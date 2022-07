So implementieren Sie ein leichtgewichtiges K3-Cluster

K3s ist eineKubernetes-Distribution: Sie wird vorkonfiguriert geliefert, um auf eine bestimmte Weise zu funktionieren. Sie verfügt beispielsweise über voreingestellte Netzwerkintegrationen, Speichermanagement und Ingress -Kontrolle, die nur schwer geändert werden können. Das ist an sich nichts Schlechtes – die Standardeinstellungen und -integrationen sind ein Grund, warum K3s so einfach zu nutzen ist. Wenn Sie jedoch eine große Flexibilität bei der Konfiguration Ihrer Kubernetes-Umgebung wünschen, wird es eine Menge Arbeit erfordern, Ihren K3s-Cluster an Ihre Vorstellungen anzupassen.