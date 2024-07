4 wichtige Trends für Rechenzentren in 2024

Rechenzentren sind unter anderem der Standort für das Storage von Unternehmens- und Kundendaten, aber die Umgebung verändert sich ständig, da die Nachfrage nach mehr Storage steigt.

Mit steigendem Bedarf an Storage müssen Rechenzentren um- und neugebaut werden, wobei die übermäßige Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen für den Bau der Anlage und der Ausrüstung sowie der Energieverbrauch die Umwelt belasten.

Die Trends für Rechenzentren im Jahr 2024 weisen ähnliche Themen auf: Nachhaltigkeit und Reduzierung des Materialabfalls. Mit den Fortschritten und Zielen für Rechenzentrumsstrukturen zur Verbesserung ihrer Umweltauswirkungen und Kosten, sind hier vier Trendthemen, die im Rampenlicht stehen: künstliche Intelligenz (KI), Edge Computing, Hyperscale-Rechenzentren und energetische Nachhaltigkeit.

Künstliche Intelligenz (KI) Die steigende Popularität von KI-Tools wie ChatGPT und Kryptowährungen wird den Energieverbrauch von Rechenzentren voraussichtlich erhöhen. Die Schaffung von digitalen Währungen und Chatbots erfordert Storage-Kapazität, um Daten und ihre Fähigkeiten zu speichern. KI befindet sicher erst im Anfangsstadium und wird sich noch weiter ausbreiten. Obwohl KI-Tools ein treibender Faktor für die Schaffung von mehr Platz in Rechenzentren sind, können diese Tools auch Daten über Energie, Ressourcen und den Betriebsverbrauch in den Zentren abrufen. Unternehmen wie Meta, Microsoft und Nokia nutzen KI-Tools zur Überwachung von Echtzeit-Verbrauchsdaten und zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks (CO 2 ), den Rechenzentren verursachen. Fortschritte bei den KI-Tools verringern den Bedarf an manueller Arbeit für die Betreiber von Rechenzentren. Da KI-Tools Fehler vorhersagen und Verwaltungsaufgaben übernehmen können, haben Betreiber von Rechenzentren mehr Zeit für strategische Pläne zur Weiterentwicklung in Bereichen wie Nachhaltigkeit und Anlagenmanagement.

Edge Computing Edge Computing wird immer beliebter, da es schnellere Datenreaktionen und geringere Latenzzeiten bietet. Außerdem befinden sich die Daten näher am Endnutzer oder am Unternehmen, das die Daten erzeugt. Die steigende Beliebtheit von Edge Computing ist auch auf die geringeren Kosten für Unternehmen zurückzuführen, da die Preise für Cloud Computing und Abonnements in die Höhe schnellen. Beim Edge Computing werden die Daten in Echtzeit verarbeitet und sind nicht mit einem Cloud-Server verbunden. Da die Daten näher an der ursprünglichen Quelle ihrer Entstehung gespeichert werden, müssen sie eine geringere Entfernung zurücklegen, um mit den Unternehmensservern verbunden zu werden, als wenn sie in einem Rechenzentrum gespeichert würden, das Hunderte von Kilometern entfernt ist. Aufgrund der kürzeren Wege zum Netzwerk verbraucht Edge Computing weniger Energie als ein permanentes Rechenzentrum, sowohl bei der Übertragung der Daten als auch bei der Aufrechterhaltung der Umgebung. Das absehbare Wachstum von KI und IoT veranlasst Analysten dazu, einen Anstieg des Edge Computing bis 2030 vorherzusagen. Laut Fortune Business Insights wird der Edge-Computing-Markt bis 2030 ein Volumen von über 139 Milliarden US-Dollar erreichen, während sein Wert im Jahr 2022 bei knapp 12 Milliarden US-Dollar lag.

Hyperscale-Rechenzentren Hyperscale-Rechenzentren sind die größten und effizientesten Datenspeicher, die von technologieorientierten Unternehmen wie AWS und Google genutzt werden und über 5.000 Server beherbergen. Neben einer Vergrößerung der physischen Fläche werden in diesen Einrichtungen auch spezielle Server-Racks mit hoher Dichte verwendet, um die Serverkapazität zu maximieren. Um Baumaterialien zu sparen, können bestehende Rechenzentren aufgerüstet werden, um mehr Leistung und Platz unterzubringen. Durch die Aufrüstung mit Hochleistungschips, Servern und hochdichten Racks werden Storage-Platz und -Leistung maximiert, so dass die Rechenzentren länger genutzt werden können. Die Unternehmen recyceln auch ältere Geräte, um die Produktion neuer Technologien und Server zu unterstützen. Mit diesen Upgrades werden bestehende Rechenzentren im Wesentlichen so umgestaltet, dass sie über eine höhere Kapazität verfügen und effizienter genutzt werden können. Obwohl Hyperscale-Rechenzentren eine unglaubliche Menge an Energie verbrauchen, nutzen die Unternehmen, die diese Einrichtungen besitzen, effizientere Energiequellen und Recyclingsysteme als die meisten herkömmlichen Rechenzentren. Andere Energieformen, die sich abzeichnen, um den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu reduzieren, sind Lithium-Ionen-Batterien für unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Kernenergie und Erdgas.