Image- vs. dateibasiertes Backup: Vor- und Nachteile erklärt

Backups stellen für jedes Unternehmen einen komplexen Prozess dar. Unzählige Backup-Methoden, Hardware- und Softwarelösungen haben ihre Skalierbarkeit unter Beweis gestellt, um unterschiedlichen betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden. Die Kunst besteht jedoch darin, einen Ansatz zu wählen, der Wiederherstellungen so schnell und effizient wie möglich ermöglicht. Daher stehen Backup-Administratoren vor der Wahl: Image-basierte Backups oder dateibasierte Backups.

Bei Image-basierten Backups wird eine einzige Backup-Datei erstellt, die den gesamten Inhalt eines Systems enthält – Betriebssysteme, Anwendungen, Daten und virtuelle Elemente wie virtuelle Maschinen und Container. Ein Image-basiertes Backup ist im Grunde genommen eine Momentaufnahme oder eine Point-in-Time-Kopie (PIT) des Systemzustands zu diesem Zeitpunkt. Image-basierte Backups bieten einen hervorragenden Schutz vor Katastrophen und ermöglichen eine relativ schnelle Bare-Metal-Wiederherstellung ganzer Systeme.

Dateibasierte Backups bieten einen granularen Schutz und eine effiziente Sicherung ausgewählter Dateien und bestimmter Ordner. Daher eignen sie sich gut für die Datensicherung und ermöglichen eine schnelle Wiederherstellung beschädigter, versehentlich gelöschter oder böswillig beeinträchtigter Daten. Darüber hinaus werden bei der Erstellung dateibasierter Backups inkrementelle oder differenzielle Backup-Methoden verwendet. Dies reduziert die erforderliche Speicherkapazität und Zeit für die Erstellung jedes iterativen Backups weiter – was sich insbesondere positiv auf Recovery Point Objectives (RPO) auswirkt.

Sowohl Image-basierte als auch dateibasierte Backup-Ansätze bieten Unternehmen einen Mehrwert. Image-basierte Backups unterstützen komplexe IT-Umgebungen und schützen das Unternehmen vor größeren Ereignissen wie Katastrophen, während dateibasierte Backups bestimmte Daten schützen und es dem Unternehmen ermöglichen, sich schnell von kleineren Datenverlusten zu erholen. Oft kombinieren Unternehmen beide Ansätze in ihren Strategien zur Risikominderung oder Data Protection.

Die Bedeutung der Wahl der richtigen Backup-Konfiguration Obwohl sie gleichzeitig eingesetzt werden können, adressieren Image-basierte und dateibasierte Backups unterschiedliche Probleme, die spezifische Überlegungen erfordern. Zu den gängigen Kriterien bei der Wahl zwischen Image-basierten und dateibasierten Backups gehören: Was ist das Ziel des Backups? Das Verständnis des geschäftlichen Zwecks des Backup-Prozesses hilft dabei, das Backup in das strategische Risikomanagement- und Risikominderungskonzept des Unternehmens einzufügen. Image-basierte Backups schützen ganze Systeme und eignen sich besser für große und umfassende Probleme, wie zum Beispiel den Schutz vor größeren Hardware- oder Anwendungsausfällen. Dateibasierte Backups eignen sich besser für kleinere oder einfachere Alltagsprobleme, wie zum Beispiel das versehentliche Löschen von einzelnen Dateien.

Vor- und Nachteile von Image-basierten Backups Image-basierte Backups bieten Anwendern viele Vorteile, darunter die folgenden: Einfachheit. Da das gesamte System als eine Einheit gesichert wird, bietet das Backup eine Wiederherstellung aus einer einzigen Backup-Datei für eine vollständige Systemwiederherstellung und den vollständigen Betriebsstatus. Es ist nichts weiter erforderlich.

Vor- und Nachteile von dateibasierten Backups Ein dateibasiertes Backup erfordert eigene Kompromisse, aber zu den allgemeinen Vorteilen gehören: Schnelle Dateiwiederherstellung. Da dateibasierte Backups einzelne Dateien und Ordner erfassen, ist es relativ einfach, bestimmte Datenelemente bei Bedarf zu finden und wiederherzustellen. Es ist kein Versuch erforderlich, ein gesamtes System wiederherzustellen. Dies macht dateibasierte Backups ideal für die schnelle Datenwiederherstellung nach alltäglichen Vorfällen wie versehentlichem Löschen oder Malware und bietet extrem kurze RTOs.

Vergleich zwischen Image-basierten und dateibasierten Backups Die richtige Frage lautet nicht: Was ist besser, Image-basierte oder dateibasierte Backups? Fragen Sie stattdessen: Was ist für meine angestrebte Datensicherung oder mein Geschäftsziel am besten geeignet? Beide Backup-Methoden bieten einen Mehrwert für ein Unternehmen, aber es lohnt sich, die Entscheidung erst dann zu treffen, bis eine Reihe von Parametern verglichen wurde, darunter: Was soll die Backup-Methode leisten?

Was sind einige häufige Anwendungsfälle?

Wie viel Backup-Speicherplatz benötigt die Methode?

Wie schnell kann ein Backup erstellt werden?

Wie schnell kann ein Backup wiederhergestellt werden?

Wie oft kann ein Backup erstellt werden?

Wie einfach lassen sich die gewünschten Daten aus dem Backup extrahieren? Diese Fragen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Image-basiertes Backup Dateibasiertes Backup Funktion Erstellt ein vollständiges PIT-Image eines Systems oder einer Festplatte, einschließlich Betriebssystemen, Anwendungen und Daten. Kopiert ausgewählte Dateien und Ordner. Anwendungsbeispiele Umfassender Schutz des Systems vor schwerwiegenden Vorfällen wie Hardwareausfall oder Datenkorruption. Data Protection vor häufigen Problemen wie Datenlöschung, Datenbeschädigung oder Malware. Backup-Storage-Anforderungen Große oder komplexe Systeme erfordern umfangreichen Speicherplatz im TByte-Bereich. Der Speicherbedarf variiert je nach Datei- und Ordnergröße und kann oft erheblich sein. Backup Performance Die Backups erfordern viel Zeit, da sie alle Softwareelemente des Systems umfassen. Die Backups sind bei kleinen Dateien schnell, werden jedoch bei großen Dateien und Ordnern, wie beispielsweise Datensätzen, sehr zeitaufwendig. Recovery Performance Die Wiederherstellung großer Images nimmt viel Zeit in Anspruch und hat oft eine längere RTO, ist jedoch schneller als der Neuaufbau eines Systems von Grund auf. Die Wiederherstellung kleiner Dateien erfolgt schnell und mit einer im Allgemeinen kürzeren RTO, während der Prozess bei größeren Dateien und Ordnern mehr Zeit in Anspruch nimmt. Backup-Häufigkeit Aufgrund der Image-Größe und des längeren RPO wird es seltener durchgeführt. Wird häufiger durchgeführt, da es sich um relativ kleine Datensätze handelt und die RPO kürzer ist. Schwierigkeitsgrad des Datei-Recoverys Sehr schwierig und aufwendig, da Files aus dem Image extrahiert werden müssen, was nur mit Drittanbieter-Tools möglich ist. Das gesamte Image wiederherzustellen ist hingegen unkompliziert. Einfach, da die Sicherung granular erfolgt.