Kubeflow-Tutorial: So richten Sie eine Pipeline für ML ein

Sie müssen Kubernetes nicht verwenden, um Machine-Learning-Bereitstellungen zu betreiben. Wenn Sie dies jedoch tun möchten, und es gibt viele Gründe, warum Sie dies sinnvoll sein kann, ist Kubeflow die einfachste und schnellste Möglichkeit, Machine-Learning-Arbeitslasten auf Kubernetes zum Laufen zu bringen.

Kubeflow ist ein Open Source Tool, das die Bereitstellung von Workflows für maschinelles Lernen auf Kubernetes rationalisiert. Der Hauptzweck von Kubeflow besteht darin, die Einrichtung von Umgebungen zum Erstellen, Testen, Trainieren und Betreiben von Modellen und Anwendungen für maschinelles Lernen für Data Science- und MLOps-Teams zu vereinfachen.

Es ist möglich, Machine Learning Tools wie TensorFlow und PyTorch direkt auf einem Kubernetes-Cluster einzusetzen, ohne Kubeflow zu verwenden, aber Kubeflow automatisiert einen Großteil des Prozesses, der erforderlich ist, um diese Tools zum Laufen zu bringen. Um zu entscheiden, ob Kubeflow die richtige Wahl für Ihre Machine-Learning-Projekte ist, erfahren Sie hier, wie Kubeflow funktioniert, wann es zu verwenden ist und wie man es installiert, um eine ML-Pipeline bereitzustellen.

Die Vor- und Nachteile von Kubernetes und Kubeflow für maschinelles Lernen

Bevor Sie sich für den Einsatz von Kubeflow entscheiden, ist es wichtig, die Vor- und Nachteile der Ausführung von KI- und ML-Workflows auf Kubernetes im Allgemeinen zu verstehen.

Sollten Sie Modelle für maschinelles Lernen auf Kubernetes ausführen?

Als Plattform für das Hosting von Workflows für maschinelles Lernen bietet Kubernetes mehrere Vorteile.

Der erste ist die Skalierbarkeit. Mit Kubernetes können Sie ganz einfach Knoten zu einem Cluster hinzufügen oder aus ihm entfernen, um die für diesen Cluster verfügbaren Gesamtressourcen zu ändern. Dies ist besonders vorteilhaft für Arbeitslasten des maschinellen Lernens, deren Ressourcenbedarf stark schwanken kann. So kann es beispielsweise sinnvoll sein, das Cluster während des Modelltraining, die in der Regel viele Ressourcen erfordert, zu vergrößern und nach Abschluss des Trainings wieder zu verkleinern, um die Infrastrukturkosten zu senken.

Abbildung 1: Tools wie Kubeflow können die Bereitstellung von Projekten für maschinelles Lernen beschleunigen, indem sie die Phasen des Lebenszyklus der Modellentwicklung standardisieren und rationalisieren.

Das Hosten von Workflows für maschinelles Lernen auf Kubernetes bietet außerdem den Vorteil, dass Container Zugriff auf Bare-Metal-Hardware haben. Dies ist nützlich, um die Leistung Ihrer Workloads mit GPUs oder anderer Hardware zu beschleunigen, die in einer virtuellen Infrastruktur nicht zugänglich wäre. Obwohl Sie auch ohne Kubernetes auf Bare-Metal-Infrastrukturen zugreifen können, indem Sie Arbeitslasten in eigenständigen Containern ausführen, erleichtert die Orchestrierung von Containern mit Kubernetes die Verwaltung von Arbeitslasten in großem Umfang.

Ein wichtiger Grund, warum Sie Kubernetes nicht zum Hosten von Workflows für maschinelles Lernen verwenden sollten, ist jedoch, dass es Ihrem Software-Stack eine weitere Komplexitätsebene hinzufügt. Für kleinere Workloads könnte eine Kubernetes-basierte Bereitstellung zu viel des Guten sein. In solchen Situationen könnte es sinnvoller sein, Workloads direkt auf VMs oder Bare-Metal-Servern auszuführen.

Wann sollten Sie sich für Kubeflow entscheiden?

Der Hauptvorteil der Verwendung von Kubeflow für maschinelles Lernen ist der schnelle und einfache Bereitstellungsprozess des Tools. Mit nur wenigen kubectl-Befehlen erhalten Sie eine einsatzbereite Umgebung, in der Sie mit der Bereitstellung von Workflows für maschinelles Lernen beginnen können.

Andererseits beschränkt sich Kubeflow auf die von ihm unterstützten Tools und Frameworks und enthält möglicherweise einige Ressourcen, die Sie am Ende nicht verwenden werden. Wenn Sie nur ein oder zwei bestimmte Tools für maschinelles Lernen benötigen, ist es vielleicht einfacher, diese einzeln zu implementieren, als mit Kubeflow. Aber für alle, die eine Allzweckumgebung für maschinelles Lernen auf Kubernetes benötigen, ist es schwer, gegen Kubeflow zu argumentieren.