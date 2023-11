12 Tipps und Best Practices zur digitalen Transformation

Die Zeiten haben sich geändert, und das gilt auch für die digitale Transformation.

Die Praxis der digitalen Transformation, die es seit mehr als einem Jahrzehnt gibt, muss nun in einer stark veränderten Welt funktionieren. Das Tempo des Wandels hat sich in den letzten Jahren noch verstärkt, so dass Führungskräfte aus Wirtschaft und Technologie unter anderem mit wirtschaftlicher Unsicherheit, Umweltveränderungen und unvorhersehbaren technologischen Fortschritten zurechtkommen müssen. Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) beispielsweise hat eine Vielzahl neuer technischer, regulatorischer, rechtlicher und kultureller Probleme für Unternehmen mit sich gebracht.

Infolgedessen weichen die groß angelegten und manchmal wenig zielgerichteten Initiativen zur digitalen Transformation der vergangenen Jahre einem überarbeiteten Ansatz, der den aktuellen Entwicklungen Rechnung trägt. Hier sind zwölf Tipps und Best Practices für die digitale Transformation in einer Zeit sich schnell verändernder Umstände:

1. Fördern Sie eine Kultur der Anpassungsfähigkeit mit agilen Methoden Agile Methoden tauchten zuerst in der Softwareentwicklung auf, aber sie werden immer beliebter für das Management von Initiativen zur digitalen Transformation. Diese Ansätze fördern eine iterative, schrittweise Entwicklung, die es Unternehmen ermöglicht, sich schnell an die sich verändernden technischen Anforderungen und Geschäftsbedürfnisse anzupassen. Das Scaled Agile Framework, bei dem agile Komponenten wie Scrum für den Einsatz in Unternehmen angepasst werden, kann Führungskräften aus Wirtschaft und Technik helfen, mit den sich schnell ändernden Bedingungen umzugehen.

2. Verkleinern Sie Transformationsinitiativen Wie die Grand Design-Programme zur Systemintegration in den 1980er Jahren und die Bemühungen zum Business Process Reengineering in den 1990er Jahren, die häufig unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrachen, werden auch die Programme zur digitalen Transformation oft unhandlich, ressourcenintensiv, schwer zu verwalten und wenig ergebnisorientiert. Heute teilen Transformationsfachleute ihre Initiativen in kleinere Projekte auf, die schneller umgesetzt werden können und einen schnelleren Nutzen bringen. Agile Methoden können hier helfen, denn sie fördern kleinere Initiativen anstelle von schwerfälligen, groß angelegten Projekten.

3. Pflegen Sie kompakte Führungsteams Zu viele Mitarbeiter, die in den digitalen Transformationsprozess involviert sind, können die Initiativen verlangsamen. Unternehmen können stattdessen eine kleinere Anzahl von Projektbeteiligten kultivieren, die nahe am Kunden sind und ein offensichtliches Interesse daran haben, ein Problem zu lösen oder eine digitale Geschäftsmöglichkeit zu nutzen. Die Zwei-Pizza-Regel, die dem Amazon-Gründer Jeff Bezos zugeschrieben wird, bietet einige Anhaltspunkte: Halten Sie die Zahl der Meeting-Teilnehmer so klein, dass sie mit zwei großen Pizzen satt werden können. Kleinere Teams können schneller arbeiten – ein Segen für den beschleunigten Wandel.

4. Fokus auf Interoperabilität Ein Mangel an Interoperabilität kann die Transformation behindern. Diese CIO-Herausforderung verschärfte sich während der COVID-Pandemie, als Unternehmen schnell mehrere Cloud-Anwendungen kauften, um ihre Geschäfte digital abzuwickeln. Diese SaaS-Käufe sorgten dafür, dass Unternehmen auf Kosten des Datenaustauschs und der Interaktion zwischen den Systemen funktionieren. Die daraus resultierende Fragmentierung behindert die Agilität und führt zu digitalen Silos und unzusammenhängenden Geschäftsfunktionen. Durch Maßnahmen wie die Rationalisierung von Anwendungen kann die IT-Architektur eines Unternehmens aufgeräumt und die technischen Schulden reduziert werden. Unternehmen können auch ein Integrationsprogramm starten, das idealerweise mehrere Abteilungen und Geschäftsfunktionen umfassen sollte.

5. Behalten Sie die Kosten im Auge Die Notwendigkeit einer raschen Digitalisierung während COVID-19 verursachte mehr als nur ein Übermaß an Cloud-Anwendungen. Einige Unternehmen ließen Kostenüberlegungen beiseite, als sie ihre Geschäftsmodelle änderten. Diese Tendenz führte zu Problemen, als die Inflation anstieg und die Preise für Cloud-Dienste und andere IT-Güter in die Höhe trieb. Da die Cloud die Grundlage für die meisten digitalen Transformationsbemühungen bildet, müssen Unternehmens- und Technologieführer beim Einsatz dieser Technologieplattform Kosten und Innovation im Auge behalten. Viele Unternehmen wenden sich der Cloud-Kostenoptimierung und Praktiken wie FinOps zu, einer Disziplin des Cloud-Finanzmanagements. Solche Maßnahmen sollen Unternehmen dabei unterstützen, ihre Cloud-Ausgaben zu bewerten und nach Möglichkeiten zur Reduzierung von Verschwendung zu suchen. Abbildung 1: Die Faktoren Mensch, Prozesse und Technologien tragen zur erfolgreichen digitalen Transformation bei.

