Ältere Microsoft SQL- Server ohne Support: Das können Sie tun

Derzeit laufen laut Microsoft ein Drittel aller Datenbankserver auf Basis von Microsoft SQL Server ohne Support. Schlussendlich sind das alle SQL-Server der Versionen vor SQL Server 2016. Seit Juli 2024 ist auch SQL Server 2014 aus dem erweiterten Support gefallen und erhält damit keine Updates mehr. Auch Sicherheits-Updates wird es ab jetzt von Microsoft keine mehr geben. Das kann Folgen für Unternehmen haben, die nicht zu einer aktuellen Version wechseln.

Microsoft empfiehlt bei allen seinen Produkten den Betrieb im Mainstream-Support. Nur in dieser Support-Stufe garantiert Microsoft, dass die jeweilige Software auch mit neuen Serverversionen, Softwareprodukten und Cloud -Lösungen zusammenarbeitet. Produkte außerhalb des Mainstream-Supports können nicht mehr mit neuen Produkten, Lösungen oder Plattformen verbunden werden. Ignorieren das Unternehmen, kann die Software aber zumindest in der jeweils vorhandenen Umgebung betrieben werden. Aber auch hier kann es zu Problemen kommen, zum Beispiel wenn sich die Versionen der Arbeitsstationen, Anwendungen, Server, von Active Directory oder Malware -/ Backup -Agenten ändert. Mittlerweile befindet sich auch SQL Server 2017 nicht mehr im Mainstream-Support und SQL Server 2019 fällt Februar 2025 aus dieser Support-Stufe. Der erweiterte Support von SQL Server 2017 läuft zwar noch bis Oktober 2027 und der von SQL Server 2019 bis Januar 2030, aber dennoch kann es sinnvoll sein Pläne für die Umstellung zu SQL Server 2022 zu planen. Hier läuft der Mainstream-Support noch bis Januar 2028. Der erweiterte Support der Version ist bis Januar 2033 gegeben.

Die erhöhte Verwundbarkeit gegenüber Malware und Ransomware kann zudem den Geschäftsbetrieb erheblich stören und dadurch zu weiteren finanziellen Verlusten führen. Darüber hinaus entstehen Compliance -Probleme, da viele Branchen und Gesetzgeber den Einsatz aktueller und sicherer Systeme vorschreiben. Fehlender Support bedeutet auch, dass keine technischen Hilfestellungen bei Problemen verfügbar sind, was zu längeren Ausfallzeiten und höherem Aufwand für die IT-Abteilung führen kann. Schließlich kann die veraltete Software mit neuen Anwendungen und Betriebssystemen inkompatibel sein, was die Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beeinträchtigt.

Microsoft bietet nicht nur für veraltete Betriebssysteme, sondern auch für SQL Server 2014 Extended Security Updates (ESU) an. Damit können Unternehmen kostenpflichtig in drei Stufen jeweils für ein Jahr Updates kaufen. ESU steht maximal bis 12.07.2027 zur Verfügung. Ab diesem Datum erhalten auch Server mit SQL Server 2014 und abonnierten ESU keine Updates mehr. Dazu kommt, dass die Preise für ESU jedes Jahr deutlich teurer werden. Unternehmen, die bisher noch keine Pläne für Migration haben, sollten zumindest das erste Jahr mit ESU abdecken und dann schnellstmöglich zu einer aktuellen Version migrieren oder ein anderes Produkt einsetzen. SQL Server 2022 erhält zum Beispiel Updates bis Januar 2033.

Umstieg in die Cloud ist eine weitere Möglichkeit

Microsoft bietet in Azure verschiedene Möglichkeiten, um SQL-Datenbanken in der Cloud zu betreiben. Neben verwalteten Datenbanken und verwalteten Datenbankservern, können Unternehmen auch VMs in Azure betreiben und die darauf installierte SQL-Version selbst verwalten. Ein Vorteil dabei ist, dass hier ESU bereits in der Buchung enthalten ist. Dadurch kann die Version aus Kompatibilitätsgründen erhalten bleiben. Damit das funktioniert, muss natürlich die Verbindung zum Internet ausreichend dimensioniert sein.