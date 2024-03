Wie häufig sollte ein Backup durchgeführt werden?

Eine der wichtigsten Fragen im Bereich der Datensicherung ist wohl die: Wie oft sollten Sie Backups wirklich durchführen? Jeder, der einen einfachen Ansatz sucht, wird es nicht mögen, wie schwierig die Beantwortung dieser Frage sein kann. Die Kurzfassung lautet, dass es davon abhängt, wie viele Daten Sie oder Ihr Unternehmen sich leisten können, zu verlieren.

Das mag vage klingen, aber die Wahrheit ist, dass die Häufigkeit der Datensicherung für jede Person oder Organisation unterschiedlich ist. Je nach rechtlichen, finanziellen und behördlichen Anforderungen kann die ideale Backup-Häufigkeit tage- oder stundenweise sein.

Eine Einzelperson, die allein arbeitet, könnte wahrscheinlich mit einer täglichen Sicherung außerhalb des Unternehmens auskommen, da bei einem Ausfall höchstens die Arbeit eines Tages verloren gehen könnte. Nicht ideal, aber auch keine Katastrophe. Am anderen Ende der Skala steht ein Unternehmen, das es sich nicht leisten kann, Daten im Wert von mehr als vier Stunden zu verlieren. Unternehmen, die mit Finanztransaktionen, Kundendaten und anderen sensiblen Daten zu tun haben, müssen weitaus häufigere Backups durchführen.

Die meisten Unternehmen richten Recovery Point Objectives (RPO) ein, um die Häufigkeit der Backups zu bestimmen. Das RPO gibt vor, wie schnell die Daten wiederhergestellt werden, also wie nahe die Daten am aktuellen Zeitpunkt liegen.

Ein Unternehmen, das eine einzige wöchentliche Sicherung durchführt, könnte im schlimmsten Fall eine ganze Arbeitswoche an Daten verlieren. Die Folgen wären verheerend, und laut einer Studie der Federal Emergency Management Agency muss etwa ein Viertel der Unternehmen, die von einer größeren Katastrophe betroffen sind, den Betrieb einstellen.

Es gibt zwar keine allgemeingültige Antwort auf die Frage, wie oft eine Datensicherung durchgeführt werden sollte, aber es besteht kein Zweifel, dass dies regelmäßig geschehen muss. Automatisierung und andere Methoden der Datensicherung können dabei helfen.

Methoden zur Erhöhung der Backup-Häufigkeit

Um sicherzustellen, dass die Datensicherung nicht in Vergessenheit gerät, gibt es zahlreiche Techniken, die dazu beitragen können, dass Backups häufig und gründlich durchgeführt werden.

Die Automatisierung ist eine gängige Methode, um die Anzahl der Backups zu erhöhen, da dies bedeutet, dass der Prozess nicht mehr davon abhängt, ob jemand verfügbar ist oder sich daran erinnert ein Backup zu starten. Durch die Automatisierung werden diese Variablen aus der Gleichung entfernt, aber es ist wichtig, die Sicherungsprotokolle jeden Tag manuell zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die richtigen Elemente gesichert werden und keine Ausfälle oder Fehler aufgetreten sind.

Manchmal reicht die Zeit jedoch nicht aus, um jeden Tag ein vollständiges Backup zu erstellen. Hier kommen differenzielle und inkrementelle Backups ins Spiel.

Bei differenziellen Backups werden zunächst alle Änderungen seit dem letzten vollständigen Backup kopiert. Nach dem ersten differenziellen Backup werden bei dieser Art von Backups weiterhin alle Daten kopiert, die seit dem letzten vollständigen Backup geändert wurden.

Bei inkrementellen Backups werden die Dateien kopiert, die sich seit dem letzten Backup (nicht nur dem vollständigen) geändert haben. Um beispielsweise am Donnerstag eine Vollsicherung vom vorangegangenen Wochenende wiederherzustellen, müsste der Administrator eine differenzielle Sicherung vom Wochenende und vom Mittwochabend verwenden. Bei einer inkrementellen Sicherung müsste er die Wochenendsicherung und dann die Sicherungen von Montag, Dienstag und Mittwoch wiederherstellen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.

Die Verwendung einer differenziellen Sicherung in Kombination mit einer vollständigen Sicherung am Wochenende würde bedeuten, dass die Sicherungen unter der Woche schnell und effizient sind und die Hauptarbeit am Wochenende erledigt wird. Dies ist keine allgemeingültige Strategie, aber ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie sich Gedanken darüber machen, wie oft Sie Ihre Daten sichern sollten.