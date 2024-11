Swarm AI auf Basis kleiner KI-Modelle nutzen

Es ist ein bekanntes Szenario. Beim Aufkommen neuer Lösungen und Technologien dominieren zunächst von oben die großen Player. Automatisch findet dann in der Regel eine Gegenbewegung von unten mit vielen, kleinen Anbietern statt. Die Konsolidierung des Marktes erfolgt dann schließlich in der Mitte. Dieselbe Entwicklung ist derzeit im Bereich KI anzutreffen: Kleinere Modelle, die einen definierten Anwendungsbereich adressieren, leiten die nächste Phase der KI ein. Beispiele dafür wären einfache Anwendungen wie die Suche, Chatbots oder die Inhaltszusammenfassung, für die kleinere Modelle ausreichend und auch am kostengünstigsten sind.

Dieser Trend wird durch die Begrenztheit von Big AI und der großen Sprachmodelle (LLM, Large Language Models) verursacht. Sie sind universell ausgelegt und verfügen über Basiswissen, sodass sie keine fachspezifischen Antworten liefern können. Auch das Problem möglicher Halluzinationen ist schwer in den Griff zu bekommen.

Die Ära der kleinen Modelle Eine Alternative zu den LLMs bietet der Swarm-AI-Ansatz, der auf der Nutzung vieler kleiner Modelle für spezifische Aufgaben basiert. Es können selbst entwickelte oder auch auf dem Markt verfügbare Modelle sein, die in Kombination verwendet werden. Vereinfacht ausgedrückt sind sie in einer Metaebene als gemeinsame Abfrageeinheit miteinander verbunden. Wird der Metaebene eine Frage gestellt, trifft sie die Entscheidung, welches Modell beziehungsweise welche Modelle die Antwort liefern. Im Vergleich zu LLMs bietet die Nutzung kleinerer Modelle zahlreiche Vorteile. Sie unterstützen eine dynamische Anpassung und kontinuierliche Integration neuer Daten. Das heißt, mit ihnen sind auch Trainingsläufe deutlich schneller durchführbar. Kleine Modelle tragen auch zu einer erheblichen Kosteneinsparung bei, schließlich erfordern große LLMs mit Milliarden von Parametern erhebliche Investitionen. Zudem verringert die Nutzung kleiner Modelle mit domänenspezifischen Daten auch die Abhängigkeit der Unternehmen von großen LLM-Anbietern, deren Lösungen vielfach eine Blackbox hinsichtlich Algorithmen, Trainingsdaten oder Modellen sind. Kleine Modelle hingegen stehen für Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Zuverlässigkeit. Gerade Europa setzt hier bei der Regulatorik oft Maßstäbe, die zunehmend auf globaler Ebene Beachtung finden. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO/GDPR) ist hierfür ein gutes Beispiel aus der Vergangenheit und der AI Act (KI-Verordnung) der EU kann künftig durchaus Zeichen setzen. Nicht zuletzt kann Swarm AI auch eine Antwort auf den KI-Fachkräftemangel in der Branche und die Komplexität der Inbetriebnahme von LLMs sein. Kleine Modelle sind einfacher zu trainieren, zu optimieren und zu implementieren, sodass schnellere Entwicklungszyklen und Experimente möglich werden.