6. Erstellen Sie einen Fahrplan für die digitale Transformation Bei der Einführung der digitalen Transformation gibt es zahlreiche Hindernisse zu überwinden, von den Kosten bis zu den technischen Schulden. Unternehmen sollten eine Roadmap für die digitale Transformation erstellen, die sie unterstützt, diese Herausforderungen zu meistern. Eine Roadmap formuliert die Vision der Transformation, legt Prioritäten fest, setzt Ziele für jede Phase einer Initiative und erstellt einen Zeitplan für deren Umsetzung.

7. Übernehmen Sie die Mentalität eines Risikokapitalgebers Die digitale Transformation beruht zum Teil auf der Nutzung technischer Innovationen, um neue Geschäftsprozesse zu unterstützen, die Effizienz zu steigern oder sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Unternehmen sehen sich jedoch mit mehreren aufstrebenden Technologien und Start-up-Unternehmen konfrontiert, die um ihre Aufmerksamkeit konkurrieren. Mit der Denkweise eines Risikokapitalgebers erstellt ein CIO oder CTO eine Ideen-Pipeline, die mit der Deal-Pipeline eines Risikokapitalgebers vergleichbar ist. Ein Unternehmen kann mit einer Venture-Capital-Firma, einem Branchenberater oder seiner eigenen Geschäftsentwicklungsgruppe zusammenarbeiten, um vielversprechende Technologien und Unternehmen im Frühstadium zu finden. Führungskräfte aus Wirtschaft und Technologie erstellen dann eine Liste von Unternehmen, die für Investitionen und Konzeptnachweise in Frage kommen. Die Idee ist, die Technologie schnell zu sichten, um von einer neuen Entwicklung zu profitieren, bevor es ein Konkurrent tut. Diese Mentalität fordert die Unternehmen auch dazu auf, risikotoleranter zu werden. In einem Unternehmensportfolio mit aufkommenden Technologien wie generativer KI, Edge Computing und Augmented Reality wird es Gewinne und Verluste geben.

8. Halten Sie Ihre Mitarbeiter an der Spitze des Wandels Es ist wichtig, über neue Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben, aber Unternehmen können fälschlicherweise denken, dass es bei der digitalen Transformation nur um Technologie geht. Die Menschen müssen bei der gesamten Initiative im Vordergrund stehen. Wenn die Mitarbeiter auf alte Methoden der Aufgabenerledigung zurückgreifen, wird der gewünschte Wandel nicht stattfinden. Um dies zu vermeiden, sollte ein Unternehmen eine Belegschaft aufbauen, die bereit ist, mit neuen Arbeitsweisen umzugehen. Verfügen die Mitarbeiter über die richtigen Fähigkeiten, um in einer veränderten Umgebung erfolgreich zu sein? Es ist Aufgabe des CIO und anderer leitender Angestellter, dafür zu sorgen, dass sie dies tun. Schulungen, Befähigungs- und Change-Management-Programme können Mitarbeiter dabei unterstützen, den Wandel anzunehmen und neue Technologien produktiv zu nutzen.

9. Sorgen Sie für das Engagement des Managements Die Einbeziehung der Mitarbeiter fördert die Akzeptanz, die eine dauerhafte Transformation unterstützt. Aber auch das Engagement der obersten Führungsebene ist entscheidend. Die aktive Einbindung der obersten Führungsebene macht die Transformation zu einer Unternehmenspriorität und fördert den organisatorischen Wandel, den die Transformation erfordert. Das Management muss auch die Vision für die Transformation definieren und die Strategie für die digitale Transformation genehmigen, damit die Initiative so wichtig wird, wie sie für den Erfolg sein muss.

10. Definieren Sie Erfolg neu Organisatorische Veränderungen erfordern Verhaltensänderungen. Dementsprechend sollten Unternehmen darauf vorbereitet sein, Belohnungssysteme und Leistungskennzahlen im Rahmen einer digitalen Geschäftsinitiative zu überarbeiten. Ein Unternehmen, das daran gewöhnt ist, inkrementelle Verbesserungen zu belohnen, wird seine Formel neu anpassen müssen, um die Verfolgung von transformativen Zielen zu fördern. Zum Beispiel kann ein Projektteam dafür belohnt werden, dass es einen größeren Anteil des Unternehmensumsatzes mit innovativen Produkten erzielt.

11. Kommunizieren Sie mit den Stakeholdern Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor: Die Stakeholder eines Unternehmens müssen während des gesamten Prozesses der digitalen Transformation an Bord bleiben. Dies erfordert eine regelmäßige und effektive Kommunikation. Regelmäßige Geschäftsüberprüfungen oder Gesundheitschecks zur Bewertung des Fortschritts der Transformationsbemühungen schaffen Konsens und bekräftigen die Akzeptanz. Transformationsverantwortliche fördern die Transparenz und stärken die Glaubwürdigkeit, wenn sie die Auswirkungen des Wandels ehrlich diskutieren und beurteilen, ob eine Initiative die erwarteten Ergebnisse erzielt. Neben Meetings können Transformationsteams auch Kunden- und Benutzerumfragen in Erwägung ziehen, um Feedback zu den Vor- und Nachteilen einer Transformation zu erhalten.