Die Rolle von Rechenzentren in der Energiewende

Deutschland befindet sich mitten in einer Energiewende: Weg von Kohle und Gas und hin zu erneuerbaren Energien und alternativer Wärmeerzeugung. Gleichzeitig sorgen die Klimaziele der Bundesregierung dafür, dass Unternehmen und Privathaushalte gleichermaßen ihren CO₂-Fußabdruck reduzieren müssen.

Aktuell steigen die Energiekosten in einem bisher unbekannten Ausmaß – vor allem aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und die damit einhergehenden Sanktionen, die wiederum zu einer höheren Inflationsrate führen. Um die Energiewende zu meistern und gleichzeitig resilienter zu werden, ist es wichtig, die Menge an lokal gewonnener erneuerbarer Energie zu erhöhen.

Erneuerbare Energien sorgen für mehr ökologische und ökonomische Sicherheit Erneuerbare Energien rücken immer mehr in das Bewusstsein von Unternehmen, da sie sowohl die Vorteile für die Wirtschaft als auch die Umwelt erkennen. Sie suchen deswegen nach Dienstleistern, die ihre Nachhaltigkeits- und ihre Umsatzziele unterstützen. Aus diesem Grund gehen sie Partnerschaften mit Dienstleistern ein, die erneuerbare Energien in ihren eigenen Betrieben verwenden, oder noch besser, in ihre eigenen Beschaffungslösungen für erneuerbare Energien investieren. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen unterliegen Sonne und Wind keinen schwankenden Kosten – und trotz ihrer wechselhaften Natur fallen nur minimale wiederkehrende Kosten an, sobald die Anlagen gebaut sind. Rechenzentren profitieren davon, wenn sie in diese Energieinfrastrukturen investieren und vorhersehbare und konstant günstigere Energiequellen bekommen – ein Vorteil, den sie in der Regel an ihre Kundschaft weitergeben können. Somit sind die wirtschaftlichen Vorteile einer erneuerbaren Energieversorgung ebenso bedeutend wie die ökologischen. Es steht außer Frage, dass die Einführung sauberer Energie alle Unternehmen im Ganzen stärken wird.

Rechenzentren der Zukunft und ihre Bedeutung für Nachhaltigkeit und Energiebewusstsein Rechenzentren waren in den letzten zehn Jahren eine treibende Kraft für die positiven Veränderungen im Klimaschutz. Besonders die Cloud-Computing-Plattformen haben wertvolle Pionierarbeit in Sachen nachhaltiger Abläufe und der Einführung erneuerbarer Energien in Unternehmen geleistet. Die daraus resultierenden Auswirkungen werden sich in den kommenden Jahren nur noch verstärken: immer mehr Unternehmen werden CO₂-intensive lokale Rechenzentren aufgeben und zu einer umweltfreundlicheren Infrastruktur migrieren; dazu gehören Cloud-Plattformen und Colocation-Einrichtungen beziehungsweise Server-Housing-Einrichtungen. „Die Migration auf Cloud-Plattformen hat den CO₂-Fußabdruck vieler IT-Abteilungen drastisch reduziert, unter anderem, weil die energieintensive Klimatisierung der Hardware vor Ort entfällt.“ Chris Pennington, Iron Mountain Diese Chance wird durch die digitale Transformation, die unsere Gesellschaft sowie viele Unternehmen gerade durchlaufen, verstärkt. Ein Großteil unseres Lebens hat sich auf Online-Plattformen verlagert – ein Trend, der durch die COVID-19-Pandemie und die daraus resultierende Notwendigkeit von Remote-Arbeit, digitalen Handel und die erhöhte Nachfrage nach Streaming-Diensten dramatisch beschleunigt wurde. Die Migration auf Cloud-Plattformen hat den CO₂-Fußabdruck vieler IT-Abteilungen drastisch reduziert, unter anderem, weil die energieintensive Klimatisierung der Hardware vor Ort entfällt. Diese Vorteile wirken sich auf alle Akteure in der Wertschöpfungskette positiv um. Nicht nur weil sie so den Forderungen der Politik nachkommen und das der Umwelt zugute komm, sondern auch weil so alle ihr Geschäft verbessern können. Die Nutzung grüner und erneuerbarer Energie in Rechenzentren ist jedoch nur ein Teil des Puzzles. Das Engagement für Nachhaltigkeit muss ganzheitlich sein, wenn die Rechenzentrumsbranche eine CO₂-neutrale Industrie werden soll. Neben den Scope-1- und Scope-2-Emissionen sollten sich Betreiber auch Gedanken zu Faktoren wie den Geschäftwägen und -Reisen machen oder zur Beheizung der Büros Zertifikate wie BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) bescheinigen die Nachhaltigkeit über die Leistungsaufnahme hinaus.