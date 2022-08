Leitfaden zu den wichtigsten SAP S/4HANA-Modulen

SAP-Software hat den Ruf, kompliziert zu sein. Das ist nicht verwunderlich, denn viele der größten Unternehmen der Welt verlassen sich in den Bereichen Finanzwesen, Bestandsmanagement und Lieferkettenbetrieb, Personalwesen, Vertrieb und Marketing und vielem mehr auf Software von SAP.

Diese Komplexität hat eine Buchstabensuppe von SAP-Produkten und -Modulen hervorgebracht, die selbst für diejenigen, die mit den Produkten des Unternehmens gut vertraut sind, verwirrend sein kann. Erschwerend kommt hinzu, dass sich das SAP-Portfolio ständig verändert, was zu einem nahezu konstanten Strom von Namensänderungen und neuen Akronymen führt.

Dies gilt insbesondere in den letzten Jahre, in denen das Unternehmen eine neue Generation seines ERP-Flaggschiffs auf den Markt gebracht und viele der Module des alten Produkts SAP ERP Central Component (ECC) neu konfiguriert hat.

SAP hat sein Konzept der ERP-Module innerhalb von S/4HANA um Geschäftsbereiche herum reorganisiert. In diesem Artikel gebe ich einen Überblick über die wichtigsten S/4HANA-Module, die in die von SAP definierten Geschäftsbereichen unterteilt sind. Stellen Sie sich diese als logische Gruppierungen von SAP-Modulen vor, die allgemein definierten Geschäftsfunktionen innerhalb Ihrer Organisation entsprechen.

Finance umfasst alles, was mit dem Finanzmanagement im Unternehmen zu tun hat, einschließlich Hauptbuch (General Ledger, GL), Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Finanzplanung und -analyse, Controlling, Treasury und Risikomanagement sowie Finanzabschluss und Konsolidierung.

Die Kernelemente von Finance sind in den Modulen Finanzen (FI) und Controlling (CO) sowie im Modul Treasury Management (TM) verankert. FI und CO, die den Kern der SAP-Systeme der meisten Kunden ausmachen, werden oft als FICO bezeichnet. Diese Bezeichnung geht auf die Anfänge von SAP zurück. FICO ist für die meisten Kunden, die SAP zum ersten Mal implementieren, ein natürlicher Ausgangspunkt. Kunden, die von ECC auf S/4HANA migrieren, müssen möglicherweise von einem klassischen Hauptbuch auf ein neues Hauptbuch umsteigen.

Abbildung 1: Laut einer Studie der SAP-Anwendergruppen ASUG und DSAG haben die meisten Nutzer einen positiven Eindruck von S/4HANA.

Finance umfasst außerdem das Modul Investitionsmanagement (IM), das bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf Investitionen in das Asset Management (Anlagevermögen) hilft. Das Modul deckt außerdem Governance, Risk, Compliance (GRC) ab.

Der Bereich Sourcing and Procurement (Beschaffung und Einkauf) umfasst die Module Materials Management (MM) and Supplier Relationship Management (SRM). Wie viele der Module in S/4HANA sind auch MM und SRM Übertragungen aus SAPs altem ECC-Produkt. Dieser Geschäftsbereich befasst sich mit den Einkaufs- und Beschaffungsprozessen von Anfang bis Ende und ist eng mit den Fertigungs- und Lieferkettenfunktionen integriert.

Zu den Funktionen gehören Service-Agreement-Management, Ausgabenanalyse, Lieferanten- und Kategorienmanagement, Beschaffung, Vertragsmanagement, operative Beschaffung und Rechnungsmanagement. SAP Ariba, eine Plattform für die Zusammenarbeit in der Beschaffungs- und Lieferkette, kann als eigenständiges Produkt betrieben werden, ist jedoch eng mit Sourcing and Procurement integriert.

Manufacturing (Fertigung) umfasst Produktionsplanung und -ausführung, Qualitätsmanagement und alles, was mit der Umwandlung von Rohstoffen in Fertigwaren zu tun hat. Herzstück ist das SAP-Modul Production Planning (Produktionsplanung), das ebenfalls aus dem ECC übernommen wurde. Zu den Funktionen gehören Fertigungsplanung, Produktionsplanung, Stücklistenverwaltung, Fertigungsausführung für diskrete Fertigung und Prozessindustrie, ausgelagerte Fertigung, Qualitätsplanung, -prüfung und -verwaltung, Wartung, Reparatur sowie die Planung und Terminierung von Wartungsarbeiten. Diese Funktionen sind eng mit Sourcing and Procurement, Supply Chain Management, Vertrieb und F&E/Engineering verzahnt.

