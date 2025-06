Effizienzsteigerung bei Senkung der Total Cost of Ownership

Ob On-Premises oder Cloud-basiert – die eigene IT-Infrastruktur stellt einen signifikanten Kostenblock für jedes Unternehmen dar. Der folgende Artikel zeigt auf, wie Sie Ihre IT-Kosten senken können, ohne bei der Qualität Kompromisse eingehen zu müssen, und welche Rolle gut ausgebildete lokale Experten dabei spielen.

Ganzheitliche Analyse der IT-Auswirkungen auf das Unternehmen

IT-Systeme sind heute nicht nur unternehmenskritisch (zum Beispiel Kundenportale als Webanwendungen, Remote-Arbeit oder digitalisierte Fertigungsanlagen), sondern haben auch Auswirkungen auf verschiedene Fachabteilungen wie Compliance und HR. Eine Optimierung der internen Prozesse bei gleichzeitiger Erhöhung der Sicherheit kann durch folgende Maßnahmen erreicht werden.

Integration von Cybersicherheitslösungen zur Unterstützung regulatorischer Anforderungen

Moderne Sicherheitssysteme unterstützen die Audit-Sicherheit auf Knopfdruck und bringen wichtige Zertifizierungen für die Einhaltung regulatorischer Vorgaben mit. Durch die Automatisierung und Integration solcher Lösungen wird der Verwaltungsaufwand reduziert und mehr Zeit für das Kerngeschäft gewonnen.

Die Zusammenarbeit mit zertifizierten Sicherheitsexperten, die vor Ort implementieren und schulen können, ist empfehlenswert. Diese lokalen Spezialisten verstehen nicht nur die Technologie, sondern auch die spezifischen Anforderungen des Unternehmens und der regionalen Compliance-Vorgaben. Gleichzeitig bleibt die Infrastruktur vollständig im Besitz und unter Kontrolle des Unternehmens.

Eindämmung der Schatten-IT

Schatten-IT bezeichnet Systeme, Prozesse oder Organisationseinheiten, die in einem Unternehmen existieren, ohne dass die IT-Entscheider Kenntnis davon haben. Hierbei werden oft erhebliche Ressourcen (zum Beispiel Lizenzen) verschwendet, ohne einen abgestimmten ROI zu erzielen. Zudem stellen diese Schattensysteme erhebliche Sicherheitsrisiken dar, da sie oft nicht geprüft oder aktualisiert werden. Die Kosten einer resultierenden Cyberattacke können schnell in die Hunderttausende gehen, ohne den Imageschaden für das betroffene Unternehmen einzurechnen.

Regelmäßige Sicherheits-Assessments durch unabhängige lokale Spezialisten helfen, Schatten-IT zu identifizieren und wirksam zu kontrollieren. Diese Experten sollten sowohl On-Premises als auch Cloud-basierte Systeme überprüfen können und dabei stets sicherstellen, dass die Hoheit über alle Systeme beim Unternehmen verbleibt.

Vermeidung von Ausfallkosten

Wenn die IT zum Erliegen kommt, steht oft das gesamte Unternehmen still. Selbst kurze Netzwerkausfälle oder die Nichtverfügbarkeit einzelner Datenbanken können erhebliche Kosten verursachen. Proaktive Investitionen in die eigene IT-Infrastruktur oder das Auslagern von 24/7-Monitoring und Incident Management an spezialisierte Dienstleister können sich schnell auszahlen – besonders im Vergleich zu den potenziellen Ausfallfolgekosten.

„Durch die Kombination von strategischen IT-Investitionen mit der richtigen lokalen Expertise können Unternehmen ihre IT-Kosten nachhaltig senken, ohne bei der Qualität, Sicherheit der Flexibilität Kompromisse eingehen zu müssen.“ Philippe Strübbe, Nomios

Bei der Auswahl von Monitoring- und Managementdiensten sollten Unternehmen lokale Partner bevorzugen, die schnell vor Ort sein können und mit der Infrastruktur vertraut sind. Es ist ratsam, auf modular aufgebaute Services zu achten, die auf die bestehende Infrastruktur aufsetzen und diese optimal nutzen – unabhängig davon, ob diese On-Premises oder in der Cloud betrieben wird.