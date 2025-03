Wie sich Datenrisiken gefahrlos bestimmen lassen

Risikoanalysen fallen vielen Unternehmen bekanntlich schwer, das gilt auch für den Datenschutz, für den nach DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) in bestimmten Fällen aber eine Datenschutz-Folgenabschätzung verpflichtend vorgeschrieben ist. Welche Fälle dies sind, kann man in einer Übersicht der Datenschutzaufsichtsbehörden (PDF) einsehen.

Ein typischer Fall ist die Einführung neuer Technologien, wobei gegenwärtig insbesondere die KI (künstliche Intelligenz) zu nennen ist. Doch wie macht man eine Datenschutz-Folgenabschätzung für eine KI (siehe auch Datenschutz: Was vor dem Einsatz von KI-Diensten zu tun ist), bevor man diese einführt? Und wie kann man verhindern, dass durch die Bestimmung der Datenschutzfolgen bereits eine Verletzung des Datenschutzes eintritt?

Seit Oktober 2024 arbeiten Forschende der Universität Bayreuth in Zusammenarbeit mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI) Rheinland-Pfalz an den Grundlagen für solche digitalen Experimentierumgebungen. In diesen Sandboxes können Unternehmen und Behörden künftig die Datenschutzkonformität ihrer Anwendungen testen. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

Aus der Cybersicherheit ist Sandboxing bekannt, also eine geschützte, spezielle Umgebung, in der zum Beispiel eine Datei ausgeführt werden kann, um mögliche Schadfunktionen erkennen zu können, ohne dabei ein Risiko einzugehen. Solche Verfahren sind nicht auf die IT-Sicherheit beschränkt, auch für den Datenschutz ist so etwas denkbar und möglich.

Rechtsverstöße vorab erkennen, ohne sie zu begehen

Eine sogenannte „Regulatory Sandbox“ könnte helfen, Rechtsverstöße und Datenschutzprobleme zu vermeiden, gleichzeitig aber die Erprobung neuartiger Anwendungen im „regulatorischen Sandkasten“ zu ermöglichen und so die Innovationskraft zu fördern, so die Datenschutzaufsicht von Rheinland-Pfalz. In naher Zukunft sollen in Kooperation mit den Aufsichtsbehörden mögliche Datenschutzprobleme in einem gesicherten Raum erkannt werden, bevor die Anwendungen auf den Markt kommen.

In einem ersten Schritt werden die rechtlichen Bedingungen und technischen Voraussetzungen für die Einrichtung einer solchen Sandbox erfasst. Anschließend wird eine Datenschutz-Sandbox bei der Datenschutzaufsicht eingerichtet und rechts- sowie IT-wissenschaftlich analysiert. Am Ende des Projekts und damit im Jahr 2027 soll ein praktischer Leitfaden entstehen, der den anderen 17 Datenschutzaufsichtsbehörden in Deutschland die Einrichtung einer Datenschutz-Sandbox erleichtern soll.

„Unser Projekt ist ein wichtiger Schritt in Richtung sicherer und innovativer digitaler Anwendungen in Deutschland. Wir stellen damit eine Balance zwischen dem Schutz sensibler Daten und der Förderung von Innovationen her, indem wir eine Umgebung schaffen, in der Unternehmen neue Technologien und Lösungen testen können, ohne die Privatsphäre der Nutzenden zu gefährden“, sagte Prof. Dr. Christoph Krönke vom Lehrstuhl Öffentliches Recht I der Universität Bayreuth

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Prof. Kugelmann, machte deutlich: „Innovation ist datenschutzkonform möglich. Wir als Aufsichtsbehörde haben größtes Interesse daran, dass die Anforderungen des Datenschutzes von Anfang an in die Entwicklung neuer Technologien einfließen. Mit der Datenschutz-Sandbox schaffen wir eine Win-Win-Situation: Meine Behörde kann frühzeitig intensiv beraten, Unternehmen können ihre Anwendungen in einem klar abgesteckten Rahmen rechtssicher testen und entwickeln. Die Bürgerinnen und Bürger profitieren schließlich von Produkten, die ihre Rechte und Freiheiten im nötigen Maße achten, statt sie zu gefährden.“