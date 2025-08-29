So gelingt die Transformation durch Cloud Change Management

Bis 2030 sind mehr als 2 Billionen US-Dollar an Investitionen in Cloud Computing zu erwarten. Bis zu 15 Prozent dieses Wachstums sind laut Goldman Sachs auf generative KI zurückzuführen. Künftig werden immer mehr Unternehmen KI einsetzen und Workloads in die Cloud verlagern, daher ist effektives Cloud Change Management essenziell. Wichtig ist die richtige Strategie, um Kosten, Aufwand und Risiken zu minimieren.

Die IT-Infrastruktur in Unternehmen zu wechseln und auf die Cloud umzustellen, bringt weitreichende Veränderungen mit sich. Wer seine Cloud-Transformation jedoch strategisch steuert, kann sein Unternehmen vor einigen typischen Fallstricken und Herausforderungen schützen, die mit dem Wechsel in die Cloud verbunden sind. Folgende Faktoren spielen dabei häufig eine Rolle:

unterschiedliche Anforderungen der Abteilungen: Die Cloud-Transformation wirkt sich unterschiedlich stark auf einzelne Unternehmensbereiche aus. Während manche in der Cloud lediglich einen Ersatz für physische Aktenschränke sehen, nutzen andere sie intensiv für DevOps. Auch kundenspezifische Anforderungen gilt es zu berücksichtigen.

Die Cloud-Transformation wirkt sich unterschiedlich stark auf einzelne Unternehmensbereiche aus. Während manche in der Cloud lediglich einen Ersatz für physische Aktenschränke sehen, nutzen andere sie intensiv für DevOps. Auch kundenspezifische Anforderungen gilt es zu berücksichtigen. Änderungen bei der Compliance: Möglicherweise braucht es neue interne Richtlinien für Mitarbeiter, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Cloud-Nutzung zu reglementieren. Vor allem in Bezug auf PCI-, DSGVO- oder HIPAA-Vorgaben müssen Unternehmen prüfen, wie sich diese Anforderungen auf die Nutzung und Migration der Cloud auswirken.

Möglicherweise braucht es neue interne Richtlinien für Mitarbeiter, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Cloud-Nutzung zu reglementieren. Vor allem in Bezug auf PCI-, DSGVO- oder HIPAA-Vorgaben müssen Unternehmen prüfen, wie sich diese Anforderungen auf die Nutzung und Migration der Cloud auswirken. veränderte Ziele: Konkrete Ziele für die Migration in die Cloud und deren Optimierung sind entscheidend – aber ohne sorgfältige Planung schwer zu definieren und zu verfolgen. Ein Change-Management-Prozess hilft dabei, sie festzulegen und zu erreichen.

Warum Change Managment für die Cloud sinnvoll ist Organisatorischer Wandel und neue digitale Arbeitsweisen bringen tiefgreifende Veränderungen für das gesamte Unternehmen mit sich. Je besser eine Organisation auf solche Transformationsprozesse vorbereitet ist, desto flexibler und wirkungsvoller kann sie auf neue Herausforderungen reagieren. Das Management von Cloud-Transformation fokussiert sich hierbei, anders als klassisches Change Management, auf sechs Schwerpunktbereiche: Business: IT-Strategie als integraler Bestandteil des Geschäftsmodells

IT-Strategie als integraler Bestandteil des Geschäftsmodells Mitarbeiter: Förderung Cloud-spezifischer Kompetenzen im Team

Förderung Cloud-spezifischer Kompetenzen im Team Governance: integrierte Steuerung von IT und Unternehmen

integrierte Steuerung von IT und Unternehmen Plattform: Entwicklung klarer Richtlinien und Tools für den strategischen Einsatz der Cloud

Entwicklung klarer Richtlinien und Tools für den strategischen Einsatz der Cloud Sicherheit: unternehmensspezifische Kontrollmechanismen und Incident-Response-Strategien

unternehmensspezifische Kontrollmechanismen und Incident-Response-Strategien Betriebsabläufe: kontinuierliches Monitoring zur Sicherstellung kunden- und unternehmensgerechter Prozesse Ein solches zielgerichtetes Management der Cloud-Transformation ist ein zentraler Hebel, um Agilität zu fördern, Bereitstellungsprozesse zu beschleunigen und die Zusammenarbeit zwischen Business und IT nachhaltig aufzusetzen und zu verbessern. Unternehmen, die eine strukturierte Cloud-Transformation priorisieren, profitieren dabei auf mehreren Ebenen. „Viele ISV unterschätzen die operativen Veränderungen, die mit der digitalen Transformation einhergehen. Zusätzlicher Verwaltungsaufwand und ein wachsender Ressourcenbedarf werden häufig übersehen.“ David Torgerson, Lucid Software Ein entscheidender Vorteil liegt in verbesserter Agilität: Cloud-Technologie ermöglicht es Unternehmen, agile Frameworks effektiv zu nutzen und Entwicklungszyklen deutlich zu verkürzen. Cloud Change Management unterstützt dabei nicht nur den Wechsel von traditionellen oder veralteten Bereitstellungsmethoden hin zur Cloud, sondern sorgt auch dafür, dass neue Prozesse besser auf die strategischen Geschäftsziele abgestimmt werden. Die stärkere Automatisierung innerhalb Cloud-basierter Entwicklungsumgebungen erleichtert Testprozesse und ermöglicht häufigere und schnellere Bereitstellungen – weit über das hinaus, was manuell machbar wäre – und sorgt so für Effizienzgewinne. Gleichzeitig fördert das Management der Cloud-Transformation die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und verhindert Kommunikationssilos, die typischerweise zu Verzögerungen führen. Nicht zuletzt stärkt Cloud Change Management die Verbindung zwischen Business und IT. Durch den Einsatz von Infrastructure as Code (IaC) lassen sich Geschäfts- und IT-Aktivitäten besser koordinieren – insbesondere durch moderne, horizontale Architekturen. Gleichzeitig bringt die Cloud-Transformation Veränderungen bei Rollen, Verantwortlichkeiten und Teamstrukturen mit sich. Ein klarer Change-Management-Plan hilft, diese Veränderungen transparent zu machen, Missverständnisse zu vermeiden und Teams gezielt auf neue Anforderungen vorzubereiten.