Ransomware-Risiko: Backups vor Cyberbedrohungen schützen

Ransomware, die auf Backup-Systeme abzielt, hat die Dringlichkeit einer sicheren Speicherung und Backups erhöht. Genau wie Kriminelle, die Banken ausrauben, weil dort das Geld ist, suchen Cyberkriminelle nach Backup-Infrastrukturen. Unternehmen können sich nicht erholen, wenn ihre kritischen Systemkomponenten und Daten kompromittiert sind und nicht schnell wiederhergestellt werden können.

Das Problem ist aber etwas komplexer. Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung ständiger Cyberangriffe und eines komplexen regulatorischen Umfelds, das strenge Maßnahmen zu Backup und Recovery für den Datenschutz und die Data Protection vorschreibt, darunter HIPAA, PCI-DSS, SOX, FedRAMP, DSGVO, NIS2 und DORA.

Während Unternehmen mit steigenden Mengen unstrukturierter Daten zu kämpfen haben – Text, Audio, Video, soziale Medien, IoT und jetzt auch künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) –, rücken Vorschriften zu Data Protection und zum Schutz personenbezogener Daten (PII) die Datensicherheit und -verwaltung für viele Branchen in den Vordergrund.

Selbst wenn Backups in einem Unternehmen derzeit reibungslos funktionieren, muss sichergestellt sein, dass die Datensicherungen so erfolgen, dass sie vor Cyberangriffen geschützt sind.

Warum Datensicherung und -sicherheit wichtig sind Wenn kritische Systeme nicht sicher gesichert werden, kann dies katastrophale Folgen haben. Firmen, deren essenzielle Daten wie Logistikinformationen, Backup oder Finanzdaten nicht mehr zugänglich sind, könnten Umsatz- und Reputationsverluste erleiden und im Schlimmsten – wenn auch seltensten Fall – ihr Geschäft aufgeben müssen. Leider müssen Unternehmen bei ihrer Backup-Strategie nicht nur externe Cyberangriffe, sondern auch interne sowie Drittanbieter-Fehler einkalkulieren. Ein typisches Szenario verläuft wie folgt: Ein Unternehmen vertraut Teile seiner IT-Infrastruktur, inklusive Backup-Server, einem Cloud-Dienstleister. Ein Konfigurationsfehler auf Seiten des Providers oder beim eigenen Setup führt dazu, dass diese Sicherungssysteme unbeabsichtigt aus dem Internet erreichbar sind. Angreifer nutzen diese Schwachstelle aus, löschen oder verschlüsseln zuerst die Backups und starten dann einen Ransomware-Angriff auf die primären Systeme. Da nun die letzte Rettungsleine – die Sicherungskopie – durchtrennt ist, steht das Unternehmen ohne Schutzschild da. Dieses Muster zeigt, wie kritisch Lücken in der Backup-Infrastruktur sind, die durch komplexe Abhängigkeiten von Dienstleistern entstehen können. Während Ransomware-Bedrohungen die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Sicherung kritischer Systeme und Daten gelenkt haben, können auch Systemfehlkonfigurationen, Hardware- und Softwareausfälle sowie Benutzerfehler zu Datenverlusten führen. Abbildung 1: Vorteile und die Herausforderungen einer Datensicherung im Kurzüberblick.

So stellen Sie sicher, dass Ihre Backups erfolgreich und geschützt sind Wichtige Kontrollen für sichere Backups von Daten umfassen Verschlüsselungsmethoden, Zugriffskontrollen, Risikobewertungen von Anbietern und unveränderliche Sicherungen (Immutable Backups) – all dies dient als Schutz vor Datenverlust und unbefugtem Zugriff. Datenverschlüsselung während der Übertragung und im Ruhezustand Standardverschlüsselungsmethoden wie AES-256 können auf mehreren Ebenen angewendet werden – Backup-Software, Speichergerät und Dateien –, um Daten im Ruhezustand (Data at Rest) zu schützen. Daten während der Übertragung (Data in Flight) sollten ebenfalls mit TLS/SSL-Protokollen verschlüsselt werden. Es ist jedoch wichtig, Wiederherstellungsprozesse zu testen, um sicherzustellen, dass die Verschlüsselungsschlüssel ordnungsgemäß verwaltet werden und die Datenwiederherstellung nicht behindern. Verwenden Sie rollenbasierte Zugriffskontrollen Im Gegensatz zur rollenbasierten Zugriffskontrolle (RBAC) für die Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM) in Systemen und Anwendungen eines Unternehmens wird RBAC innerhalb der Backup/Recovery-Infrastruktur verwendet, um den Zugriff auf bestimmte Backup-Vorgänge zu kontrollieren. Diese Kontrollen gelten in der Regel für Backup-Administratoren, IT-Fachleute und Sicherheitsteams sowie in einigen Fällen für Compliance-Beauftragte und Auditoren. Sie unterstützen den Zugriff mit minimalen Berechtigungen und regeln Aktionen wie das Wiederherstellen, Löschen und Ändern von Backups sowie die Verwaltung von Unveränderlichkeitseinstellungen. Abbildung 3: Eine umfassende Datensicherheitsstrategie muss Verfahren zu Backup und Recovery umfassen.

Überprüfen Sie die Compliance-Fähigkeit des Anbieters Unternehmen, die cloudbasierte Backup- oder Speicherdienste in Betracht ziehen, müssen sicherstellen, dass die Anbieter die Anforderungen an Verfügbarkeit, Sicherheit und Datenschutz erfüllen, wie zum Beispiel SOC 2, ISO/IEC 27001, DSGVO, NIS2 und andere relevante Compliance-Standards. Unternehmen sollten sich darüber im Klaren sein, welche Data-Protection-Bestimmungen aufgrund ihrer Branche und der Art der von ihnen verarbeiteten Daten gelten. Sie sollten von Cloud-Dienstleistern Nachweise über Zertifizierungen, Bewertungen durch Dritte und Auditberichte anfordern. Vor der Unterzeichnung von Verträgen, einschließlich Service Level Agreements (SLA), ist es wichtig, die Sicherheitskontrollen des Anbieters wie Zugriffsverwaltung, Tests für Backup und Recovery, Speicherorte und Incident Response-Pläne (Reaktion auf Vorfälle) zu bewerten. Erwägen Sie unveränderliche und Air-Gap-Optionen Durch Segmentierung, Zugriffskontrollen und Richtlinienbeschränkungen physisch oder logisch vom verbundenen Netzwerk isoliert, schützt ein Air-Gap-Backup kritische Systeme, die eine garantierte Wiederherstellbarkeit benötigen, vor unbefugtem Zugriff und Cyberangriffen. Ein weiterer Ansatz sind unveränderliche Backups (Immutable Backup), die nicht modifiziert oder gelöscht werden können. Sie werden in der Regel durch Write-Once-Read-Many-Speicher umgesetzt und über zeitbasierte Richtlinien oder administrative Kontrollen gesteuert. Backups lassen sich mit manchen Produkten zwar leicht einrichten, jedoch oft auf unsichere Weise. Künstliche Intelligenz kann hier unterstützen, indem sie Anwender bei der korrekten und sicheren Konfiguration ihrer Sicherungssysteme hilft. Da Backup-Prozesse komplex sind und viele Nutzer Schwierigkeiten mit der richtigen Einrichtung haben, könnten Chatbots künftig eine beratende Rolle übernehmen. Durch den Einsatz natürlicher Sprachverarbeitung könnten sie auf Schwachstellen hinweisen – etwa darauf, dass kein unveränderlicher Speicher genutzt wird – und Empfehlungen für geeignete Sicherheitsmaßnahmen geben.