erweiterte Support von Windows Server 2012/2012 R2 ausgelaufen. Von diesem Moment an erhält diese Serverversion keine Sicherheitsupdates mehr. Das ist angesichts der aktuellen Dramatik im Sicherheitsbereich ungünstig. Unternehmen, die noch auf diese Version setzen, sollten schnell reagieren.

Migration zu einer neuen Version

Das BSI konstatiert in seinem Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland 2023: Insgesamt zeigte sich im aktuellen Berichtszeitraum eine angespannte bis kritische Lage. Die Bedrohung im Cyberraum ist damit so hoch wie noch nie. In einer solchen Situation einen Server zu betreiben, der keine Sicherheitsupdates und auch sonst keinerlei Support mehr erhält, ist keinesfalls zu empfehlen. Wer denkt, dass Server sicher sind, die nicht mit dem Internet verbunden sind, irrt.

Es reicht, wenn ein Cyberkrimineller in das Netzwerk eindringt, zum Beispiel über Phishing an Arbeitsstationen. Danach ist der Angriff auf einen internen Server kein Problem. Nach einem Forschungspaper der Cyber Rescue Allience aus dem Jahr 2022 sind nahezu alle Unternehmen auf der Welt Ziel von Phishing-Angriffe geworden. Bei 12 Prozent der erfolgreich durchgeführten Attacken konnten Angreifer über ein Jahr vollständigen Zugriff auf die Daten des Unternehmens nehmen, bevor Ransomware die Daten verschlüsselt hat. Im Jahr 2023 hat sich die Situation weiter verschärft.