Phishing: Schutz durch robuste Multifaktor-Authentifizierung

Phishing-Angriffe nehmen zu, und zwar sowohl in Bezug auf die Anzahl als auch auf den Schaden, den sie anrichten. Laut dem IBM Cost of a Data Breach Report 2023 kosten diese Phishing-Kampagnen die betroffenen Unternehmen durchschnittlich 4,76 Millionen US-Dollar. Das Cybersicherheitsunternehmen AAG IT Services berichtet, dass täglich bis zu 3,4 Milliarden Phishing-E-Mails von Cyberkriminellen verschickt werden, die versuchen, Endbenutzer dazu zu bringen, sensible Daten und persönliche Informationen preiszugeben, die sie später ausnutzen können.

Der Endbenutzer ist eine entscheidende Schwachstelle. Als Reaktion darauf haben die Unternehmen mehr und bessere Schulungsprogramme zur Cybersicherheit in ihre Strategie aufgenommen, um die Endbenutzer über heimtückische Bedrohungen aufzuklären. Dazu gehören auch umfassende Informationen zur Vermeidung von Phishing-Angriffen. Diese Bemühungen zeigen deutliche Ergebnisse. Laut dem „State of the Phish Report“ des Sicherheitsanbieters Proofpoint gaben 44 Prozent der befragten Mitarbeiter an, dass sie mit Phishing-Angriffen vertraut sind - ein Anstieg von 9 Prozent gegenüber 2019. Die Umfrage ergab aber auch, dass die gleiche Anzahl - 44 Prozent - nicht weiß, dass eine E-Mail, die von einer seriösen Marke zu stammen scheint, nicht bedeutet, dass es sich nicht um einen Phishing-Betrug handelt.

Die Schulung der Mitarbeiter kann jedoch nur bis zu einem gewissen Punkt zu einer Minderung des Risikos durch Phishing beitragen. Technologien wie die Multifaktor-Authentifizierung (MFA) sind der Schlüssel zur Verhinderung von Phishing-Angriffen. Die herkömmliche MFA hat sich jedoch als durchaus angreifbar erwiesen. Grund genug, Multifaktor-Authentifizierung zu betrachten, die resistenter gegenüber Phishing ist.

Sicherheitsfaktor Multifaktor-Authentifizierung Multifaktor-Authentifizierung spielt eine wichtige Rolle im Kampf gegen Phishing, da sie es böswilligen Angreifern erschwert, die Anmeldedaten von Endbenutzern zu ihrem Vorteil zu nutzen. Aber die Technik, bei der Benutzer zwei oder mehr Faktoren angeben müssen, um zu beweisen, dass sie Zugriffsrechte auf eine Ressource haben, ist kein Allheilmittel. Tatsächlich sind einige MFA-Implementierungen angreifbar. Manche Ausführungen sind zum Beispiel anfällig für Cyberbedrohungen wie Push-Bombing, bei dem Cyberangreifer eine große Anzahl von Benachrichtigungen an Endnutzer senden und sie auffordern, ihre Anmeldedaten einzugeben. Die Bedrohungsakteure verwenden dann diese legitimen Anmeldedaten, um sich zunächst Zugang zu den Netzwerken der Opfer zu verschaffen, und senden dann einen zweiten Faktor an ihr eigenes Smartphone oder ein anderes Gerät, um vollständigen Zugriff zu erhalten. SIM-Swap-Angriffe sind ein weiteres Phishing-Konzept, das einige MFA-Systeme überlistet. SIM-Swaps werden auch als SIM-Hijacking bezeichnet und nutzen die Nummernportierungsfunktionen der Mobilfunkbetreiber, um Konten zu übernehmen, wenn die zweite Kontrolle - ein Anruf oder eine Textnachricht an das Mobilgerät des Benutzers - gesendet wird.