Supply Chain (Lieferkette) ist ein besonders wichtiges Modul für Fertigungs- und Vertriebsunternehmen. Kernmodul ist Supply Chain Management (SCM), was Geschäftsplanung, Produktionsvorplanung bis hin zur Verwaltung optimaler Lagerbestände abdeckt. Ein weiteres Modul, Logistics Information Systems (Logistik-Informationssysteme), unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Transport und Logistik auf globaler Ebene.

Asset Management (Vermögensverwaltung) umfasst alles, was mit Anlagevermögen zu tun hat, von Maschinen, Geräten und Werkzeugen bis hin zu Immobilien wie Grundstücken und Gebäuden. Asset Management umfasst auch die Instandhaltung von Anlagen sowie das Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagement. Das Kernmodul ist Enterprise Asset Management. Das Modul Plant Maintenance, das vielen ECC-Kunden bekannt ist, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in diesem Bereich.

Sales (Vertrieb) befasst sich mit allen Aspekten der Umwandlung von Produkten und Dienstleistungen in Umsatz, von der Preisgestaltung über die Angebotserstellung, Kundenverträge, Retouren, Auftragsabwicklung, Rechnungsstellung und Umsatzrealisierung. Hierzu gehört das SAP-Modul Sales and Distribution (Vertrieb und Distribution). CRM und das Modul Customer Service spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für Unternehmen, bei denen der Service nach dem Verkauf wichtig ist. Hybris von SAP, das als flexible E-Commerce-Plattform begann, hat sich weiterentwickelt und umfasst nun auch CRM- und Marketingautomatisierungsfunktionen. Im Jahr 2018 hat SAP Hybris unter dem Namen C/4HANA umbenannt. Hybris ist eng mit Sales integriert und wird in Zukunft eine immer wichtigere Rolle im SAP-Vertrieb spielen.

F&E/Engineering (F&E und Konstruktion) basiert auf dem Modul Product Lifecycle Management von SAP. Es unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Produktentwicklung und -revisionen, Stücklisten und Kalkulationen. Darüber hinaus ermöglicht F&E/Engineering Unternehmen, ihr gesamtes Produktportfolio zu verwalten und produktbezogene Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

Human Resources (Personalwesen) bietet Kernfunktionen für die Personal- und Gehaltsabrechnung, Zeit- und Anwesenheitsmanagement und den Zugriff der Mitarbeiter auf Personaldaten. Viele SAP-Kunden, die von ECC migrieren, entscheiden sich dafür, das Modul Human Capital Management (HCM) des Unternehmens weiterhin als eigenständige, in S/4HANA integrierte Anwendung zu betreiben. Diejenigen, die eine native Cloud-HR-Anwendung bevorzugen, können sich für die Integration von SAP SuccessFactors in S/4HANA entscheiden.

Analytics wird in der Regel nicht als Modul aufgeführt, ist aber für praktisch jedes Unternehmen, das SAP-Software einsetzt, ein wichtiger Bestandteil des Puzzles. Für S/4HANA-Kunden bietet die SAP Analytics Cloud eine breite Palette von Funktionen, darunter Standardberichte, Business Intelligence, Dashboards für Führungskräfte, Predictive Analytics und Planungsfunktionen. Für umfangreichere Analysen, die Data-Warehousing-Funktionen erfordern, bietet SAP Business Warehouse (SAP BW) oder seinen Cloud-Nachfolger, die SAP Data Warehouse Cloud.

Technische Module. Zusätzlich zu den oben beschriebenen funktionalen Modulen bezeichnet SAP auch bestimmte technische Komponenten als Module. SAP Basis und die NetWeaver-Plattform bilden beispielsweise das technische Fundament, auf dem die funktionalen Module der SAP aufgebaut sind. Es ist hilfreich, sich diese technischen Module als den Motor vorzustellen, der es ermöglicht, alle anderen Komponenten auszuführen.

Industry Cloud ist zwar in der Regel nicht in der Liste der S/4HANA-Standardmodule enthalten, bietet jedoch branchenspezifische Funktionen zur Erweiterung des SAP-Kern-ERP. In der Baubranche beispielsweise sind häufig komplexe Abschlagsrechnungen und Zahlungen an Subunternehmer erforderlich, die spezielle Geschäftsprozesse erfordern. Die SAP-Branchenlösung für das Baugewerbe bietet diese Funktionen als Cloud-Erweiterung, die neben SAP ECC oder S/4HANA eingesetzt werden kann. Die Liste der von SAP angebotenen Cloud-Lösungen für die Baubranche wächst ständig, da der Anbieter jedes Jahr neue Innovationen auf den Markt bringt.