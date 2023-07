Multifaktor-Authentifizierung in Microsoft 365 aktivieren

Die Multifaktor-Authentifizierung spielt eine entscheidende Rolle für die Sicherheit in Azure AD und Microsoft 365, da sie die Benutzeranmeldungen absichern soll. Diese Funktion ist jedoch standardmäßig nicht aktiviert. Die Administratoren der Umgebung müssen die MFA konfigurieren und aktivieren, damit sich die Benutzer über verschiedene Apps, wie beispielsweise den Microsoft Authenticator, ohne großen Aufwand und dennoch sicher bei Microsoft 365anmelden können.

Fast alle kompromittierten Clients haben keinen MFA-Schutz: Ransomware-Angriffe sind die Folge Statistiken von Microsoft zeigen, dass 99,99 Prozent aller kompromittierten Konten in Microsoft 365 keine MFA verwenden. Dies zeigt, dass die Aktivierung von MFA den Schutz von Microsoft 365 auf eine neue Ebene hebt. Wenn Cyberkriminelle an die Anmeldedaten von Nutzern ohne MFA-Schutz gelangen, ist das Einschleusen von Ransomwareeine der häufigsten Methoden, diese Zugänge zu nutzen. Das Ergebnis sind erfolgreiche Ransomware-Angriffe, dadurch verschlüsselte Daten und letztlich teure Erpressungen des Unternehmens. Es ist daher äußerst sinnvoll, den kostenlosen MFA-Schutz in Microsoft 365 und Azure AD und natürlich auch in anderen Diensten schnellstmöglich zu aktivieren. Abbildung 1: Die Aktivierung der Multifaktor-Authentifizierung in Microsoft 365 kann über das Microsoft 365 Admin Center erfolgen.

MFA ist kein Allheilmittel für die Absicherung von Microsoft 365 und Azure AD Bei allen Vorteilen, die MFA für Microsoft 365 und Azure AD bietet, stellt dieses zusätzliche Sicherheitsfeature keinesfalls eine unüberwindbare Hürde für Angreifer dar. Es gibt bereits mehrere Angriffsvektoren, um MFA auszuhebeln. Eine Angriffsmöglichkeit ist zum Beispiel MFA-Fatigue. Dabei senden Cyberkriminelle einfach so viele Anfragen an die MFA-Anwendung, dass die Nutzerinnen und Nutzer diese irgendwann bestätigen, weil sie glauben, dass die Anfrage vom System kommt. Ein weiterer Angriffsvektor ist das Phishing. Hierbei versuchen Betrüger, sich als Support- oder IT-Mitarbeiter des Unternehmens auszugeben und Anwender zu überreden, die Anmeldung zu bestätigen oder den angezeigten Codeweiterzugeben. Bei einer neuen Art von Phishing-Angriffen, auch Smishing genannt, werden Nutzer ausspioniert und ihre Kommunikationsmuster erlernt. Nach einiger Zeit wissen die Cyberkriminellen, mit welchem Personenkreis die Nutzer kommunizieren und starten ihre gezielte Spear-Phishing-Attacke. Abbildung 2: MFA ist ein wichtiger Faktor für mehr Sicherheit in Microsoft und Azure AD Das bedeutet, dass parallel zum Einsatz von MFA auch Zero Trust und Passwortsicherheit berücksichtigt werden müssen, um die Infrastruktur und die eigenen Daten zu schützen, MFA alleine reicht nicht aus. Dennoch ist MFA für die Absicherung von Anmeldungen in Microsoft 365 und Azure AD nahezu unverzichtbar.

MFA in Microsoft 365 aktivieren - auch für mehrere oder alle Benutzer Die Aktivierung der MFA ist einfach in Microsoft 365. Im Administrationsportal über die Adresse admin.microsoft.comsteht oben unter Benutzer -> Aktive Benutzer der Menüpunkt Mehrstufige Authentifizierung zur Verfügung. Ein Klick auf den Menüpunkt öffnet die Verwaltungsoberfläche von Azure AD für das jeweilige Abonnement. An dieser Stelle können gezielt einzelne Benutzer ausgewählt werden, um die MFA zu aktivieren. Es ist an dieser Stelle auch möglich, die Aktivierung für mehrere oder alle Benutzer durchzuführen. Dazu werden die Benutzer markiert und über den Link Aktivieren auf der Seite MFA aktiviert. Über den Button Massenupdate können CSV-Dateien hochgeladen werden, über die ebenfalls viele Benutzerkonten auf einmal für MFA konfiguriert werden können. Abbildung 3: MFA in Microsoft 365 und Azure AD für mehrere Benutzer gleichzeitig aktivieren.

MFA in Azure AD mit dem Entra Admin Center von Microsoft Gleichzeitig können die Sicherheitseinstellungen und der bedingte Zugriff (Conditional Access) in Azure AD verwaltet werden. Dazu steht das Entra Admin Center zur Verfügung, das über die Seite entra.microsoft.com gestartet werden kann. Abbildung 4: Die Sicherheitseinstellungen für Azure AD lassen sich im Microsoft Entra Admin Center anpassen. Über die Suche nach Azure AD Conditional Access lassen sich auch neue Richtlinien erstellen, mit denen Administratoren zentral für einzelne Gruppen und Benutzer festlegen können, dass diese die MFA verwenden müssen. Dies ist allerdings nur möglich, wenn Microsoft 365 und Azure AD Premium parallel genutzt werden. Standardmäßig ist bei einem Abonnement von Microsoft 365 nur die kostenlose Variante von Azure AD enthalten. Diese unterstützt den bedingten Zugriff nicht. Abbildung 5: Konfiguration des bedingten Zugriffs in Microsoft 365. Über Azure AD Identity Protection können auch Einstellungen für die MFA im Azure Portal vorgenommen werden. Die Einstellungen gelten hier für alle Azure AD-Konten und verknüpften Dienste, nicht nur für Microsoft 365. Für die Konfiguration von Richtlinien in diesem Bereich ist ein Azure AD Premium P2-Abonnement erforderlich. Ohne dieses Abonnement kann an dieser Stelle jedoch die allgemeine MFA-Richtlinie aktiviert werden. Abbildung 6: MFA in Azure AD mit Azure Identity Protection aktivieren und konfigurieren.